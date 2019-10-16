Штат закрыт: почему в России сложно найти работу людям старше 45 лет

Каждый пятый работодатель в России не готов принимать на работу людей старше 45 лет. Такие результаты показало исследование «Авито Работа».

«83% компаний России нанимают сотрудников старше 45 лет, оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей»,

— говорится в сообщении компании.

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Исследование рынка труда проводилось в сфере профессий, которые связаны с физическим трудом или предполагающие занятость в сфере обслуживания (кассир, водитель, продавец, строитель и другие). Опрос проводился с 30 августа по 18 сентября 2019 года среди 500 представителей российских компаний.

Красный свет предпенсионеру

Менее всего старшее поколение интересно микропредприятиям и малому бизнесу, в штате которых до 50 сотрудников.

Соискателей старше 45 лет зачастую не готовы принимать в IT-сфере, розничной торговле и торговых центрах, банках, а также сфере по оказанию услуг населению, следует из опроса.

Легче всего устроиться на работу возрастным кандидатам в тяжелую промышленность — 94% работодателей готовы к их приему. Также охотно готовы нанимать таких кандидатов в сфере образования (92% респондентов), и интернет-торговле (90% опрошенных).

Заинтересованность в работниках от 45 лет есть и на госслужбе, в строительстве, сервисном обслуживании и ремонте, транспортной сфере, общепите и легкой промышленности.

Тем не менее предпенсионерам достаются не самые завидные вакансии.

Участвовавшие в опросе респонденты рассказали, что большинство из них имеет опыт успешного приема возрастных соискателей на должности водителей (42%), рабочих (36%), уборщиков (34%).

Почему предпенсионеру сложно найти работу?

У сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» немного иные данные.

По их подсчетам, доля работодателей, которые категорически не готовы брать на работу взрослых кандидатов, составляет около 7%,

рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Безусловно, желание взять на работу более молодого кандидата присутствует у большого количества работодателей. Но даже такие компании трудоустраивают людей в возрасте из-за нехватки кадров и высокой конкуренции за молодых», — сказал Ветерков.

Отпугивает работодателей от приема в штат сотрудников в возрасте целый ряд факторов. Это ожидания сниженной мотивации и результативности, потенциальные сложности с управлением, проблемы с соответствием более молодому коллективу, потенциальные проблемы со здоровьем, сниженное желание учиться, ощущение завышенных ожиданий или, наоборот, заниженная самооценка, предполагает эксперт.

Людям от 45 лет сложнее трудоустраиваться в отличие от молодых, рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Они действительно при найме сталкиваются с дискриминацией, проблема такая есть», — указывает эксперт.

Работодатели не очень верят в то, что готовы работать так же активно, как более молодые, поясняет Ляшок.

Также одна из причин нежелания сотрудничать с такими кандидатами может быть устаревшее образование и навыки.

При этом говорить об определенных отраслях или профессиях, в которых наиболее часто происходит дискриминация возрастных категорий сотрудников, довольно сложно, признает эксперт.

«У нас люди старших возрастов по своим квалификациям довольно сильно отличаются от людей молодых», — поясняет он.

Пожилых защитят от увольнения

Между тем, несмотря на сложности, которые возникают с поиском работы уже после 45 лет, с 2019 года в России началась пенсионная реформа. Она подразумевает более поздний выход на пенсию и как следствие — проблемы с поиском работы.

Реформа будет осуществляться поэтапно и продлится 10 лет. В 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет. До этого по старости государство давало право выходить на отдых в 60 и 55 лет соответственно. При этом безработные предпенсионеры могут рассчитывать на досрочные пенсии, для этого необходимо предложение со стороны службы занятости.

После старта пенсионной реформы, чтобы защитить пожилых от дискриминации, Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за увольнение людей за пять лет до выхода на пенсию.

Новая статья Уголовного кодекса РФ гласит, что в отношении работодателей в случае увольнения или отказа в приеме на работу людей по мотивам достижения им предпенсионного возраста грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Но формально отказать соискателю предпенсионного возраста, равно как и любого другого возраста, на законных основаниях можно, если он не обладает необходимым для работы образованием или навыком – например, не знает английский язык, при условии, что знание языка является обязательным требованием для занятия должности, поясняет адвокат, партнер АБ «Андрей Городисский и партнеры» Кристина Тимошенко.

Несмотря на то, что законом предпенсионерам предусмотрены гарантии, они на деле мало чем помогают.

Новая уголовная ответственность за увольнение предпенсионеров скорее негативная мера, соглашается Виктор Ляшок.

«Работодатели менее охотно будут принимать работников, из-за того что возникнут сложности с их увольнением, если понадобится. Зачем лишняя головная боль? Когда нанимаешь сотрудника — это в некотором роде лотерея, ты не можешь точно определить, а теперь и угроза уголовная за увольнение», — добавил он.

Тем не менее уже есть как минимум два случая в юридической практике, связанные с вопросом увольнения граждан предпенсионного возраста,

рассказывает юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанна Щербакова.

Это решение Суджанского районного суда Курской области от 13 февраля 2019 года, а также Сызранского городского суда Самарской области от 06 февраля 2019 года. В первом деле работник был восстановлен на работе, во втором – в восстановлении отказано.

В обоих гражданских делах имело место увольнение гражданина, достигшего предпенсионного возраста в связи с сокращением штата. Истцы заявляли о нарушении своих прав в связи с их увольнением в предпенсионный период.

Однако, по словам эксперта, доказать дискриминационный мотив на практике – довольно сложно.

Также у предпенсионеров есть дополнительные гарантии социальной поддержки. С 1 января 2019 года минимальная величина пособия по безработице составит 1 500 рублей, максимальная — 11 280 рублей. За этим пособием могут обратиться те, кто потерял работу и не может трудоустроиться в течение года. В целом по стране прожиточный минимум для россиян составляет более 11 тыс. рублей.