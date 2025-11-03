Россиянам рассказали, когда состоится Суперлуние

В среду, 5 ноября можно будет наблюдать самую большую полную Луну за текущий год (Суперлуние). Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — явление суперлуния — произойдет 5 ноября», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фаза полнолуния наступит в 16:20 мск. При этом в перигей своей орбиты Луна попадет уже ночью — 6 ноября в 01:30 мск. Это значит, что в это время Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние, которое составит 356 832 км.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров, диск Луны будет выглядеть на 8% больше и на 16% ярче, чем при обычном полнолунии. Однако эффект «гигантской Луны» у горизонта — оптический обман: человеческий мозг непроизвольно усиливает восприятие, сравнивая небесное тело с домами и деревьями.

Отмечается, что через месяц после этой даты, 5 декабря, Суперлуние состоится снова. В планетарии сообщили, что в декабре перигей наступит 4 декабря в 14:07, а полнолуние стоит ожидать 5 декабря 2025 года в 02:15. Расстояние от Луны до Земли в этот момент составит в 356 961 км (на 129 км дальше, чем 5 ноября).

Суперлуние — редкое явление, когда полнолуние совпадает с моментом, когда спутник находится в перигее, то есть на наименьшем расстоянии от Земли. В этот день Луна расположится всего в 356,9 тыс. км от нашей планеты — примерно на 50 тыс. км ближе, чем обычно.

