Инфекционист заявил, что в мире пока нет более опасных штаммов COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов оценил опасность выявленных в мире новых штаммов коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Вести FM».

По его словам, ученые пока не обнаружили мутации, которые вызывают более тяжелое заболевание у пациентов.

«Пока таких принципиальных находок, которые бы показывали, что какие-то штаммы вызывают более тяжелое заболевание или по-другому проявляющиеся, пока еще нет», — подчеркнул Чуланов.

Ранее в Минздраве России дали прогноз по заболеваемости коронавирусом нового типа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 126,2 млн заболевших, свыше 101,8 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».