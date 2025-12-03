Введение во храм Пресвятой Богородицы: смысл и история праздника

Когда отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2025 году и что нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников, который отмечается 4 декабря. В этот день верующие вспоминают, как родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, где она начала свой путь служения Богу. Об истории праздника, его духовном смысле и традициях, связанных с этим днем — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых двенадцати важнейших непереходящих праздников, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Это означает, что его дата фиксирована и неизменна каждый год.

4 декабря Русская православная церковь совершает празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этом году празднование приходится на четверг.

История праздника

История праздника начинается с долгожданного чуда. Праведные супруги Иоаким и Анна, долгие годы не имевшие детей, дали обет: если у них будет ребенок, они посвятят его Богу. Когда у них родилась дочь Мария, Иоаким и Анна воспитывали ее с особой любовью и, верные своему слову, в трехлетнем возрасте привели ее к стенам Иерусалимского храма.

В Евангелие об этом эпизоде ничего не сказано. Это дошло до нас из Преданий — из Протоевангелия Иакова. Николай Конюхов священник

Маленькая Мария, оставив позади мирскую жизнь, без колебаний поднялась по пятнадцати высоким ступеням храма. Согласно преданию, она сделала это самостоятельно, не оглядываясь на родителей, что поразило всех присутствующих. Ее встретил сам первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

«Иерусалимский храм был единственным для всей страны. При нем существовало нечто вроде современной церковно-приходской школы, где воспитывали детей — и мальчиков, и девочек. Именно туда, следуя установленному чину, торжественно привели маленькую Марию. Родственники провожали ее пением псалмов и со свечами — это было настоящее паломничество», — рассказал священник.

Захария ввел юную Марию во Святая Святых — самое сокровенное место храма, куда по ветхозаветному закону мог входить только сам первосвященник и всего один раз в год. Для любого иудея того времени это было величайшей святыней, местом особого присутствия Божия, закрытым для всех.

Первосвященник Захария, по откровению свыше, вводит девочку в Святая Святых. Этот жест был пророческим: Мария сама станет живым Храмом, в котором воплотится Спаситель. Николай Конюхов священник

Этот момент, по словам Николая Конюхова, отражает главное значение праздника. Девочка, принятая в храм, сама становится этим новым живым храмом . Ее вводят в Святая Святых, потому что она сама готовится стать сосудом для воплощения Бога, новой святыней, которая будет несравненно больше ветхозаветной.

Это действие символизирует конец Ветхого Завета и подготовку к пришествию Христа.

close Мозаика ц. Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

Традиции праздника

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы сопровождается особой атмосферой в богослужебной и народной жизни.

Этот праздник особенно важен для родителей, которые хотят, чтобы их дети росли в вере. Иоаким и Анна показали пример настоящего воспитания: их трехлетняя дочь сама стремилась в храм. Откуда в таком маленьком ребенке такая вера? Она впитала ее из атмосферы своей семьи — из той любви и благочестия, что царили в доме. Важно понимать: чтобы вера у детей действительно зародилась и выросла, недостаточно правильных слов, книг или мультфильмов. Главное — атмосфера в семье. Если дома царят обиды, злоба, гнев и тревога, трудно ожидать, что в детской душе прорастет семя веры. Николай Конюхов священник

Церковные богослужения. В этот день в православных храмах совершается торжественное Всенощное бдение, а на литургии звучат особые праздничные песнопения — стихиры и тропари, которые раскрывают духовный смысл события. Священнослужители облачаются в белые или голубые одежды, что символизирует особую чистоту и святость Богородицы.

«Смысл праздника раскрывается в церковном богослужении. В песнопениях и чтениях мы слышим историю маленькой девочки, переживания ее родителей, изумление ангелов, видевших, как она входит в Святая Святых», — отметил клирик.

Священник рекомендует:

3 декабря вечером посетить Всенощное бдение — именно на этой службе звучат основные тексты праздника.

4 декабря утром можно привести детей в храм, как когда-то Иоаким и Анна привели свою дочь.

Вечером в праздник можно в живой, естественной форме рассказать детям о вере и о Боге.

Особенности празднования. Интересно, что несмотря на строгий Рождественский пост, в день праздника разрешается употребление рыбы, растительного масла и небольшого количества вина. Это послабление создает особую, радостную атмосферу, позволяющую верующим разделить праздничную трапезу с семьей.

Рождественский пост 2025–2026: календарь питания и правила соблюдения Рождественский пост для православных христиан — это сорок дней подготовки к одному... 01 декабря 16:28

Народные традиции. В народном календаре этот день получил название «Введение». С этой датой связывали начало зимы: Введение пришло — зиму привело. По погоде в этот день судили о будущем урожае, а также начинали готовиться к зимним праздникам. Особое значение имели «введенские ярмарки», где торговали санями и другими зимними принадлежностями.

Что можно и что нельзя делать в этот день

Праздник Введения во храм приходится на период Рождественского поста, который продолжается до 6 января. Однако в сам день празднования церковный устав предусматривает значительные послабления, создавая баланс между духовной радостью и аскетической практикой.

Что можно делать в праздник Введения

Посетить богослужение, это главное для верующего в любой великий праздник.



Поздравить близких с праздником, особенно тех, кто носит имя Богородицы.



Устроить праздничную трапезу с семьей. Пост в этот день ослабляется: можно употреблять рыбу, растительное масло и вино в умеренном количестве.



Заниматься рутинными домашними делами, которые необходимы для поддержания порядка.



Совершать дела милосердия: помогать нуждающимся, посещать больных.

Что нежелательно делать

Затевать генеральную уборку, стирку, ремонт и другие трудоемкие бытовые дела, которые можно отложить.



Участвовать в шумных развлечениях, посещать увеселительные мероприятия, что противоречит духу поста и праздника.



Ругаться, ссориться, сквернословить и предаваться другим греховным мыслям и поступкам.



Злоупотреблять алкоголем. Разрешение на употребление вина не означает излишества.

Главное в этот день — сохранить его светлую, торжественную атмосферу, сочетая молитву, радость общения с близкими и добрые дела, подражая той чистоте и посвящению, которые явила Богородица, входя в храм, подчеркнул священник.

О чем просят Богородицу в этот день. Молитва

В праздник Введения во храм у нас есть особая возможность обратиться к Пресвятой Богородице с самыми сокровенными просьбами.

О помощи в воспитании детей. Сама пройдя путь от ребенка, посвященного Богу, Богородица с особым пониманием относится к родительским тревогам. Ей молятся о даровании мудрости в воспитании, о защите детей от соблазнов и о том, чтобы они нашли свой верный путь в жизни.

Об укреплении в вере и чистоте. Мария с детства всей душой устремилась к Богу. Ей молятся о том, чтобы и в нашей жизни вера была не формальной, а живой и горячей, чтобы хватило сил хранить душевную чистоту среди жизненных бурь.

О вразумлении и правильном выборе. Решение родителей привести дочь в храм и ее собственный шаг определили будущее. Богородице можно молиться, когда стоишь на распутье в работе, семейных делах или личной жизни и не знаешь, какую дорогу выбрать .

Об устройстве семейной жизни. Хотя Богородица и жила при храме, ее судьба стала основой для Святого Семейства. К ней обращаются с молитвой о даровании благочестивого супруга, о мире и согласии в семье.

Событие праздника напоминает верующим, что такое храм в православии. Для Богородицы храм стал домом, где она возрастала в любви к Богу. Так и для нас храм — это не просто здание, а духовный дом, где душа находит покой, укрепляется в таинствах и учится настоящей молитве.

В этот день особенно уместно прочитать молитву на Введение во храм, обращенную к Богородице.

Молитва О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства.



Даруй же нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущими обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя.



Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея в храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящия на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом.



Ты в храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие.



Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Обращаясь к Богородице в этот праздник, верующие помнят, что Она слышит каждое искреннее слово и, как любящая Мать, ходатайствует за них перед Богом.

«Этот праздник — еще одно прославление Богородицы как нашей любящей Матери и Заступницы. Она как усердная ходатаица передает наши молитвы своему Сыну, Иисусу Христу. Мы просим ее помочь нам в молитве — и она молится вместе с нами», — заключил священник Николай Конюхов.