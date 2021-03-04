Польша не намерена покупать российскую вакцину от COVID-19

Польские власти заявили, что не намерены приобретать российскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением во время пресс-конференции выступил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«Если говорить о российской вакцине, то мы не предусматриваем приобретение этого препарата», — подчеркнул он.

Кроме того, Дворчик уточнил, что по вакцине из Китая власти еще не приняли решение.

Ранее стало известно, что регулятор ЕС начал проверку российской вакцины «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».