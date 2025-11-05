Суперлуние в ноябре 2025 года: когда и как увидеть «Луну охотника» в России

Что такое суперлуние, когда его наблюдать в ноябре и откуда берутся необычные названия для этого явления

В начале ноября россияне вновь смогут увидеть суперлуние, когда полная Луна максимально сближается с Землей. Хотя специалисты считают это явление оптической иллюзией, оно все равно вызывает большой интерес. «Газета.Ru» рассказывает, что такое суперлуние, когда его можно наблюдать, как долго оно длится и откуда взялось название «Луна охотника».

Что такое суперлуние

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем , то есть с моментом максимального сближения Луны с Землей.

Термин происходит от английского «supermoon», его придумал и использовал астролог Ричард Нолл в американском журнале гороскопов Dell Horoscope. Но астрономического определения этот термин не получил. Хотя полнолуние в перигее вполне реально. Астрономы утверждают, что в этот момент лунный диск кажется крупнее примерно на 10%, чем обычно, поэтому заметить это различие невооруженным глазом почти невозможно. Основное отличие в яркости: по сравнению с обычным полнолунием, в суперлуние Луна ярче примерно на 15-30%.

Интересно Существует также термин «лунная иллюзия», но с суперлунием он никак не связан. При лунной иллюзии возникает обман зрения, когда Луна находится низко над горизонтом и выглядит в несколько раз больше, чем когда «висит на небе». В этот момент человеческий мозг непроизвольно усиливает восприятие, сравнивая небесное тело со зданиями и деревьями.

Когда произойдет суперлуние в ноябре 2025 года

Суперлуние бывает за год от трех до шести раз. Но Луну, которую мы наблюдаем в ноябре 2025 года, называют одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к Земле точку произойдут с разницей в 9 часов — это меньше, чем во время октябрьского суперлуния.

Ближайшее суперлуние будет 5 ноября 2025 года, его пик ожидается в 16:00 по московскому времени.

В пресс-службе Московского планетария пояснили, что это одно из двух самых крупных полнолуний 2025 года.

Фаза полнолуния произойдет в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, Луна окажется в 356832 км от Земли. Пресс-служба Московского планетария

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете «Газете.Ru» подробно рассказали о ноябрьском суперлунии. Эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров отметил, что диск Луны будет выглядеть на 8% больше и на 16% ярче, чем при обычном полнолунии. Для наблюдения подойдет простой бинокль, в котором будут видны темные лунные моря и светлые ореолы кратеров.

Комбинация полной освещенности и максимального сближения создает визуальный эффект увеличения размера и яркости. Если бы приближение происходило в другой фазе, мы бы этого почти не заметили. Евгений Бурмистров эксперт в области астрономии Пермского Политеха

Явление будет наблюдаться с вечера 4 ноября до вечера 6 ноября.

По словам эксперта, в момент суперлуния лунный диск будет казаться идеально круглым, хотя в действительности Луна слегка сплюснута у полюсов — примерно на четыре километра. Но с Земли эту особенность различить невозможно, так как жители планеты всегда видят лишь одну сторону спутника. Зато рядом с лунным диском можно будет заметить Плеяды Семь Сестер — это рассеянное скопление семи звезд, видимое невооруженным глазом. В ночь на 6 ноября Луна пройдет менее чем в одном градусе от него.

Кроме того, во время суперлуния усилятся «королевские приливы» — когда гравитационное воздействие Луны и Солнца складывается. В этот момент уровень моря может особенно сильно меняться.

Однако Гидрометцентр России предупредил москвичей о малых шансах увидеть астрономическое явление из-за облачности и дождя. Если в облачности будут появляться разрывы, то суперлуние можно все-таки наблюдать.

Какие еще астрономические события произойдут в ноябре В ночь с 4 на 5 ноября можно будет увидеть пик метеорного дождя Южные Тауриды. 11-12 ноября произойдет наибольшая активность потока Северные Тауриды, источник появления обоих располагается в созвездии Тельца.



Также ученые предупредили о прохождении метеорного потока Леониды с 6 по 30 ноября, его пик произойдет в ночь с 17 на 18 ноября. Он известен сильными метеорными дождями. Метеор потока оставляет за собой длинный хвост зелено-голубого цвета, а его шлейф может сохраняться до пяти минут.

Почему ноябрьскую полную Луну называют «Луной охотника»

У полнолуний есть несколько названий, большинство из которых придумали индейцы Северной Америки. Необычные наименования отражают сезонные изменения и виды деятельности.

Полнолуние 5 ноября получило название «Луна охотника» (от английского «Hunter's Moon») потому, что большое ночное светило облегчало охоту на ночных зверей — опавшая листва в ярком лунном свете создает лучший обзор в лесу.

Обычно ноябрьское полнолуние называется «Бобровой Луной», так как оно совпадает с окончанием сезона активности бобров перед образованием ледяного покрова. Но в 2025 году из-за смещения дат ситуация изменилась, и в ноябре мы будем наблюдать «Луну охотника». А «Бобровую Луну» можно будет увидеть только в 2026 году.

Этот календарный «сбой» происходит из-за того, что лунный цикл (примерно 29 с половиной дней) не совпадает по длительности с календарным месяцем. Со временем накапливается разница, и полнолуние «перескакивает» на другой месяц, унося с собой свое традиционное наименование. Евгений Бурмистров эксперт в области астрономии Пермского Политеха

Ноябрьскую полную луну индейцы также называли Морозной луной, так как в этом месяце погода становится холоднее. У других народов были приняты свои наименования астрономического явления.

Белая Луна (Китай);



Темная Луна (кельты);



Снежная Луна (виккане);



Луна Торговли (чероки)



Кукурузная Луна, Молочная Луна, Цветочная Луна, Заячья Луна (страны Южного полушария).

Другие необычные названия полнолуний

Если раньше к красивым названиям тяготели древние народы, то сейчас эту традицию продолжают СМИ и энтузиасты по изучению погодных и небесных явлений.

Чаще всего цикл небесного светила в древности связывали с ключевым событиями в природе, например, охотой, рыбалкой или сбором урожая. Нередко полнолуния получали названия в честь животных.

Июньское полнолуние называют Клубничной (или Земляничной) Луной , так как в этот сезона принято собирать спелую землянику.



, так как в этот сезона принято собирать спелую землянику. Июльское полнолуние получило название Оленья Луна , так как в этот месяц у оленей отрастают новые рога.



, так как в этот месяц у оленей отрастают новые рога. Августовское полнолуние называют Осетровой Луной . Эта традиция восходит к индейским племенам, которые ловили крупную рыбу в Великих озерах именно в последний месяц лета.



. Эта традиция восходит к индейским племенам, которые ловили крупную рыбу в Великих озерах именно в последний месяц лета. Октябрьское полнолуние называли Урожайной Луной, так как это время индейцы считали лучшим для сбора урожая.

Декабрьское полнолуние называют Холодной Луной в честь наступления морозов. Кстати, оно произойдет 5 декабря 2025 года.



в честь наступления морозов. Кстати, оно произойдет 5 декабря 2025 года. В январе 2026 года жители Земли смогут увидеть Волчью Луну. Она получила свое название из-за периода, когда волки особенно голодны, воют и рыскают в поисках пропитания.

Также популярны названия в честь редких астрономических явлений.

Полнолуние, которое совпадает с полным лунным затмением, называется Кровавой Луной. В это время Луна приобретает красноватый оттенок. В России это явление можно было наблюдать в сентябре 2025 года.

