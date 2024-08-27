Что такое мнемотехника и как легко запоминать информацию с ее помощью Простые и эффективные приемы мнемотехники и упражнения для улучшения памяти

В современном мире способность быстро запоминать информацию стала стратегическим преимуществом в карьере, учебе и повседневной жизни. Но как справиться с огромным потоком данных, которые нужно держать в голове? В этом вам поможет мнемотехника — искусство запоминания. «Газета.Ru» собрала самые действенные и эффективные методы и приемы мнемотехники.

Что такое мнемотехника и как она появилась

Мнемотехника, или мнемоника, — это совокупность приемов и способов запоминания информации. Термин происходит от греческого слова «μνημονικόν» («mnēmonikos»), что означает «память».

Мнемотехника помогает людям быстро запоминать и восстанавливать информацию в голове. Она широко применяется в различных сферах — от образования до профессиональной деятельности, способствует развитию когнитивных способностей человека и совершенствует нейронные связи.

Мнемотехника отнюдь не новая практика: первые упоминания о методах улучшения памяти можно найти еще в античных источниках. Сам термин «мнемотехника» впервые использовали в Древней Греции. Так, Платон и Аристотель рассматривали память как важнейший элемент когнитивных способностей человека и обсуждали различные способы ее улучшения.

Что такое «Дворец памяти» и как он появился? Люди с давних времен искали способы совершенствования памяти. Еще древнегреческие ораторы использовали мнемонические приемы для запоминания длинных речей.



Поэт Симонид Кеосский, родившийся около 557 г. до н.э., разработал метод «локусов» (мест), который позволял запоминать большие объемы информации путем связывания их с конкретными местами.



По легенде богатый заказчик пригласил Симонида на пиршество. Когда поэт отлучился, в зале рухнула крыша, обломки погребли гостей. Симонид смог опознать каждого погибшего, он запомнил, где каждый из гостей находился во время пира и как его звали. Это навело его на мысль использовать особую систему запоминания информации: в воображаемом доме каждому предмету, слову или образу соответствует свое место. Погружаясь внутрь, человек быстро восстанавливает необходимые сведения.



В Средневековье эту технику стали называть «Дворцом памяти». Философы того времени любили уподоблять разум человека дворцу или собору.



Метод локусов широко применяется и сегодня. Например, во время различных соревнований по мнемоспорту. Так, одно из состязаний заключается в умении запомнить и разложить в правильном порядке перемешанную колоду карт за минимальное время. Не последнюю роль в тренировках и успешных выступлениях на соревнованиях по спортивному запоминанию играет традиционный метод «Дворец памяти».

Раньше у людей не было доступа к гаджетам, которые могут дать ответ на любой вопрос, поэтому им приходилось держать данные в голове, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по улучшению работы мозга, основатель центра Neuromen Павел Палагин.

Считается, что именно в Древней Греции были изобретены приемы мнемотехники. В те времена было популярно запоминать большое количество информации. Это помогало людям продвигаться по службе. Павел Палагин Эксперт по улучшению работы мозга, основатель центра Neuromen

Методы мнемотехники

Мнемотехника включает в себя широкий спектр методов, каждый из которых направлен на улучшение памяти посредством разных когнитивных процессов. Рассмотрим наиболее распространенные приемы.

Метод числового кода

Этот метод используется для запоминания числовых данных — номера телефона или банковской карты. Каждой цифре от нуля до десяти присваивается визуальный образ или ассоциация, например, цифра 1 может быть связана с образом карандаша, а цифра 2 — с лебедем. Создавая мысленные образы, которые включают эти ассоциации, легко восстановить числовую информацию. Прием подойдет для запоминания коротких чисел.

Кроме того, существует метод численно-буквенного кода. Цифрам от нуля до девяти присваиваются согласные буквы, с которых начинается слово: 0 – Ноль, 1 — Раз, 2 — Два, 3 — Три, 4 — Четыре, 5 — Пять, 6 — Шесть, 7 — Семь, 8 — Восемь, 9 — Девять. Так, номер телефона +7 (495) 865-70-32 зашифровываем в буквы, пропуская код страны и города: ВШП-СН-ТД.

close 100% Jelena Zelen/Shutterstock/FOTODOM

Буквенно-цифровой код

Буквенно-цифровой код — это система, в которой буквам соответствуют числа, что позволяет преобразовывать слова в числовые последовательности и наоборот. Этот способ полезен для запоминания длинных чисел или кодов. Например, буквам «А», «Б», «В» можно присвоить значения «1», «2», «3». Таким образом, слово «ВАБА» будет соответствовать числу 3121.

Метод «Цепочка»

Техника предполагает последовательное связывание объектов или понятий, которые нужно запомнить, в одну непрерывную цепочку ассоциаций. Например, если нужно закрепить в памяти последовательность слов «солнце, море, песок», можно представить, как солнце светит над морем, а на берегу омывается песок. К этому приему относится и известная фраза для запоминания цветов радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Использование зрительной памяти

Зрительная память играет ключевую роль в мнемотехнике, так как мозг человека лучше запоминает изображения, чем абстрактные данные. Яркие и выразительные визуальные образы помогают связывать информацию для запоминания с эмоциями, поэтому лучше отпечатываются в голове.

Эксперт по улучшению работы мозга подчеркнул, что фотопамять — полезный навык, который отчасти может стать профилактикой нейродегенеративных заболеваний. Посмотрите на картинку, постарайтесь запомнить ее и воспроизвести по памяти. После уточните детали, которые упустили. Повторяйте процедуру пока не запомните изображение.

Использование вспомогательных предметов

Вспомогательные предметы — это любые объекты, которые могут помочь запомнить информацию. Например, кольца, браслеты, часы или другие аксессуары могут стать якорями для информации. Каждый раз, когда вы смотрите на этот предмет, вы будете проигрывать в памяти связанные с ним данные. Это может быть полезно для запоминания дел, событий или встреч.

Когда мы хотим запомнить человека, мы при знакомстве с ним всматриваемся в какую-то деталь в его одежде или на лице. Затем по этой детали запоминаем его: например, человек с розовыми очками или Николай с густыми волосами. Павел Палагин Эксперт по улучшению работы мозга, основатель центра

Метод акронимов и акростихов

Акронимы — это аббревиатуры, образованные из первых букв слов, которые нужно запомнить. Например, акроним «ВОДАП» может помочь запомнить последовательность действий «Внимание, Осмотр, Действие, Анализ, Подтверждение». Акростихи — это стихотворные фразы, где каждая первая буква строки также помогает выудить из памяти нужное слово.

Использование звуковой памяти

Звуковая память основывается на использовании звуков для запоминания чего-то важного. Это могут быть рифмы, ритмы, мелодии или просто звуковые ассоциации. К примеру, для запоминания сложного термина можно составить рифму, которая будет легко воспроизводиться в памяти, как всем известная «биссектриса — это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам». Музыка и мелодии также могут быть использованы для запоминания длинных текстов или последовательностей.

close 100% Shutterstock

Метод истории (сторителлинг)

Согласно этому методу нужно создать связный рассказ, в который необходимо включить все элементы для запоминания. Например, чтобы запомнить список покупок, можно придумать историю, в которой эти предметы будут играть ключевые роли: мама пошла в гости к бабушке и увидела там сыр, который ела мышь напротив шкафа, где стояли соль, перец, сахар, а ленивый кот пил в сторонке молоко.

Использование ассоциаций и мест

Ассоциации могут быть логическими или эмоциональными: так, при слове «звезда» кто-то сразу вспомнит Солнце. Метод мест заключается в том, чтобы привязать информацию к определенным местам, которые можно мысленно «пройти» или что-то в них поместить. Воображая себя в этом месте, вы восстанавливаете и все размещенные здесь данные.

Метод категорий

Эта техника предполагает группировку информации по определенным категориям или темам. Это облегчает запоминание, так как информация становится более структурированной. Например, при запоминании списка покупок можно разбить его на категории «фрукты», «молочные продукты», «выпечка» и т.д.

Метод ключевых слов

При помощи ключевых слов можно изучать иностранные языки. Суть метода в том, чтобы найти в родном языке слово, которое звучит похоже на иностранное слово, и создать ассоциацию между этим словом и его значением на иностранном языке. Например, английское слово «bread» (хлеб) можно связать с русским словом «бред» и запомнить шутливую фразу: «Хлеба нет? Ну это просто бред!»

Где чаще всего применяется мнемотехника

Запоминание иностранных слов. Один из классических примеров использования мнемотехники, когда нужно быстро усвоить большое количество новых данных. С помощью мнемотехники можно закреплять в памяти до сотни новых слов за неделю.

Подготовка к экзаменам. Студенты часто используют мнемонические приемы для подготовки к экзаменам. Тут годятся самые разные методы, все зависит от специфики информации. Например, чтобы запомнить список элементов периодической таблицы Менделеева, можно создать рифмы или ассоциации каждого элемента с определенным образом.

Профессиональное запоминание информации. В профессиональной среде мнемотехника также находит широкое применение. Врачи, юристы и другие специалисты используют мнемонические методы для запоминания большого объема информации — симптомы заболеваний, статьи законов или порядок процедур. Хирурги могут использовать метод мест для запоминания последовательности действий во время операции.

Мнемотехника в повседневной жизни. Мнемонические приемы могут использоваться и в повседневной жизни: например, для планирования дня или сохранения важных дат. Один из простых методов — создание визуальных образов для каждого пункта вашего списка и мысленное расположение их в определенных местах в доме.

close 100% Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Практические советы по обучению мнемотехнике

Начинайте с простого

Когда вы только начинаете осваивать мнемотехнику, важно не перегружать себя сложными методами. Начните с простейших приемов — метод ассоциаций или метод мест. Эти техники просты в освоении и их легко применять практически в любых ситуациях. Некоторые используют эти способы структурирования информации на интуитивном уровне.

Павел Палагин посоветовал выписать для себя, какими областями памяти вы пользуетесь и для чего. По его словам, чаще всего люди для развития навыков запоминания начинают учить стихи и иностранные языки, однако, если вы не планируете эти знания нигде применять, то это не даст нужного результата. Все, что вы учите, вы должны реализовывать на практике.

Например, вы много работаете с цифрами. Важно понять, какие базовые «мышцы» памяти вам нужны. Если вы прикидываете цифры, много считаете в голове, значит, вам нужно развить оперативную память. Этому будет способствовать скорочтение. Павел Палагин Эксперт по улучшению работы мозга, основатель центра

Практикуйтесь регулярно

Регулярная практика — ключ к успеху в обучении мнемотехнике. Даже если у вас нет времени на длительные занятия, вы можете использовать мнемонические приемы в повседневной жизни. Попытайтесь запомнить номер телефона без записи или запомните список мероприятий на месяц с помощью ассоциаций или метода мест.

Практика не обязательно должна быть формальной или сложной. Даже простое упражнение поможет укрепить ваши навыки. Постепенно способность запоминать информацию с использованием мнемотехники улучшится, и вы сможете переходить к более сложным задачам.

Используйте различные методы

Не ограничивайтесь одним методом мнемотехники. Экспериментируйте с различными способами, чтобы найти наиболее подходящие для вас. Если, например, вы учите иностранный язык, попробуйте использовать ассоциации для слов, метод мест для грамматических правил и звуковую память для запоминания правильного произношения. Комбинируя методы, вы сможете добиться лучших результатов.

Делайте перерывы

Важная часть успешного запоминания — правильное распределение времени на обучение и отдых. Регулярные перерывы во время обучения помогают мозгу лучше усваивать информацию. Этот подход известен как «интервальное повторение» или «эффект интервала». Вместо того чтобы пытаться запомнить большой объем информации за один раз, разбейте материал на части и изучайте его постепенно.

Пример: если вам нужно запомнить длинный текст, разбейте его на несколько абзацев и изучайте по одному за сессию, делая короткие перерывы между ними. Это позволит вам избежать перегрузки данными и поможет лучше запомнить материал в долгосрочной перспективе.

Анализируйте свои успехи

Регулярный анализ успехов и неудач поможет вам лучше понять, какие методы мнемотехники работают для вас, а какие — нет. Ведите дневник или журнал, в котором будете фиксировать, какие приемы вы использовали и насколько успешно запомнили информацию. Это позволит вам выявить закономерности и скорректировать свои методы обучения. Если какой-то метод не приносит ожидаемых результатов, попробуйте адаптировать его под себя или комбинировать с другими техниками.

Делайте обучение интересным

Интерес к изучаемому материалу играет важную роль в процессе запоминания. Если вам скучно или вы не заинтересованы в информации, запомнить ее будет сложнее. Старайтесь находить способы сделать обучение более увлекательным и захватывающим.

Пример: если вы изучаете историю, попробуйте представить себя участником исторических событий или создайте воображаемый сценарий, в котором вы взаимодействуете с персонажами прошлого. Для изучения языков можно использовать игровые формы обучения — кроссворды, викторины или приложение для изучения слов.

Структурируйте информацию

Организация и структурирование информации помогают ее лучше запоминать. Разбивайте большие объемы данных на более мелкие и логически связанные части. Такая структура поможет вам ориентироваться в материале и восстанавливать его из памяти по частям, что облегчит запоминание.

Пример: если вам нужно запомнить длинный текст, разделите его на несколько категорий и придумайте для каждой из них заголовки. Используйте логические схемы, таблицы или диаграммы для визуального представления информации.

Не бойтесь использовать мнемонические приложения

Мнемонические приложения могут существенно облегчить процесс запоминания. Эти простые и эффективные инструменты можно применять практически в любой ситуации, будь то запоминание списка, последовательности шагов или набора слов. Причем заниматься можно в любой подходящий момент и из любой точки мира.