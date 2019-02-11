Наркобарон под прикрытием: взлет и падение генерала Норьеги

Бывший водитель автобуса, экс-профсоюзный босс, президент Венесуэлы Николас Мадуро мало похож на панамского генерала Мануэля Норьегу. Однако политический обозреватель венесуэльского издания El Nacional Фернандо Антич называет Мадуро «новым Норьегой», проводя параллели между этими двумя, казалось бы, совершенно разными личностями.

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В своей статье обозреватель призывает руководство Венесуэлы вспомнить опыт панамского генерала. Те, кто занимает командные должности на всех уровнях, должны изучать, анализировать и обсуждать вторжение Соединенных Штатов в Панаму в декабре 1989 года».

История генерала Норьеги действительно преподносит массу уроков: он был другом, а потом врагом США, военным диктатором, торговцев наркотиками и жертвой американской агрессии.

Один из его биографов сравнивал панамского лидера сразу с тремя литературными персонажами — Ричардом Третьим, Волшебником из Страны Оз и Франкенштейном, «которого помогли создать США».

Фамилия генерала Норьеги была хорошо известная каждому, кто вырос в СССР. Фотография Норьеги в военной форме песочного цвета, со значками парашютиста и в фуражке с высокой тульей часто появлялась в советских газетах, когда речь шла о ситуации в Латинской Америке.

Сделав блестящую военную карьеру в Панаме, Норьега дорос до высоких должностей в генеральном штабе, а затем стал главнокомандующим силами обороны страны. Харизматичный военный и любимец женщин, Норьега славился довольно жесткими нравами.

Будучи соратником генерала Омара Торрихоса, который осуществил военный переворот в стране,

Норьега, как считают его оппоненты, приложил руку к устранению генерала, погибшего в авиакатастрофе.

Любопытно, что в юности Норьега совсем не стремился к военной карьере, а хотел быть врачом — эта профессия была самой востребованной в бедной Панаме. Правда, он также рассказывал друзьям, что хочет быть президентом. Махнув рукой на врачебную карьеру, Норьега смог поступить в военную академию в Перу, а после возвращения из нее поступил на службу в гвардию.

Придя к власти, Норьега установил в стране дикторский режим, преследуя политических оппонентов при помощи тайной полиции и агентов. Формально верховная власть в стране была у президента, однако реальные рычаги управления были в руках Норьеги.

Высший лидер национального освобождения Панамы — так назывался его титул.

«Благодаря Совету национального освобождения, превращенным в огромный карательный аппарат, генерал Норьега сосредоточил в своих руках неограниченную власть. Он неоднократно вынуждал неугодных ему президентов страны подать в отставку», — писал о Норьеге журнал «Общественные науки в СССР» в 1992 году.

При этом тогдашняя администрация Белого Дома закрывала глаза на его действия, рассматривая его как полезного союзника в противостоянии с левыми. Правда, сам Норьега не брезговал общением с левыми, когда ему это было нужно.

«Цель жизни Норьеги — быть человеком-загадкой, которого трудно расшифровать. Как верная супруга, он заявлял о преданности США, однако при этом изменял с другими ливийцами, никарагуанцами, кубинцами, израильской разведкой», — писал американский журналист Фредерик Кемпе в своей книге «Развод с диктатором: неуклюжий американский роман с Норьегой».

Друг и враг Америки

Норьега начал сотрудничать с ЦРУ еще в 1950-е годы и, придя к власти, даже разрешил американским разведчикам открыть пост наблюдения в Панаме, откуда можно было следить за активностью других государств на прилежащих морских путях. Норьега также играл роль посредника между США и отрядами контрас, которые боролись против левого правительства сандинистов в Никарагуа.

Политические связи между США и Панамой, правда, не мешали генералу заниматься торговлей наркотиками, о чем, как считается, знали в ЦРУ.

Вопрос, насколько американские разведчики были осведомлены о делах Норьеги, всплыл во время предвыборных дебатов кандидата в президенты США Джорджа Буша-старшего и его оппонента — демократа Майкла Дукакиса в сентябре 1988 года.

Буш действительно мог знать много о работе Норьеги на ЦРУ, так как сам возглавлял эту организацию. Правда, во время дебатов отметил, что Норьега сотрудничал с США, однако сотрудничество прекратилось, когда президент Рональд Рейган получил веские доказательства вовлеченности Норьеги в торговлю наркотиками.

По подсчетам американских спецслужб, личное состояние Норьеги, которое он заработал на наркоторговле, составляло от $200 млн до $300 млн. Его партнерами в торговле кокаином были знаменитые колумбийские наркокартели.

В 1986 году конгресс США принял резолюцию, которая призывала руководство Панамы убрать Норьегу с поста командующего войсками, однако панамские власти не послушались.

Сам Норьега, узнав, что тучи над его головой сгущаются, написал старому знакомому — американскому полковнику Оливеру Норту, который с ведома Белого дома курировал сделки по продаже оружия боевикам контрас.

Во время встречи в Лондоне Норьега сказал Норту, члену Совета по национальной безопасности США, что может организовать убийства лидеров сандинистов в Никарагуа, если Норт поможет ему уладить дела с американскими властями. Встреча прошла в сентябре 1986 года. Норт внимательно выслушал Норьегу, но помочь уже не успел — вскоре он сам был арестован по делу «Иран-контрас» — громкому скандалу, связанному с продажей оружия противникам сандинистов.

Белый Дом начинает и выигрывает

В 1988 году американский суд признал Норьегу виновным в организации наркотрафика в США. Однако поводом для интервенции стало убийство панамскими военными американского военнослужащего — на территории Панамы находился в то время небольшой контингент американских военных.

В связи с этим инцидентом Джордж Буш-старший принял решение начать военное вторжение в Панаму с целью отстранения и ареста генерала Норьеги.

Несмотря на неприязнь многих жителей страны к Норьеге, вторжение США в Панаму объединило вокруг него самые разные политические силы, в том числе коммунистов, которых диктатор не жаловал.

«Концентрированное наступление, ведущееся против генерала Норьеги, имеет целью навязать стране продажное правительство», — говорилось в обращении компартии Панаму к коллегам в СССР. Несмотря на улучшение отношений с США, вторжение в Панаму осудила и Москва. США «предприняли массированное вторжение на территорию суверенного государства Республики Панама. <...> Циничность этой акции состоит в том, что это якобы делается в «защиту демократии» в Панаме», — писала газета «Правда».

Сопротивление панамской армии было быстро подавлено американскими военными, а сам Норьега укрылся от ареста в миссии Ватикана. Чтобы выкурить Норьегу, американские военные включали под окнами громкую музыку.

Гремевшие под окнами посольства мелодии хеви-метал сводили с ума папских нунциев. Однако, слушая, как мощный звук гитары Ван Халена буквально пронизывает стены посольства, Норьега пытался сосредоточиться. «Я был весь в своих мыслях и медитировал», — вспоминал он позже.

Однако вскоре его спокойствие подошло к концу — в начале 1990 года Норьега сдался агентам управления по борьбе с наркотиками и был вывезен в США, где предстал перед судом по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 1992 года американский суд приговорил его к 40 годам тюрьмы. Норьега стал заключенным #41586 — последние две цифры были словно напоминанием о 1986 годе, когда началось его политическое падение.

Впоследствии его срок был уменьшен на 10 лет, а сам Норьега даже получил небольшие послабления как военный. Его воспоминаниям о том времени посвящена книга «Мануэль Норьега. Американский пленник», которая вышла в 1997 году.

«Я не признаю, что получал приказы от американцев, — пишет он. — Я также не принимал подчинение капризам и интересам экономических игроков Панамы».

«Врагом США я стал в результате махинаций американской пропагандистской машины в сочетании с тактическими ошибками на моей стороне, оппортунизмом богатой элиты Панамы и кровожадностью правительства США под руководством Рейгана и Буша», — писал генерал.

В сентябре 2007 года Норьега была освобожден из тюрьмы после сокращения срока за примерное поведение, однако его ждала не свобода, а экстрадиция во Францию по обвинению в отмывании денег.

Французский суд приговорил его к семи годам, но год спустя Франция выдала его Панаме, где он был приговорен к 20-летнему заключению как виновный в исчезновении политических оппонентов. В 2015 году во время интервью он попросил прощения у своих соотечественников: «Я хотел бы закрыть эту страницу военного правления и прошу прощения».

В мае 2017 года Норьега умер в Панаме в возрасте 83 лет. Многие панамцы, узнав об этом, выражали сожаление: генерал, которого многие считали «сукиным сыном», бросил вызов Вашингтону, а это дорогого стоит.