Гинцбург рассказал о возможных сроках исследования вакцины от коронавируса для детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург ожидает, что в скором времени начнут исследовать вакцину от коронавирусной инфекции для детей.

По словам Гинцбурга, вопрос, связанный с возможностью испытания препарата для детей, ранее задавал президент России Владимир Путин.

«Он (вопрос — примечание «Газеты.Ru») в первую очередь касался возможности сроков, когда мы начнем применять «Спутник V» на детском населении, и с тех пор прошло два месяца, и за это время министерство здравоохранения действительно постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять «Cпутник V», проводить исследование этого препарата на детском населении», — уточнил директор центра имени Гамалеи в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил Гинцбург, вопрос с испытанием российского препарата для детей пока еще не решен, но в четверг, 20 мая, прошла встреча с министром здравоохранения страны Михаилом Мурашко. На встрече стало известно, что в ближайшие недели начнутся исследования вакцины.

Он также подчеркнул, что сама жизнь заставляет задумываться над расширением применения вакцины от COVID-19.

«Второй вопрос — это продолжительность действия данного вакцинного препарата, в настоящее время мы тоже написали протокол клинических испытаний, который позволит ответить на этот вопрос», — добавил Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.