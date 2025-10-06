Суперлуние в октябре 2025 года: когда и как увидеть «урожайную Луну» в России

Что такое суперлуние
Суперлуние — это астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей (перигеем).
Хотя термин «суперлуние» от англ. supermoon популяризировал астролог Ричард Нолл, сама астрономическая ситуация — полнолуние в перигее — вполне реальна. В это время лунный диск с Земли кажется крупнее, но не настолько, чтобы отчетливо это заметить невооруженным взглядом (около 10%). Основное отличие заключается в яркости — до 30% по сравнению с обычным полнолунием.
Суперлуние не стоит путать с «лунной иллюзией» — обманом зрения, когда Луна, находясь низко над горизонтом, выглядит в несколько раз больше, чем когда висит высоко в небе.
Суперлуние в октябре 2025 года
В среднем суперлуние можно наблюдать 3-4 раза в году. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что в первое осеннее суперлуние на небо взойдет одна из самых красивых лун 2025 года.
Ее можно будет увидеть в ночь на 7 октября и на 8 октября.
«Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Точный момент полнолуния придется на 7 октября, 06:47 по московскому времени. Но астрономы предупредили, что погода может помешать наблюдению. Тогда Луну можно будет увидеть в следующую ночь, на 8 октября.
Суперлуния обычно происходят на протяжении 3-4 полнолуний подряд: 5 ноября и 4 декабря Луна достигнет еще большей яркости. Хотя астрономы уточнили, что речь идет о разнице всего в 2-3% по сравнению с суперлунием в октябре.
Чтобы лучше увидеть суперлуние, следует выбирать открытые площадки с хорошим обзором неба в вечернее время. Отличный вариант для наблюдения — возвышенности и холмы. Чтобы рассмотреть явление более детально, используйте бинокль.
Почему октябрьскую полную Луну называют «урожайной»
Полную Луну в октябре 2025 года также называют «урожайной» (от англ. Harvest Moon). Это наименование из сельскохозяйственного фольклора Северной Америки и Европы.
«Урожайной Луной» называют полнолуние, наиболее близкое к осеннему равноденствию (22 сентября). Оно может выпадать как на сентябрь, так и на октябрь.
В это время года лунная орбита образует с горизонтом самый узкий угол. Из-за этого в течение нескольких вечеров подряд Луна восходит всего на 20-30 минут позже захода Солнца, в отличие от обычной задержки в 50 минут и более. Это создает долгие, светлые вечера, что раньше было важно для фермеров, собиравших в октябре поздние овощи – капусту, морковь, свеклу, картофель, репу, хрен.
Откуда взялись необычные названия полнолуний
Помимо «урожайной», можно встретить и другие экзотические наименования полнолуний в разные периоды года. Их в последнее время популяризовали СМИ, заметив читательский интерес к красиво звучащим названиям.
Яркие имена, вроде «земляничной» или «оленьей» Луны, — часть старинного календаря, который использовали коренные народы Северной Америки, в первую очередь алгонкинские племена. Они связывали цикл небесного светила с ключевыми событиями в природе: сбором урожая, сезонами охоты и рыбалки.
- «Клубничная (или Земляничная) Луна» — июньское полнолуние. Его название указывает на короткий сезон сбора спелой земляники.
- «Оленья Луна» — июльское полнолуние. В это время у оленей-самцов начинают отрастать новые рога, покрытые бархатистой кожей.
- «Осетровая Луна» — августовское полнолуние. Индейские племена подмечали, что в августе в Великих озерах было проще всего поймать крупного осетра.
Особыми красивыми названиями также в обиходе наделяют редкие астрономические явления, связанные с Луной.
- «Кровавая Луна» — полнолуние, которое совпадает с полным лунным затмением. В это время Луна окрашивается в красноватый оттенок. Последний раз это явление можно было наблюдать в сентябре 2025 года.
- «Голубая Луна» — второе полнолуние в пределах одного календарного месяца. Это редкое событие, которое случается раз в несколько лет, породило известную английскую идиому «Once in a Blue Moon» («однажды при голубой луне»), означающую что-то очень необычное и редкое.