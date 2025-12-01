Кто такие филантропы: что ими движет и как они меняют мир своими деньгами?

Зачем филантропы тратят состояния на помощь другим и чем они отличаются от альтруистов

Благодаря их капиталам возводятся больницы, ведется борьба с эпидемиями и открываются двери в мир большого искусства. Но филантроп — не просто кошелек, источник средств. Его деятельность — это определенная жизненная философия. Кто такие филантропы, почему они готовы тратить целые состояния на помощь незнакомым людям и можно ли быть филантропом, не имея миллиарда на банковском счете, — разбиралась «Газета.Ru».

Кто такой филантроп

Представьте, что вас спросили: «Кто вы на самом деле?». Что бы вы ответили? Герой вселенной Marvel Тони Старк на этот вопрос однажды бросил с улыбкой:

«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп».

Эта культовая фраза из фильма «Мстители» точно раскрывает суть: для современного успешного человека филантропия — это не отдельная благотворительная «активность», а часть личности, такая же неотъемлемая, как его интеллект или статус.

Филантроп помогает, считая это логичным продолжением своей силы, таланта и возможностей. Это его ответ на вопрос «зачем?» после достижения личного успеха.

Наверняка вы слышали в новостях: «Марк Цукерберг пожертвовал на науку», «Фонд Билла и Мелинды Гейтс борется с лихорадкой Эбола». У филантропов сильно убеждение, что они могут и должны сделать мир вокруг себя лучше, и они обладают ресурсами — будь то деньги, время или влияние — чтобы действовать.

Чем же филантроп отличается от просто доброго человека, который подаст милостыню или протянет руку помощи? Филантропы действуют целенаправленно. Они не только реагируют на чужую беду, но и ищут корень проблемы, создают проекты, направленные на ее решение. Если провести аналогию, то обычная благотворительность — это дать человеку рыбу, чтобы он утолил голод сегодня. А филантропия — это основать школу рыбаков, обеспечить ее снастями и наладить устойчивый промысел, который будет кормить все сообщество годами.

Именно поэтому филантропами называют не каждого благотворителя, а тех, чья помощь — это стратегия. Они вкладываются в фундаментальные сферы: здравоохранение, образование, культуру и искусство.

Филантропы мыслят категориями развития социума, ведь здоровое, образованное и культурное общество лишено многих социальных язв.

close Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Такой человек смотрит на свое богатство как на инструмент для изменений. Он готов делиться частью своего состояния, потому что видит в этом более высокий смысл. За этим скрывается особое отношение к людям, глубокая вера в потенциал человечества и ответственность перед ним.

Зачем филантропы помогают другим

Что заставляет человека отдавать миллиарды, когда можно спокойно наслаждаться жизнью? Ведь логика «заработал — трать на себя» кажется очевидной. Однако филантропы часто действуют вопреки этой логике. Ими движут более сложные и глубокие мотивы, рассказала «Газете.Ru» интегративный психолог Анна Закаидзе.

Ответственность как новая роскошь

Для многих состоятельных людей, особенно тех, кто создал бизнес с нуля, их капитал — это не только богатство, но и огромная ответственность. Они видят проблемы в мире, которые способны решить, и чувствуют, что должны это сделать. Это уже не просто любовь к людям, а осознанная миссия . Филантропы становятся своего рода «управляющими» частицей общего блага. Они чувствуют, что обязаны распорядиться ею эффективно — для решения социальных проблем. В каком-то смысле такая деятельность становится для них высшей формой самореализации.

Страсть к изменениям и наследию

Представьте, что вы построили успешную компанию, доказали, что можете создавать и масштабировать сложные системы. А что дальше? Филантропия для таких людей — это новый, самый амбициозный проект в их жизни. Такой вызов масштабнее любого бизнеса. Победить малярию, реформировать систему образования — вот задачи, достойные великих умов. Таким образом филантропы создают наследие, которое переживет их самих. Это не просто добрые дела, а попытка оставить свой след в истории — не как богач, а как реформатор.

Если бы речь шла только о жалости, филантропия не была бы таким масштабным и системным явлением. Безусловно, сострадание является одним из двигателей, особенно в ситуациях с частными историями. Однако ключевой мотив глубже — это потребность в эффективности и созидании. Многие успешные предприниматели переносят свой бизнес-подход на благотворительность: они видят в социальной проблеме вызов и хотят найти ее максимально эффективное решение. Для них это способ оставить наследие, реально изменить мир к лучшему, используя свои ресурсы и компетенции. Анна Закаидзе интегративный психолог

Личный опыт и эмпатия

Многие известные филантропы направляют средства в те сферы, которые коснулись их лично. Кто-то потерял близкого человека вследствие рака и бросает ресурсы на исследования в онкологии. Кто-то вырос в бедном районе и строит школы, чтобы дать другим детям шанс. Здесь филантропия становится глубоко личной историей, превращая боль в двигатель позитивных перемен. Это уже не абстрактное «помогать другим», а конкретная выстраданная миссия.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», это удовлетворение высших потребностей по пирамиде Маслоу — потребностей в самоактуализации и уважении.

7 уровней пирамиды Маслоу: как понимать мотивацию и использовать ее в работе и саморазвитии Что движет нашими поступками и почему одни потребности оказываются важнее других — эти вопросы остаются... 26 февраля 14:49

Эффект сообщества

Не стоит сбрасывать со счетов и социальный аспект. Когда Билл и Мелинда Гейтс или Майкл Блумберг создают свои фонды, они формируют тренд. Филантропия становится частью культуры успеха в их кругу. Быть филантропом — значит быть частью сообщества единомышленников, которые верят, что капитал должен служить прогрессу . Это создает здоровую конкурентную среду, но уже не в сфере доходов, а в сфере позитивного влияния.

Что касается славы, то она чаще является не целью, а сопутствующим эффектом, хотя и служит дополнительным стимулом. Анна Закаидзе интегративный психолог

Так что же, в конечном итоге, движет филантропами? Сплав личных переживаний, гиперответственности, амбиций изменить мир и желания оставить след. Это гораздо сложнее и человечнее, чем кажется на первый взгляд, подчеркнула психолог.

Известные зарубежные и российские филантропы

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его бывшая супруга Мелинда. Их фонд — один из самых влиятельных в мире. Основные усилия сосредоточены на здравоохранении и образовании. Фонд выделяет миллиарды долларов на борьбу с малярией, полиомиелитом и туберкулезом, а также на улучшение системы образования в США и доступа к технологиям в бедных странах.

close Мелинда и Билл Гейтс Shannon Stapleton/Reuters

Основатель и главный исполнительный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Совместно с женой Присциллой Чан он запустил проект «Инициатива Чан-Цукерберга», направленный на борьбу с различными болезнями. Супруги также инвестируют в развитие персонализированного обучения и поддержку местных сообществ.

close Марк Цукерберг Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Медиамагнат, основатель Bloomberg LP и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Его филантропия имеет четкие приоритеты: общественное здравоохранение, охрана окружающей среды и поддержка культуры и искусства. Например, он является крупным донором Всемирной организации здравоохранения и знаменитого «Метрополитен-музея» в Нью-Йорке.

21,1 млрд долларов общая сумма взносов Блумберга за все время

close Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, 2016 год Mike Segar/Reuters

Писательница и экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Ее помощь получают колледжи, продовольственные банки, организации по поддержке расового равенства и правовой защите нуждающимся людям. Общая сумма ее благотворительных взносов с 2019 года превысила 19,2 млрд долларов, распределенных между более чем 2450 некоммерческими организациями. Главная особенность ее подхода — предоставление неограниченных пожертвований (англ. unrestricted gifts), которые организации могут использовать по своему усмотрению.

close Маккензи Скотт Evan Agostini/Invision/AP

Мистер Бист (MrBeast, настоящее имя Джимми Дональдсон) объединяет масштабные благотворительные акции с созданием популярного видеоконтента, привлекая огромную аудиторию (в основном молодежь) к решению глобальных проблем. Его благотворительная деятельность осуществляется через некоммерческую организацию Beast Philanthropy, которая полностью финансируется за счет доходов от рекламы, продажи товаров и спонсорских сделок на одноименном YouTube-канале. Одной из недавних крупных инициатив стала кампания #TeamWater, в рамках которой собрано более 41 млн долларов для обеспечения доступа к чистой воде для 2 млн человек в Африке и Юго-Восточной Азии.

Однако Критики иногда называют его методы «постановочной филантропией», но сторонники MrBeast отмечают беспрецедентный охват и реальное воздействие на миллионы людей по всему миру, а также способность сделать «добро» вирусным явлением в интернете.

Рокфеллер с YouTube: сколько и на чем зарабатывает MrBeast — самый богатый видеоблогер в мире Джеймс Дональдсон, более известный как Мистер Бист (MrBeast), — американский видеоблогер, чей контент и... 17 апреля 08:52

close MrBeast Jordan Strauss/Invision/AP

Владимир Потанин. Фонд, основанный крупным российским предпринимателем, владельцем горно-металлургической компании «Норникель», системно работает в сфере культуры, искусства и образования. Он известен грантами для музеев, стипендиальными программами для талантливых студентов.

close «Интеррос»

Геннадий и Елена Тимченко. Российский предприниматель и его супруга создали один из крупнейших семейных фондов в России. Проекты фонда направлены на поддержку старшего поколения, развитие спорта, культуры, помощь семьям.

close Геннадий и Елена Тимченко Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Константин Хабенский. Актер основал фонд, который специализируется на помощи детям с тяжелыми заболеваниями мозга. Он финансирует операции, реабилитацию для юных пациентов, а также программы повышения квалификации врачей, что делает сложнейшее лечение более доступным. Фонд активно сотрудничает с ведущими российскими медицинскими центрами, такими как НМИЦ детской онкологии и гематологии имени Дмитрия Рогачева, НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и другими клиниками.

close Константин Хабенский Сергей Пивоваров/РИА Новости

Наталья Водянова. Основанный супермоделью и филантропом фонд «Обнаженные сердца» остается одним из ключевых игроков в России в области создания инклюзивного общества. Фонд открывает инклюзивные игровые площадки по всей стране и реализует программы поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и интеллектуальными нарушениями (включая аутизм, синдром Дауна, ДЦП).

close Наталья Водянова Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Чем филантроп отличается от альтруиста

Слова «альтруист» и «филантроп» часто используются как синонимы. Но так ли это на самом деле? По словам психолога Анны Закаидзе, между этими понятиями есть принципиальная разница.

Альтруизм — это безвозмездное и часто спонтанное действие, направленное на благо другого, иногда даже в ущерб себе. Помочь старушке перейти дорогу или спасти тонущего человека, рискуя жизнью, — это альтруизм в чистом виде. В его основе лежит эмпатия и непосредственный порыв.

Филантропия же — это более системная, стратегическая и рациональная деятельность. Она не обязательно требует личной жертвы, угрожающей благополучию самого филантропа. Это, скорее, перераспределение избыточных ресурсов (капитала, времени, связей) для достижения долгосрочных социальных изменений. Анна Закаидзе интегративный психолог

Таким образом, ключевое отличие — в масштабе и подходе. Филантроп может быть движим и альтруистическими чувствами, но его помощь — это продуманный вклад, а не импульс.

«Альтруизм можно считать сердцем, эмоциональным ядром милосердия, в то время как филантропия — это его стратегический разум, воплощенный в конкретные проекты и системные изменения», — подчеркнула Анна Закаидзе.

В идеале эти два начала не противостоят, а дополняют друг друга, превращая сиюминутный порыв в устойчивую силу, способную менять мир к лучшему.

Может ли обычный человек быть филантропом?

После всего прочитанного может показаться, что филантропия — это «элитный клуб» для избранных, у кого есть лишний миллиард в кармане. Но это заблуждение. Суть не в размере чека, а в подходе. Важна готовность делиться частью своего ресурса — чем бы вы ни обладали — чтобы помогать другим на постоянной основе.

Финансы. Даже 100 рублей, ежемесячно перечисляемые в проверенный фонд, — это часть вашей личной социальной помощи, стратегическое вложение в конкретную проблему. В совокупности с другими такими же взносами оно превращается в мощный инструмент изменений.

Время. Выделите несколько часов в неделю, чтобы работать волонтером. Можно помогать в приюте для животных, учить детей из детдома английскому, навещать одиноких пожилых людей. Все эти проекты направлены на решение острых социальных проблем.

Навыки. Вы бухгалтер, юрист, врач или дизайнер? Ваши профессиональные навыки востребованы во многих НКО. Вы можете помогать на безвозмездной основе, и это будет ваш вклад в развитие общества, возможно, даже более значимый, чем денежное пожертвование.

Привлечение внимания. Можно быть филантропом, распространяя социально важные идеи. Рассказать в соцсетях о сборе средств, поделиться историей, которая вдохновит других на добрые дела — это тоже часть такой деятельности.

Филантропия — это не про сумму на счете, а про отношение к людям и миру. Это готовность быть не зрителем, а архитектором лучшего будущего, выкладывая кирпичик за кирпичиком. И ваш кирпичик, каким бы он ни был, тоже важен и необходим.