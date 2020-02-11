Почти половина россиян считает, что Путин избегает конфликта с США

Около 43% опрошенных россиян заявили, что российский президент Владимир Путин пытается избегать конфликтов с американской стороной, но и не идет на сближение. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Стоит отметить, что о данном предположении чаще говорили молодые люди (около 60% опрошенных) в возрасте 18-24 лет.

Также еще 41% опрошенных жителей России уверены, что Путин хочет наладить взаимоотношения между Россией и США. Это мнение было более распространено среди представителей старших возрастов: 45-59 лет (49%) и от 60 и старше (61%).

Опрос показал, что 43% россиян президент Соединенных Штатов Дональд Трамп безразличен, 25% людей ему не доверяют, 12% — испытывают антипатию, еще 12% — скепсис к его личности и 10% респондентов в нем разочаровались.

Уточняется, что исследование было проведено в октябре 2019 года. В нем поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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