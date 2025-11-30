1 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 1 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 декабря поздравления с профессиональным праздником принимают математики. Спортсмены и болельщики празднуют Всероссийский день хоккея. Об опасном заболевании и поиске новых методов лечения напоминает Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 декабря

Всероссийский день хоккея

Этот спортивный праздник Россия впервые отметила в 2007 году. Его инициатором выступил легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк. Дата 1 декабря выбрана не случайно, в этот день в 1946 году в СССР была создана Федерация хоккея. В том же году прошел первый чемпионат страны. Все это положило начало славным победам советских спортсменов. Сборная СССР по хоккею семь раз брала олимпийское золото и 22 раза побеждала на чемпионатах мира.

Сегодня в честь праздника на ледовых катках открывается зимний сезон, хоккейные школы и клубы проводят товарищеские матчи и турниры. В разных регионах страны пройдут открытые уроки и мастер-классы известных хоккеистов и тренеров.

День математика в России

Это один из самых молодых праздников в стране: он появился в календаре профессиональных дат в 2024 году по предложению участников Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики. Праздник приурочен ко дню рождения знаменитого русского ученого, одного из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николая Лобачевского.

В этот день чествуют представителей научного сообщества, преподавателей и учителей математики. Еще одна задача праздника — заинтересовать царицей наук как можно больше школьников и студентов.

В этом году накануне Дня математика учреждена премия правительства России за выдающиеся достижения в области математики имени Андрея Колмогорова, крупнейшего ученого ХХ века. С 2026 года она будет вручаться в трех номинациях один раз в три года. Размер выплаты в каждой номинации составит 8 млн руб.

День невролога

Несмотря на то, что День невролога — дата неофициальная, праздник популярен в медицинских кругах. В этот день поздравления принимают специалисты, посвятившие себя диагностике, лечению и профилактике заболеваний центральной и периферической нервной системы. Именно они занимаются лечением таких серьезных недугов, как инсульты, эпилепсия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, мигрени, рассеянный склероз. Кстати, День невролога — повод напомнить пациентам, что выявить опасные заболевания и своевременно начать лечение помогает диспансеризация.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Эта важная дата отмечается с 1988 года по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. Ее цель — повысить информированность общества о грозном недуге: хроническом инфекционном заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему организма. Сегодня по всей стране проходят акции, в ходе которых россияне могут совершенно бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус.

close siam.pukkato/Shutterstock/FOTODOM

День победы русской эскадры у мыса Синоп

В России 1 декабря — День воинской славы, установленный в честь победы русской эскадры в Синопском сражении. Битва считается последним крупным парусным сражением в истории. Перед вице-адмиралом Павлом Нахимовым была поставлена задача предотвратить высадку турецкого десанта в портах Сухума и Поти. Было решено атаковать турецкие корабли в гавани города Синоп. В течение нескольких часов неприятель был разгромлен, а вице-адмирал Осман-паша взят в плен. Хотя сражение произошло 30 ноября, памятная дата отмечается на день позже.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 декабря в других странах

День кино — Япония. В 1896 году в японском городе Кобэ прошел первый кинопоказ. В то время проекционное устройство называлось кинетоскопом и было очень похоже на то, которое разработал Томас Эдисон. В честь 60-летия этого события 1 декабря 1956 года Японская федерация ассоциаций киноиндустрии организовала крупный кинофестиваль. С тех пор 1 декабря объявлено в стране Днем кино.

День первого президента — Казахстан. Дата установлена в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева: 1 декабря 1991 года состоялось его избрание. До 2021 года это был государственный праздник. В стране проходили концерты, фестивали. Но позже статус празднования был изменен.

close Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 1991 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Религиозные праздники 1 декабря

День памяти мученика Платона Анкирского

Платон родился в III веке в городе Анкире в Галатии, которая сейчас является территорией Турции. Он рос в благочестивой христианской семье. С детства мальчик отличался красноречием и стремлением к наукам. Когда в юности он начал нести Слово Божие язычникам, многие после общения с ним обращались в христианскую веру.

Однажды завистники донесли на Платона правителю Агриппину. Юношу схватили и привели на суд в храм Зевса. Судья, впечатленный умом и речью молодого христианина, начал уговаривать его принять язычество. Однако пленник проявил невероятную твердость. Ни лесть, ни обещание наград, ни угрозы на него не подействовали. Рассвирепев, правитель приказал подвергнуть Платона страшным пыткам и казнить.

День памяти священномученика Романа и отрока Варула

Святой мученик Роман служил диаконом храма Кесарии Палестинской в III веке. Когда на христиан начались очередные гонения, он перебрался в Антиохию, где проповедями стал укреплять веру людей во Христа. Однажды, когда правитель Антиохии Асклипиад приказал сравнять с землей христианский храм, Роман вместе с верующими встал на защиту святыни и не позволил разрушить ее.

Несмотря на то, что в Антиохии процветало язычество, святой смело нес слово Христа. Однажды язычники схватили его, привели к правителю и подвергли пыткам. Вместе с Романом пострадал за веру и юный христианин Варул. После истязаний их казнили.

Православная церковь 1 декабря также чтит память: • мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского;

• святого Николая Виноградова, исповедника, пресвитера.



Также это день памяти Собора святых Эстонской земли.



Народные праздники и приметы 1 декабря

Платон и Роман Зимоуказатели

С давних времен на Руси почитали мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале IV века. В народе этих святых прозвали Зимоуказателями: по погоде в этот день судили, какой выдастся зима.

День посвящали домашним делам: женщины убирали, стирали, наводили уют и красоту, мужчины доставали инструменты и принимались за резьбу по дереву.

Считалось, чем теплей и уютней в доме — тем комфортней пройдет зима. В этот день нельзя было ссориться и жаловаться на жизнь: из-за плохого настроения счастье могло обойти человека стороной.

Приметы

Если на Платона да Романа резко поменялась погода — зима тоже будет с резкими перепадами температуры.

Какая погода с утра — таким будет начало зимы.

В доме комар жужжит — к оттепели.

По дороге гуляет ворона — к потеплению.

Месяц на небе нарядился в световой круг — к сильным морозам.

Какие исторические события произошли 1 декабря

1800 год — в Лейпциге основано музыкальное издательство «Edition Peters», которое считается сейчас одним из старейших в мире. Кстати, в первые годы работы оно выпустило собрание клавирных и органных сочинений Баха, квартетов Гайдна и Моцарта, сочинения Бетховена.



— в Лейпциге основано музыкальное издательство «Edition Peters», которое считается сейчас одним из старейших в мире. Кстати, в первые годы работы оно выпустило собрание клавирных и органных сочинений Баха, квартетов Гайдна и Моцарта, сочинения Бетховена. 1887 год — вышла первая книга Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе — «Этюд в багровых тонах». Работа над повестью заняла у писателя всего три недели.



— вышла первая книга Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе — «Этюд в багровых тонах». Работа над повестью заняла у писателя всего три недели. 1891 год — канадско-американский тренер Джеймс Нейсмит придумал, чем занять студентов зимой в спортзале. Он предложил им забрасывать мяч в корзину, закрепленную на высоте. Так появился баскетбол.



— канадско-американский тренер Джеймс Нейсмит придумал, чем занять студентов зимой в спортзале. Он предложил им забрасывать мяч в корзину, закрепленную на высоте. Так появился баскетбол. 1913 год — на заводе компании «Форд Мотор Компани» установлена и запущена первая линия конвейерной сборки.



— на заводе компании «Форд Мотор Компани» установлена и запущена первая линия конвейерной сборки. 1933 год — в Москве официально открылся Литературный институт имени А. М. Горького.



— в Москве официально открылся Литературный институт имени А. М. Горького. 1934 год — в Ленинграде убит Сергей Киров, руководитель городской парторганизации, член Политбюро.

1943 год — завершилась Тегеранская конференция «большой тройки» — лидеров трех стран: Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США), Уинстона Черчилля (Великобритания). Основным вопросом было открытие второго фронта в Западной Европе.



— завершилась «большой тройки» — лидеров трех стран: Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США), Уинстона Черчилля (Великобритания). Основным вопросом было открытие второго фронта в Западной Европе. 1962 год — Хрущев посетил выставку авангардистов в московском Манеже и подверг резкой критике их творчество, употребляя бранные слова. Это событие дало старт кампании против формализма и абстракционизма в СССР.

close Никита Хрущев (на первом плане первый слева) на выставке в Манеже, 1 декабря 1962 года РИА Новости

1988 год — в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) захвачен автобус с детьми. Четверо сотрудников местного автопредприятия взяли в заложники четвероклассников и их учительницу. Их целью было получение 3 млн долларов и вылет за границу. В Израиле, куда прибыли террористы, они сдались властям и были депортированы в СССР.

2001 год — создана политическая партия «Единая Россия».



— создана политическая партия «Единая Россия». 2019 год — в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Дни рождения и юбилеи 1 декабря

В 1716 году родился Этьен Морис Фальконе — французский скульптор, создатель композиции «Медного всадника» в Санкт-Петербурге.



— французский скульптор, создатель композиции «Медного всадника» в Санкт-Петербурге. В 1792 году родился Николай Лобачевский — выдающийся русский математик.



— выдающийся русский математик. В 1886 году родился Рекс Стаут — американский писатель, автор детективных романов о Ниро Вульфе.



— американский писатель, автор детективных романов о Ниро Вульфе. В 1890 году родился Василий Блюхер — советский военный, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза. Умер в тюрьме во время Большого террора.



— советский военный, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза. Умер в тюрьме во время Большого террора. В 1896 году родился Георгий Жуков — советский полководец, «Маршал Победы», четырежды Герой Советского Союза.

close Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков накануне наступления на Берлин, апрель 1945 года Анатолий Морозов/РИА «Новости»

В 1910 году родился Геннадий Казанский — советский кинорежиссер, снявший фильмы «Старик Хоттабыч», «Снежная королева», «Человек-амфибия».



— советский кинорежиссер, снявший фильмы «Старик Хоттабыч», «Снежная королева», «Человек-амфибия». В 1922 году родился Всеволод Бобров — советский футболист и хоккеист, футбольный и хоккейный тренер, олимпийский чемпион (1956) по хоккею.



— советский футболист и хоккеист, футбольный и хоккейный тренер, олимпийский чемпион (1956) по хоккею. В 1933 году родился Лу Ролз — американский певец, обладатель трех премий «Грэмми» за лучший мужской вокал в стиле ритм-н-блюз.



— американский певец, обладатель трех премий «Грэмми» за лучший мужской вокал в стиле ритм-н-блюз. В 1949 году родился Пабло Эскобар — колумбийский наркобарон, один из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории: его состояние оценивалось в 30 млрд долларов.



— колумбийский наркобарон, один из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории: его состояние оценивалось в 30 млрд долларов. В 1969 году родился Дмитрий Марьянов — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Скончался в 47 лет в реабилитационном центре «Феникс» недалеко от Лобни.

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Геннадию Хазанову — актеру, артисту разговорного жанра, юмористу, народному артисту РСФСР.



— актеру, артисту разговорного жанра, юмористу, народному артисту РСФСР. 69 лет исполняется Амаяку Акопяну — советскому и российскому иллюзионисту, актеру, артисту цирка.

close Амаяк Акопян, 2016 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press