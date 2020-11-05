Венгрия планирует импортировать вакцину РФ от COVID-19 с декабря

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует начать импорт российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 с декабря 2020 года. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Он отметил, что ожидаются поставки в небольших объемах для проведения тестирования и лицензирования препарата в стране.

По его словам, к январю 2021 года ожидается рост поставок вакцин. Министр также не исключил, что производство противокоронавирусной вакцины может впоследствии начаться в Венгрии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48,5 млн заболевших, почти 35 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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