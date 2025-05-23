В сети появилось фото заброшенной могилы бизнесмена Бориса Березовского

Появилась фотография могилы Бориса Березовского — одного из самых влиятельных российских бизнесменов 1990-х, владевшего активами Первого канала, «Сибнефти» и «Аэрофлота». Снимок, сделанный в Лондоне, опубликовал журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

На фото видно, что могила заросла травой, а памятник сохранил простую форму. Березовского не стало 23 марта 2013 года при невыясненных обстоятельствах. В последние годы жизни он находился в эмиграции, скрываясь от российского правосудия.

Борис Березовский — предприниматель и политик, игравший значимую роль в российской экономике 1990-х. Он контролировал медиа-холдинги, нефтяные компании и авиаперевозки, но после конфликта с властями покинул страну. В 2007 году был заочно осужден в России за мошенничество.

В 2024 году сообщалось, что поклонники Александра Градского возмущены тем, что на могиле композитора до сих пор не установлен памятник. Тогда фанаты мэтра отмечали, что прошло уже три года с тех пор, как не стало композитора. Они считают, что за это время семья должна была установить хотя бы оградку. Поклонники призывают навести порядок на могиле Градского.

Ранее сообщалось, что дочь соратника Березовского получит компенсацию за моль в ее лондонском доме.