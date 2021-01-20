Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в Journal of Neuroimmune Pharmacology.

Созданный петит, как отмечается в исследовании, предотвращает распространенную причину смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм.

После проведенных испытаниях на мышах специалисты установили, что молекула позволяет защитить легкие, снижает температуру тела и способствует улучшению функции сердца.

По мнению ученых, коронавирус может превратиться в сезонное заболевание наподобие гриппа, поэтому призвали разрабатывать лекарства, которые снижают воспаления, вызываемые COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».