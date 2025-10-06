Суперлуние в октябре 2025 года: когда и как увидеть «урожайную Луну» в России

Когда будет суперлуние в октябре и как его наблюдать

В начале октября жители России смогут увидеть суперлуние — момент максимального сближения полной Луны с Землей. Это нередкое с астрономической точки зрения событие, но красивое. Что это за явление, как долго оно продлится, и почему в народе его называют «урожайной Луной» — в материале «Газеты.Ru».

Что такое суперлуние

Суперлуние — это астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей (перигеем).

Хотя термин «суперлуние» от англ. supermoon популяризировал астролог Ричард Нолл, сама астрономическая ситуация — полнолуние в перигее — вполне реальна. В это время лунный диск с Земли кажется крупнее, но не настолько, чтобы отчетливо это заметить невооруженным взглядом (около 10%). Основное отличие заключается в яркости — до 30% по сравнению с обычным полнолунием .

Суперлуние не стоит путать с «лунной иллюзией» — обманом зрения, когда Луна, находясь низко над горизонтом, выглядит в несколько раз больше, чем когда висит высоко в небе.

Суперлуние в октябре 2025 года

В среднем суперлуние можно наблюдать 3-4 раза в году. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что в первое осеннее суперлуние на небо взойдет одна из самых красивых лун 2025 года.

Ее можно будет увидеть в ночь на 7 октября и на 8 октября.

«Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Точный момент полнолуния придется на 7 октября, 06:47 по московскому времени. Но астрономы предупредили, что погода может помешать наблюдению. Тогда Луну можно будет увидеть в следующую ночь, на 8 октября.

Луна на этот раз будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения глазом и фотографирования и сможет быть видна всю ночь на большой высоте. Найти Луну в полнолуние чрезвычайно просто. Достаточно запомнить, в какой части неба зашло Солнце и смотреть на противоположный горизонт. Луна взойдет там почти сразу как уйдет Солнце. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Суперлуния обычно происходят на протяжении 3-4 полнолуний подряд: 5 ноября и 4 декабря Луна достигнет еще большей яркости. Хотя астрономы уточнили, что речь идет о разнице всего в 2-3% по сравнению с суперлунием в октябре.

Чтобы лучше увидеть суперлуние, следует выбирать открытые площадки с хорошим обзором неба в вечернее время. Отличный вариант для наблюдения — возвышенности и холмы. Чтобы рассмотреть явление более детально, используйте бинокль.

Другие астрономические события октября Ученые также предупредили о метеорном потоке Дракониды, который смогут увидеть жители Северного полушария с 6 по 10 октября. Самые яркие всплески ожидаются в ночь на 9 октября, во время пика будут видны около 15 метеоров в час.



Следующий метеорный поток Ориониды можно будет увидеть 20 и 21 октября, ожидается до 20 метеоров в час.

Почему октябрьскую полную Луну называют «урожайной»

Полную Луну в октябре 2025 года также называют «урожайной» (от англ. Harvest Moon). Это наименование из сельскохозяйственного фольклора Северной Америки и Европы.

«Урожайной Луной» называют полнолуние, наиболее близкое к осеннему равноденствию (22 сентября). Оно может выпадать как на сентябрь, так и на октябрь.

В это время года лунная орбита образует с горизонтом самый узкий угол. Из-за этого в течение нескольких вечеров подряд Луна восходит всего на 20-30 минут позже захода Солнца, в отличие от обычной задержки в 50 минут и более. Это создает долгие, светлые вечера, что раньше было важно для фермеров, собиравших в октябре поздние овощи – капусту, морковь, свеклу, картофель, репу, хрен.

Откуда взялись необычные названия полнолуний

Помимо «урожайной», можно встретить и другие экзотические наименования полнолуний в разные периоды года. Их в последнее время популяризовали СМИ, заметив читательский интерес к красиво звучащим названиям.

Яркие имена, вроде «земляничной» или «оленьей» Луны, — часть старинного календаря, который использовали коренные народы Северной Америки, в первую очередь алгонкинские племена. Они связывали цикл небесного светила с ключевыми событиями в природе: сбором урожая, сезонами охоты и рыбалки.

«Клубничная (или Земляничная) Луна» — июньское полнолуние. Его название указывает на короткий сезон сбора спелой земляники.

«Оленья Луна» — июльское полнолуние. В это время у оленей-самцов начинают отрастать новые рога, покрытые бархатистой кожей.

«Осетровая Луна» — августовское полнолуние. Индейские племена подмечали, что в августе в Великих озерах было проще всего поймать крупного осетра.

Особыми красивыми названиями также в обиходе наделяют редкие астрономические явления, связанные с Луной.

«Кровавая Луна» — полнолуние, которое совпадает с полным лунным затмением. В это время Луна окрашивается в красноватый оттенок. Последний раз это явление можно было наблюдать в сентябре 2025 года.

