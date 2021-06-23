Стали известны даты Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, сообщается на сайте медиаофиса мероприятия.

Правительство страны подписало соответствующее постановление.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Первые итоги переписи — о численности населения — планируется подвести в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года. В начале этого года стало известно о том, что перепись решили перенести с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.