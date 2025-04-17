Рокфеллер с YouTube: сколько и на чем зарабатывает MrBeast — самый богатый видеоблогер в мире

Кто такой MrBeast и как он стал самым богатым и популярным блогером в мире

Джеймс Дональдсон, более известный как Мистер Бист (MrBeast), — американский видеоблогер, чей контент и бизнес-проекты сделали его одним из самых влиятельных и богатых ютуберов на планете. Ему чуть больше 25 лет, и он возглавляет крупнейший YouTube-канал в мире по числу подписчиков, ежегодно зарабатывая десятки (а по некоторым данным — сотни) миллионов долларов на своих вирусных роликах и щедрых розыгрышах. Почему MrBeast называют Рокфеллером с YouTube и в чем секрет его феноменального успеха — в материале «Газеты.Ru».

Биография: от школьника-геймера до филантропа

Ранние годы

Джеймс (Джимми) Дональдсон родился 7 мая 1998 года в американском городе Уичито, штат Канзас. Детство он провел в Гринвилле, в Северной Каролине.

Родители много работали и часто были в разъездах, а затем и вовсе развелись, Джимми с младшим братом росли в основном под присмотром нянь. Постоянная смена мест и семейные неурядицы сделали его довольно замкнутым подростком. В старшей школе у Дональдсона диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, с которым ему пришлось научиться жить. Возможно, именно уединенный образ жизни и проблемы со здоровьем подтолкнули Джимми искать счастье в интернете — так началась история MrBeast.

Первый успех на YouTube

Увлечение YouTube появилось у Дональдсона еще в юности. Свой канал MrBeast изначально под ником MrBeast6000 он завел в феврале 2012 года, когда ему было всего 13 лет.

Поначалу юный автор пробовал себя в разных жанрах: снимал прохождение видеоигр, делал обзоры и оценивал чужие каналы, пытаясь угадать заработки популярных ютуберов. Первые несколько лет его ролики не привлекали массовой аудитории, но Дональдсон упорно искал свой формат. В одном из интервью он вспоминал, как одержимо изучал алгоритмы YouTube и придумывал новые идеи видео, мечтая о вирусном успехе.

Прорыв случился в 2017 году — тогда 19-летний MrBeast выложил ролик, где он целых 23 часа подряд считал вслух до 100 тыс. Абсурдная затея оправдала себя: видео мгновенно стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров за считаные дни. Этот успех показал Джимми, что интернет любит экстремальные и необычные челленджи.

Он решил увеличивать масштаб: в последующих видео MrBeast начал раздавать крупные суммы денег незнакомцам, проводить необычные соревнования на выносливость и делать другие дорогие эксперименты, которых еще не видел YouTube.

Мать поначалу скептически отнеслась к его решению бросить колледж ради видеоблога — узнав о том, что сын пропускает учебу, она настояла, чтобы Джимми съехал из дома. Однако упорство Дональдсона вскоре оправдалось: канал стремительно рос, а сам он из замкнутого подростка превратился в одного из самых узнаваемых интернет-героев своего поколения.

Личная жизнь

Личную жизнь MrBeast долгое время не афишировал. Известно, что с 2019 по 2022 год он встречался с Мэдди Спиделл, которая тоже была видеоблогером.

В 2022-м Джимми начал отношения с южноафриканской геймершей и стримером Теей Бойсен. В начале 2025 года пара объявила о помолвке: предложение руки и сердца Дональдсон сделал возлюбленной приватно на Рождество в 2024 году. Несмотря на статус звезды, сам MrBeast признается, что он интроверт и практически все свое время посвящает работе над контентом. Он даже оборудовал комнату прямо в офисной студии, где живет и ночует, чтобы не тратить время на дорогу между домом и работой.

Что касается жизненной позиции Джимми, то он старается не раскалывать аудиторию, избегая политики, но открыто говорит о важных социальных темах. Так, он публично отказался от консервативных убеждений, усвоенных в детстве, и осудил гомофобные высказывания, которые когда-то сам допускал, признав, что «повзрослел и изменился». Дональдсон позиционирует себя скорее как филантроп и предприниматель, чем как типичная интернет-знаменитость, и старается вдохновлять фанатов благотворительными инициативами.

Карьера: рекорды YouTube и многомиллионная аудитория

На сегодняшний день MrBeast — самый популярный создатель контента на YouTube. Его основной канал в 2023 году обогнал по подписчикам даже индийского медиагиганта T-Series, который долгие годы держал мировое первенство. Уже в июне 2023-го аудитория MrBeast превысила 150 миллионов человек, а к июлю 2024-го его канал первым в истории YouTube преодолел отметку 300 миллионов подписчиков .

Для сравнения, это вдвое больше, чем население всей России.

По состоянию на начало 2025 года суммарная база подписчиков Джимми на всех его каналах на YouTube превышает 500 миллионов, что делает его самым популярным блогером планеты. Общее количество просмотров его видео на основном канале составляет почти 80 млрд. Кроме того, он активен в других соцсетях: например, в TikTok у MrBeast свыше 115 миллионов фолловеров.

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Столь огромная аудитория — результат уникального контента, которым прославился MrBeast. Формат его видео можно описать как экстремальные челленджи, дорогие эксперименты и благотворительные акции. Дональдсон фактически создал на YouTube новый жанр: он тратит огромные суммы на производство роликов и раздачу призов, превращая каждое видео в мини-реалити-шоу с непредсказуемым финалом.

Среди самых популярных видео MrBeast — ролики, где участники соревнуются, кто дольше продержится без сна или выйдет из круга за деньги, масштабные розыгрыши по мотивам «Игры в кальмара» и даже благотворительные проекты. Например, один из выпусков был посвящен тому, как MrBeast оплатил лечение 1000 слепым людям, вернув им зрение — этот ролик набрал сотни миллионов просмотров.

В другом видео он воссоздал декорации сериала «Игра в кальмара» за $3,5 млн и пригласил 456 добровольцев побороться за приз в $456 тыс. Дональдсон не жалеет средств на свои шоу: по данным The Guardian, он тратит до $10 тыс. только на создание яркой превью-картинки для каждого видео, а бюджеты самих роликов нередко превышают несколько миллионов долларов.

В одном из интервью коллеги описывают Джимми как одержимого качеством перфекциониста: он детально продумывает сценарии, лично контролирует монтаж и постоянно анализирует отклики аудитории, чтобы каждый новый выпуск был еще зрелищнее.

Команда — еще один ключ к успеху MrBeast. Когда канал начал стремительно расти, Джимми привлек к работе своих лучших друзей детства. Со временем его продакшн разросся до целой студии: сейчас на MrBeast трудится более 100 сотрудников — от авторов идей и операторов до монтажеров и продюсеров.

Помимо основного канала, Дональдсон запустил еще несколько побочных проектов на YouTube: Beast Reacts (реакции на различные видео), MrBeast Gaming (игровой канал), MrBeast 2 (канал с короткими видео и закулисными моментами) и отдельный канал благотворительности Beast Philanthropy. Каждый из них собирает миллионы подписчиков и просмотров, дополнительно расширяя империю MrBeast. Более того, чтобы охватить международную аудиторию, Джимми запустил дублированные версии своих видео на разных языках.

В 2023 году также появилось круглосуточное MrBeast TV — собственный канал в сервисе Roku (FAST TV), где его лучшие ролики транслируются нон-стоп.

Несмотря на масштаб бизнеса, MrBeast не изменяет своему образу простого парня, который любит делать добро и удивлять людей. Он регулярно устраивает благотворительные акции: так, в 2019 году Джимми стал сооснователем проекта #TeamTrees, собравшего более $20 млн на посадку 20 млн деревьев по всему миру.

В 2021-м он запустил инициативу #TeamSeas для очистки океанов от мусора, собравшую свыше $30 млн. На отдельном канале Beast Philanthropy все доходы от рекламы и спонсоров направляются на гуманитарные нужды — за первые годы таким образом раздали помощи на миллионы долларов (еда малоимущим, одежда, техника для школ и так далее). Подобные проекты не только приносят пользу, но и укрепляют репутацию MrBeast как «доброго самаритянина» YouTube, который тратит свои огромные доходы не на роскошную жизнь, а на помощь другим.

Однако не все разделяют восторг по поводу его методов — периодически благотворительность MrBeast становится объектом критики.

Рокфеллер с YouTube: бизнесы, состояние и доходы MrBeast

Прозвище Рокфеллер с YouTube, а также главный филантроп YouTube Дональдсон получил не случайно. По оценкам различных изданий, к 2025 году MrBeast накопил состояние в не менее $500-550 млн, а некоторые источники уверены, что он уже близок к тому, чтобы стать первым миллиардером-ютубером.

В 2021 году Forbes назвал Джимми самым высокооплачиваемым видеоблогером, заработавшим тогда около $54 млн всего за год. Но эти цифры меркнут на фоне его нынешних доходов: по словам самого MrBeast, в последнее время его медиаимперия зарабатывает $600-700 млн ежегодно!

Откуда же такие деньги?

YouTube-каналы

Главный канал MrBeast — рекордсмен YouTube с миллиардами просмотров. Реклама, показываемая перед и во время видео, приносит ему от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов ежемесячно. Кроме того, у Дональдсона есть несколько дополнительных каналов (Gaming, Reacts и другие) с десятками миллионов подписчиков, которые тоже приносят доход. По некоторым оценкам, только основной канал может приносить блогеру более $50 млн в год.

Спонсорские интеграции

MrBeast славится дорогими спонсорскими контрактами. Каждое его видео набирает десятки миллионов просмотров, поэтому бренды готовы платить огромные суммы за интеграцию. По сообщениям СМИ, реклама в одном ролике MrBeast может стоить от $1 млн и выше — и места расписаны на месяцы вперед.

В 2024 году Джимми упоминал, что значительная часть из $600+ млн годового дохода приходит именно от спонсоров. Среди партнеров MrBeast — крупные компании (например, электронный кошелек Cash App, производители игр и так далее). Практически каждое видео Дональдсона начинается с благодарности спонсору, финансирующему очередной дорогой эксперимент.

Мерч и одежда

Дональдсон запустил собственный интернет-магазин MrBeast Merch, где продаются брендированные толстовки, футболки, кепки и аксессуары. Армия фанатов охотно раскупает мерч — по оценкам, продажи исчисляются миллионами единиц товаров. Точная выручка не раскрывается, но известно, что мерч является важной статьей дохода блогера.

MrBeast Burger (фастфуд)

В декабре 2020 года Джимми запустил собственный виртуальный ресторан MrBeast Burger, работавший по модели ghost kitchen (приготовление на базах партнерских заведений с доставкой через приложения).

Идея выстрелила: за первые три месяца открылось 300 точек, а за первые 6-7 месяцев сеть продала бургеров более чем на $100 млн. В сентябре 2022 Дональдсон лично открыл первое оффлайн-кафе MrBeast Burger в торговом центре American Dream (Нью-Джерси), куда пришли тысячи фанатов. Однако стремительный рост обернулся проблемами — о скандалах «Газета.Ru» рассказывает ниже.

Тем не менее, бренд MrBeast Burger остается ценным активом: сотни заведений по всему миру (США, Европа, Азия) работали под этим именем, пока проект не приостановили из-за судебных тяжб. Джимми утверждал, что не получил от партнеров ни цента прибыли, но потенциально при возобновлении работы эта франшиза способна открыть многомиллионный поток денег.

Feastables (шоколад и снеки)

В январе 2022 года MrBeast дебютировал в бизнесе снеков, запустив компанию Feastables — «Вкусняшки от Биста». Первым продуктом стала линейка шоколадных батончиков MrBeast Bar без глютена. Старт был впечатляющим: за первые несколько месяцев продано сладостей на $10 млн.

Сейчас ассортимент Feastables расширился до нескольких вкусов шоколада, печенья и других снеков, которые продаются в крупнейших розничных торговых сетях США.

close Matthew Nichols1/Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году логотип Feastables даже появился на форме баскетбольного клуба Charlotte Hornets — компания стала спонсором команды НБА на сезон. Хотя временами маркетинг заходил спорно. Однажды Джимми попросил фанатов навести порядок на полках магазинов Walmart, красиво разложив батончики Feastables, за шанс выиграть $5 тыс. За это его обвинили в эксплуатации труда поклонников. Но в целом бренд процветает и оценивается экспертами очень высоко.

Lunchly (ланчи)

Недавний совместный проект, запущенный в октябре 2024 года вместе с другим популярным блогером Логаном Полом, — Lunchly. Это наборы здоровых (как утверждают создатели) детских обедов в коробке, куда входят шоколадка Feastables и напиток Prime (от Логана Пола) .

Продукт позиционируется как более полезная альтернатива сладким ланч-боксам. Однако старт вышел непростым: некоторые покупатели обнаружили плесень в наборах Lunchly еще до истечения срока годности, что вызвало скандал в соцсетях и негативную реакцию. Если проект поправит репутацию, то, по оценкам некоторых финансистов, может оказаться очень успешным, так как рынок огромен.

Прочие инвестиции и активы

Джимми также вкладывается в разные предприятия и технологии. Он был соинвестором стартапа Backbone One это игровой контроллер для смартфонов, а также, по слухам, финансировал несколько проектов в сфере мобильных игр и eSports.

Кроме того, MrBeast вкладывает значительные средства в производство контента: он построил огромную студию в своем городе Гринвилл, скупив недвижимость вокруг для размещения сотрудников и съемочных площадок. У него есть парк техники для съемок, личный автобус для команды, склад реквизита — все это тоже активы, нужные для выпуска дорогих видео. Наконец, часть доходов Джимми инвестирует в криптовалюты и акции (он не раз упоминал о покупке биткоина в своих социальных сетях), хотя публично детали своих инвестпортфелей он не раскрывает.

Дональдсон выстроил собственную бизнес-империю, где YouTube-контент служит локомотивом, привлекая внимание миллионов людей, а вокруг него разворачиваются другие проекты — мерч, еда, товары.

Forbes в 2024 году вновь поставил Джимми на вершину списка самых высокооплачиваемых блогеров, назвав его «человеком, который превратил лайки и просмотры в состояние в полмиллиарда долларов». Сам же MrBeast довольно философски относится к богатству. Он не раз говорил, что практически все заработанные деньги реинвестирует обратно в создание новых видео.

Я вкладывал все до такой степени, что кто-то бы назвал это безумием. Я просто верил, что нас ждет успех. И это сработало. MrBeast американский видеоблогер

По его словам, лично для себя он тратит минимум — живет в студии, не покупает роскошных особняков или спорткаров, предпочитая направлять бюджет на контент и благотворительность. Это не значит, что Джимми не получает выгоды: его формула «раздать $100 тыс. — получить 100 млн просмотров» оказалась сверхуспешной и принесла ему и славу, и огромные деньги.

Но, в отличие от многих звезд, Дональдсон известен тем, что не гонится за роскошью. Возможно, именно поэтому аудитория продолжает относиться к нему с теплом — MrBeast воспринимается не как оторвавшийся от реальности богач, а как свой парень, который ради контента готов на все — даже потратить последние средства. Впрочем, безоблачной репутацию Джимми не назовешь: с ростом популярности пришли и скандалы.

Скандалы и конфликты вокруг MrBeast

Жесткие условия труда

В 2021 году газета The New York Times опубликовала статью с рассказами бывших сотрудников MrBeast о тяжелой атмосфере в его команде. Один из монтажеров, проработав почти год, заявил, что Дональдсон мог кричать на подчиненных, назвал его «умственно отсталым» и регулярно унижал за малейшие ошибки. Другой сотрудник уволился уже через неделю, сочтя требования начальника невыполнимо высокими. В общей сложности около дюжины бывших членов команды анонимно описали MrBeast как крайне требовательного и переменчивого в настроении босса, хотя и признавали его щедрость. Джимми ответил на эти обвинения, заявив, что у них просто высокие стандарты, но рабочая обстановка не токсична, а уволенным он даже выплачивал щедрые бонусы при уходе. Тем не менее, этот эпизод впервые показал обратную сторону фабрики вирусного контента — за кадром команда порой работала на износ, чтобы соответствовать перфекционизму создателя.

Конфликт вокруг MrBeast Burger

Одним из самых обсуждаемых скандалов 2023 года стала ссора Джимми с партнерской компанией, управлявшей сетью MrBeast Burger. Блогер публично пожаловался, что качество бургеров в виртуальных ресторанах ужасное, назвал сделку с партнером ошибкой и захотел закрыть проект. Однако франчайзинговая компания (Virtual Dining Concepts, VDC) не согласилась «просто так» свернуть бизнес — по словам Джимми, ему фактически не давали остановить продажи, несмотря на то что они «портят репутацию бренда».

close MrBeast Burger Ted Shaffrey/AP

Летом 2023 года конфликт перешел в юридическую плоскость: Дональдсон подал иск против партнеров, требуя расторгнуть контракт и обвиняя их в жадности и халатности. Ответ последовал быстро — через неделю VDC подали встречный иск на $100 млн, заявив, что это MrBeast нарушил условия и шантажирует их, пытаясь выбить более выгодную сделку. Перепалка привлекла внимание мировой прессы и породила немало обсуждений в сети: фанаты разделились на тех, кто ругал компанию за отвратительную еду, и тех, кто критиковал Джимми за публичное выяснение отношений. В итоге Дoнальдсон в конце 2023 года приостановил работу MrBeast Burger и сосредоточился на других проектах, а судебная тяжба в 2025 году все еще продолжается.

Обвинения в непристойном поведении в команде

В середине 2024 года имя MrBeast всплыло в неприятном скандале, косвенно связанном с его командой. Крис Тайсон, давний друг Джимми и участник многих роликов, к тому времени публично совершила каминг-аут как трансгендерная женщина (сменив имя на Ава Тайсон). В соцсетях поднялась волна трансфобных нападок от части аудитории, но MrBeast твердо встал на защиту подруги, резко осудив хейт.

Однако вскоре саму Аву Тайсон обвинили в неподобающем общении с несовершеннолетними: в июле 2024-го анонимные источники заявили, что она якобы вела секс-переписку с фанатами-подростками. Дональдсон немедленно отстранил Тайсон от участия в проектах MrBeast до выяснения обстоятельств. Сама Тайсон отрицала обвинения, назвав их «неуместными шутками», и заявила, что ушла из команды по взаимному согласию.

Один из предполагаемых «потерпевших» подростков сперва публично опроверг слухи о домогательствах, потом поменял показания, а затем вовсе отказался участвовать в разбирательстве, назвав обвинения ложными. Чтобы снять тень сомнений, MrBeast даже нанял независимых детективов — и в ноябре 2024 расследование подтвердило, что обвинения против Тайсон были бездоказательными и сфабрикованными.

Обвинения в постановочности и обмане

Еще один удар по репутации пришелся летом 2024 года, когда некий бывший сотрудник под псевдонимом DogPack404 выложил разоблачительные видео о MrBeast. В роликах утверждалось, будто Дональдсон подставляет победителей своих конкурсов, проводит незаконные лотереи, а некоторые сцены в его видео — якобы постановочные.

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Также прозвучали обвинения во внутренней «кухне»: сотрудников заставляли работать ночами без сна ради съемок, наняли человека с сомнительным прошлым (судимого за преступления сексуального характера) на одну из должностей, а во время одного из проектов операторы домогались участниц под действием паров краски. Эти громкие заявления пока ничем не подтверждены, кроме слов самих экс-сотрудников.

Фанаты встали на защиту Джимми, указав, что разоблачитель просто затаил обиду после увольнения, а обвинения выглядят как попытка набрать просмотров на скандале. Сам MrBeast почти не комментировал эти выпады, ограничившись общими словами, что «в интернете про каждого можно сочинить что угодно». В целом, серьезного урона репутации эти ролики не нанесли — большинство зрителей посчитали их преувеличением.

Критика «показушной благотворительности»

Отдельно стоит упомянуть споры вокруг благотворительных проектов MrBeast. За последние годы он оплатил операции 1000 слепым людям, построил 100 колодцев в Африке для обеспечения водой 500 тыс. жителей и провел множество подобных акций.

close MrBeast/YouTube

Несмотря на очевидную пользу этих инициатив, некоторые журналисты и пользователи сети упрекают Джимми в том, что он делает из благотворительности шоу для привлечения просмотров и прибыли. После выхода видео про колодцы ряд комментаторов заявили, что MrBeast эксплуатирует бедность и страдания ради контента, и что решать системные проблемы такими роликами — спорная затея.

Дональдсон болезненно реагирует на такие претензии.

Да, я знаю, что меня могут «отменить» за видео, где я помогаю людям. И знаете что? Мне все равно! Я и дальше буду использовать свой канал, чтобы помогать другим и вдохновлять свою аудиторию на добрые дела. MrBeast американский видеоблогер, филантроп

Многие, впрочем, считают эту критику неоправданной: в конце концов, благодаря MrBeast реальную помощь получили тысячи человек, а если при этом растет и его популярность — то это лишь мотивирует его продолжать добрые дела. Но дискуссия о грани между искренней благотворительностью и хайпом ради контента вокруг MrBeast, вероятно, будет затеваться еще не раз.

С одной стороны, MrBeast — рекордсмен и любимец аудитории: самый популярный блогер мира, чьи видео стабильно входят в тренды, а имя известно каждому активному пользователю интернета. Его сравнивают с Илоном Маском — за способность мыслить масштабно, рисковать и воплощать, казалось бы, безумные идеи.

С другой стороны, огромные деньги и слава неизбежно привлекают внимание не только поклонников, но и критиков. Тем не менее, Дональдсон продолжает идти вперед — расширяет бизнес, пробует новые форматы (от производства шоколадок до реалити-шоу) и при этом сохраняет верность своему стилю: дарить людям зрелище и добро одновременно. Возможно, в будущем именно он станет первым официальным миллиардером среди блогеров.