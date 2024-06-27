Названы причины изменения скорости вращения Земли

Глобальное потепление и сезонные процессы, в том числе таяние ледников, могут влиять на изменение скорости вращения Земли, которая начала замедляться. Об этом kp.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

При этом он уточнил, что такое явление фиксируется регулярно на протяжении всей геологической истории. По его словам, причиной изменения скорости вращения планеты также служит приливное взаимодействие с Луной.

«Земля вращается вокруг собственной оси быстрее, чем Луна движется по орбите вокруг Земли. В результате приливной горб — выступ на Земле, образованный притяжением Луны, — идет навстречу вращению Земли и понемногу нашу планету замедляет. А Луна удаляется от нас — примерно на 3,8 см в год. Сутки за столетие удлиняются на 1,7 миллисекунды», — рассказал Железнов.

Астроном добавил, что на длительность суток влияют и тектонические процессы.

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