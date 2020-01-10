Избиения и страх: Мэй Маск написала книгу о своей жизни

Мама знаменитого миллиардера Илона Маска выпустила собственную книгу. В ней 71-летняя Мэй Маск делится опытом своей жизни и дает советы о том, как построить карьеру, воспитать детей и прожить яркую жизнь. Об этом сообщает Page Six.

Реклама

Книга Мэй Маск называется «Женщина строит планы: жизненные советы для приключений, красоты и успеха». Очевидно, ей есть, чем поделиться с читателями, поскольку на первый взгляд ее жизнь кажется идеальной. В свои 71 она продолжает работать моделью и принимать участие в светских мероприятиях, но при этом у нее всегда есть время, которое можно провести в кругу дружной семьи. Однако в ее жизни не всегда все было так прекрасно. Особенно, на личном фронте.

Когда-то она была матерью-одиночкой, которая еле сводила концы с концами, чтобы прокормить троих детей. А когда Маск начала работать моделью, ей пришлось бороться с фэтшеймингом и эйджизмом в индустрии. Именно о том, как преодолеть эти и другие жизненные трудности, Мэй Маск рассказывает в своей книге.

О том, какой момент явился в ее жизни переломным, Маск рассказала и Page Six. По ее словам, жизнь Мэй изменил развод с ее бывшим мужем Эрролом Маском, с которым они расстались почти 40 лет назад.

«Я вышла замуж за человека, который был агрессивен, но обещал измениться, когда мы поженимся. Стало хуже», — заявила Маск.

Эррол Маск — южноафриканский инженер. Они с Мэй познакомились еще в старшей школе в 1971 году. Супруги прожили в браке не слишком долго, однако у них успели родиться трое детей, прежде чем Мэй поняла, что у этого союза нет будущего. Она призналась, что в какой-то момент стала часто думать о том, чтобы разорвать отношения, но «не могла ничего сделать, потому что закон не позволил бы развестись».

Закон о легализации разводов в Южной Африке вступил в силу только 1 июля 1979 года, и в том же году Мэй решилась избавиться от уз брака, который, как она вспоминает, был «физически и психологически оскорбительным».

«Когда мой муж в самом деле собрался избить меня на светском мероприятии, мои друзья отвели меня в дом моей мамы. Она не знала, что меня избивают», — рассказала Маск Page Six. «Я не поделилась этим с ней. Я не делилась этим и со своими друзьями, пока они не увидели все сами, и не пресекли его намерения побить меня», — признается 71-летняя модель.

Мэй Маск отметила, что оглядываясь на эту ситуацию сейчас, пожелала бы себе рассказать обо всем своим близким раньше, и посоветовала другим женщинам, находящимся в аналогичной ситуации, не скрывать ничего подобного от своей семьи и друзей.

«Когда вы сделаете большой шаг, это будет страшно, но нельзя просто оставаться в плохой ситуации. Скорее всего вы окажетесь в затруднительном финансовом положении, но вы знаете, что сможете прожить на бутербродах с арахисовым маслом, поэтому просто уходите и пытаетесь обрести счастье», — посоветовала мама миллиардера.

Когда Мэй все-таки развелась, она тоже не избежала финансовых трудностей. Она брала на себя до пяти работ одновременно, чтобы обеспечить своих детей, о чем она рассказывала в интервью CNBC в 2018 году. Когда ее сын Илон устроился в Microsoft, Мэй работала в Университете Торонто, чтобы дети могли обучаться там бесплатно. Одновременно она вела модельные курсы и лекции по здоровому питанию, а также работала диетологом. На нервной почве Мэй Маск сама набрала 18 килограмм и даже стала одной из первых плюс-сайз моделей, но благодаря знаниям в области диетологии смогла избавиться от лишнего веса и продолжить обычную модельную карьеру.

Мэй рассказывала в интервью, как с первой зарплаты купила в дом ковер, чтобы сидеть на нем, потому что в доме не было абсолютно никакой мебели, а со следующей — компьютер для Илона, за которым ему приходилось сидеть прямо на полу.

Благодаря тому, что Мэй Маск прикладывала огромные усилия чтобы прокормить семью, и времени следить за тем, как дети делают уроки и чем занимаются в свободное время, у нее совсем не оставалось, дети прилежно учились без надзора матери и были самостоятельными уже в раннем возрасте.

Сейчас Мэй Маск — успешная мать троих не менее успешных детей. Однако она признается, что строить свою личную жизнь к 70-ти годам уже отчаялась.

«Я думаю, что если бы кто-то хотел встречаться со мной, он, едва завидев меня, должен был бы быть веселее, чем моя собака, и более рад меня видеть, потому что моя собака всегда счастлива видеть меня, когда я прихожу домой», — отметила Маск.

Она также добавила, что после развода успела сходить на множество свиданий, но со временем разочаровалась в этой «игре». И ее дети, Илон, Кимбал и Тоска, «никогда не были впечатлены» ее ухажерами, но Мэй признает: «Они были правы».