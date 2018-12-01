«Кололись и угрожали»: как захватывали автобус со школьниками

1 декабря 1988 года сотрудники автопредприятия №1 Орджоникидзе (ныне Владикавказ) захватили в заложники учеников 4 класса школы №42 и их 24-летнюю учительницу Наталью Ефимову. Целью преступников было получение выкупа и побег за границу на самолете. План удалось реализовать лишь частично. Группа добилась вылета в Тель-Авив, однако затем была выдана израильтянами советским властям, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Реклама

Это был второй в истории СССР захват школьников в заложники. Впервые подобное произошло в декабре 1981 года, когда двое солдат-дезертиров беспрепятственно зашли в школу и напали с автоматами Калашникова на учащихся 10-го класса, заперевшись с ними в кабинете биологии.

Террористы требовали выдать им загранпаспорта и американские визы, угрожая в противном случае расстрелять заложников.

Военнослужащие были обезврежены бойцами «Альфы». Никто из детей не пострадал. По меркам 1980-х это было ЧП всесоюзного масштаба. В 1990-е аналогичные ситуации возникали постоянно, иногда по несколько раз за год.

В захвате детей в Орджоникидзе участвовали пять человек – 38-летний лидер банды, трижды судимый наркоман Павел Якшиянц, работавший в последнее время водителем автобуса, а также 26-летний Владимир Муравлев, 22-летний Герман Вишняков, 25-летний Владимир Анастасов и 28-летний Тофий Джафаров. Как и главарь, все они имели проблемы с наркотиками и довольно сомнительные биографии.

Бандиты приняли решение пленить именно детей, по возможности, младшего возраста, поскольку их было бы легче контролировать, нежели взрослых. Реализацию своей задумки группа начала с угона автобуса ЛАЗ-697: коллега злоумышленников по ремеслу Вахтанг Гвиниашвили стал первым заложником. Из-за слабого представления пошедших на нарушение закона водителей о том, как необходимо действовать в подобных случаях, группа долго блуждала по городу. Якшиянц планировал заманить в автобус учеников, но конкретный объект для нападения не выбрали заранее.

Так что преступники безрезультатно ездили от школы к школе, пока не приметили детей, направлявшихся на экскурсию в книжную типографию.

За время нахождения школьников в здании Якшиянц подделал путевой лист, который предъявил классной руководительнице 4 «Г» Ефимовой. Учительница заглотила наживку, поверив, что школа действительно прислала за детьми транспортное средство. Поскольку сопровождения из родителей у учеников не было, обман не раскрылся вплоть до момента посадки в автобус и отъезда от типографии. По пути Якшиянц добавил к пассажирам собственную экс-супругу и дочь, не посвященных в его намерения. Вероятно, инициатор акции хотел забрать семью с собой за рубеж.

В 16:30 заложников доставили к зданию Северо-Осетинского обкома КПСС, где начались переговоры с властями.

В случае невыполнения предъявленных требований бандиты обещали поджечь автобус. Для убедительности в салоне расставили емкости с бензином.

О случившемся в Орджоникидзе был оперативно проинформирован генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. По его приказу создали кризисный штаб с широкими полномочиями для спасения детей, включая предоставление основного и резервного самолетов и валютных средств.

В штаб вошли представители КГБ, МВД, МИД и Министерства гражданской авиации. Общее руководство операцией по освобождению осуществлял заместитель председателя КГБ Виталий Пономарев. Бандитов убедили в том, что местный аэропорт выполнить международный рейс не сможет. Было предложено ехать в Минеральные Воды.

Как вспоминал впоследствии начальник оперативной группы Ставропольского краевого управления внутренних дел на Кавказских Минеральных Водах Виктор Воробьев, слова которого приводил в своем материале «Захват в Орджоникидзе» Федор Раззаков, первым делом по тревоге было поднято подразделение ГАИ, выехавшее навстречу автобусу.

«Следом шла колонна автомобилей. Не только служебных, но и личных. Родители школьников, оказавшихся в беде, мобилизовали транспорт, которым могли воспользоваться немедленно. Колонну следовало встретить и направить в аэропорт по верному пути. Какому именно? Вариантов было несколько. Каждый конкретно отработали в деталях.

Общий замысел сводился к тому, чтобы не допустить выхода автобуса, захваченного преступниками, к основной территории Минераловодского аэропорта.

Здесь всегда людно. Потому-то колонну машин с автобусом ЛАЗ-687 провели по особому маршруту. Он оказался в стороне от здания аэровокзала. Но преступники этого не заметили», — рассказывал он.

Власти намеренно шли на всевозможные уступки злоумышленникам. После многочасовых переговоров под руководством подполковника КГБ Евгения Шереметьева, им были переданы бронежилеты, пистолеты, автомат, купюры на общую сумму $2 млн в трех мешках и лекарства для приготовления наркотиков.

Самолет долго стоял с занавешенными одеялами окнами, окруженный готовыми к штурму бойцами «Альфы». Из Москвы экстренно пригнали Ил-76, восемь членов экипажа которого были взяты в заложники вместо детей и закованы в наручники. Под прикрытием живого щита из школьников группа Якшиянца перебралась из автобуса в самолет. После этого четвероклассников и учительницу Ефимову отпустили. Шереметьев предложил взять в плен себя. Несомненным достижением участников мероприятий по вызволению заложников стало отсутствие среди них раненых и травмированных.

«Ночь в автобусе — это был какой-то кошмар, — делилась переживаниями Ефимова в интервью «Комсомольской правде». — Они постоянно кололись наркотиками, угрожали, ругались при этом последними словами. Устроив туалет за занавеской, никого не выпускали из автобуса ни на минуту. Но, пожалуй, больше, чем поведение этих подонков — чего от таких еще ждать? — меня поразило, как держались дети. Не поддавшись панике, они разговаривали друг с другом, пытались даже подбодрить меня».

Советское правительство дало согласие на вылет борта. После долгих колебаний бандиты остановили выбор на Израиле, откуда, как надеялся Якшиянц, их не выдадут обратно.

2 декабря в 15:30 Ил-76 вылетел в Тель-Авив. В случае посадки в СССР преступники грозили расстрелять штурмана и пилотов. Через несколько часов самолет приземлился на одной из израильских военных баз. Беглецы предложили израильским полицейским $1 млн за переправку группы в ЮАР, однако, не владея английским языком, полноценно вступить в контакт не смогли.

Власти страны уже обсудили ситуацию с советской стороной и приняли решение вернуть бандитов обратно при условии сохранения им жизни после суда. Тогда же из Москвы отправился Ту-154 со спецгруппой. Поздно вечером 3 декабря пятеро бывших сотрудников автобазы были выданы представителям СССР, а 4-го уже сидели в Лефортовской тюрьме.

Якшиянца приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Муравлева, Вишнякова и Анастасова – к 14-ти, Джафарову назначили три года колонии строгого режима. В 1990 году экс-главарь банды участвовал в попытке массового побега и получил еще 15 лет. Однако в 2005-м второй срок сократили, и Якшиянца выпустили на свободу.