Год без Марьянова: новые подробности таинственной смерти

Ровно год назад, 15 октября 2017-го, в возрасте 47 лет ушел из жизни известный актер Дмитрий Марьянов. Он скончался при странных обстоятельствах, находясь на лечении в подмосковной клинике, официальной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Врачи опоздали с оказанием необходимой помощи. У Дмитрия остались жена Ксения и дочь Анфиса.

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Известно, что незадолго до смерти Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где его лечили от алкогольной зависимости. Именно там артист почувствовал себя плохо, а врачи клиники не оказали ему своевременную помощь. До сих пор близкие и друзья актера не верят в случившееся и не могут принять версию врачей о том, что стало причиной смерти. Многие считают, что именно персонал клиники несет ответственность за скоропостижную смерть Дмитрия.

Фоторепортаж: Год без Дмитрия Марьянова __is_photorep_included11023184: 1

Вдова Марьянова Ксения Бик, некоторое время находившаяся под подозрением в причастности к его смерти, тяжело переносит потерю супруга. Накануне годовщины его смерти она опубликовала на своей странице в фейсбуке посвященное Дмитрию стихотворение.

«Тебя нет, тебя нет... // И утро такое мутное, // Такое хмурое... // И не будет тебя, // И горизонт закрыт.... // Тебя нет, тебя нет... // И горизонт закрыт... // Как воздух, жгучая // Эта тоска, это проклятье... // Тебя нет, тебя нет... // И не будет тебя? // Но почему же я чувствую тебя так, // Как безногий чувствует ногу? // Которой нет! // И не будет!..» — написала женщина.

Очевидно, что вдова еще не пережила эту утрату. Трогательные строки не оставили равнодушными подписчиков Ксении. Под публикацией оставлено много скорбных комментариев и слов поддержки.

Близкая подруга и коллега Дмитрия — Любовь Толкалина опубликовала в своем инстаграме архивный снимок с артистом.

«15 октября. Ты — годовалый ангел... на сегодня — все», — подписала фотографию Толкалина.

Также в своем инстаграме поделилась чувствами еще одна подруга Дмитрия — актриса Елена Ксенофонтова, тяжело переживавшая утрату друга.

«Год. Привет, Ангел! Вот ты и повзрослел. Хорошо тебе там? Сидишь на облаке, свесив ножки вниз, и наблюдаешь за нами суетливыми... Хохочешь, наверное. Имеешь право! Люблю тебя. С болью справляюсь медленно, но честно пытаюсь. Спасибо тебе... ну, ты сам знаешь, за что.. Ты уж не бросай нас... Подмигни, если что. И улыбайся! Это твое главное оружие», — написала Елена.

Поклонники присоединяются к коллегам и друзьям Марьянова и соболезнуют его родным в этот тяжелый день.

О последних часах жизни артиста рассказал бывший пациент лечебного учреждения «Феникс» Роман Истомин.

«Был изначально в подавленном состоянии. Видно было, что он находился в запое. Потом стал приходить в себя, начал планировать дальнейшую жизнь. После съемок хотел поехать с женой на отдых…» — поделился Истомин.

По его словам, когда актер понял, что отпускать из «Феникса» его не собираются, он стал вести себя беспокойно. Врачи центра в ответ на это начали «закалывать актера сильнодействующими препаратами».

«Вводили ему галоперидол и другие препараты через каждые два часа. После укола минут через 20 у Дмитрия речь становилась заторможенной, путаной, координация движений нарушалась», — рассказал Истомин в интервью «Комсомольской правде».

По словам Романа, 15 октября 2017 года Марьянов жаловался на боли в спине, он не мог держаться на ногах и просил о помощи.

«Я сказал персоналу центра, они отмахнулись: мол, это он сбежать хочет, — требует неотложку, чтобы из центра улизнуть. Сказали, что похоже на белую горячку, бредит. На самом деле было уже видно, что человеку реально очень плохо. Он начал задыхаться, хрипеть», — вспоминает Истомин.

Очевидец Истомин уверен, что Марьянова можно было бы спасти, если бы в центре были компетентные врачи, а не волонтеры, сами — бывшие пациенты. Истомин рассказал о угрозах, поступавших к нему из центра, поэтому он долгое время молчал.

Семья Дмитрия никак не комментировала новости о его последних днях. Близкие актера сейчас занимаются установкой памятника, идея которого принадлежит брату Дмитрия Михаилу. Скорее всего, памятник будет установлен весной.