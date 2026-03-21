Эксперт рассказала, кто останется без прибавки к пенсии в апреле

Подольская: с 1 апреля проиндексируют только социальные пенсии
Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости, что с 1 апреля прибавку к пенсии не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры.

По ее словам, пенсии силовиков и военнослужащих привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь 2026 года и должна составить 4%. Работающим пенсионерам стоит ждать индексации страховой пенсии 1 августа 2026 года, она будет учитывать отчисления работодателей за прошедший год.

Подольская уточнила, что с 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​

Накануне профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что право на накопительную пенсию имеют россияне, родившиеся после 1967 года, за которых работодатели до 2014 года перечисляли взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

Она пояснила, что выплата формируется, если в составе взносов работодателя были отчисления в размере 6%. Также в 2002–2004 годах работодатели перечисляли по 2% для мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения.

Ранее россиянам рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.

 
