Россияне назвали героев и антигероев 2020 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в ходе которого установил, кого россияне считают героями 2020 года. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.

Граждане России отметили, что такому человеку должны быть представлены такие качества, как честность, справедливость, порядочность, целеустремленность, а также активность, коммуникабельность, бесстрашие и сильный характер.

При этом из предложенных вариантов 55% респондентов отдали свои голоса за врачей и медицинских сотрудников. Еще 31% опрошенных проголосовал за сотрудников МЧС, а 22% — за вирусологов и разработчиков вакцины.

Кроме того, антигероями 2020 года 44% россиян назвали спекулянтов, которые повышают цены на лекарства, 30% проголосовали за паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть. Еще 21% респондентов назвал антигероями политиков, которые делают карьеру на критике мер против COVID-19, а 19% опрошенных — ковид-диссидентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по коронавирусу

— Мурашко рассказал, почему Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса

— Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины