Москвичи могут не увидеть «бобровое суперлуние»

«Бобровое суперлуние», которое увидят россияне на территории всей страны в ночь со среды на четверг, может быть не доступно для москвичей и жителей Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Причиной этого станет облачность и местами дождь, отметил собеседник агентства. Поэтому шансы увидеть астрономическое явление в столичном регионе минимальны, но все же есть, если в некоторые моменты в облачности будут появляться разрывы.

До этого сообщалось, что россияне увидят суперлуние — момент, когда в полной фазе Луна будет на самом близком расстоянии от Земли — на расстоянии около 357 тыс. км. В результате спутник Земли визуально увеличится на 7,9 % и станет ярче на 16 %. Сообщается, что пик явления, которое продлится до вечера, ожидается в 16:00 мск.

Название «бобровое» суперлуние пришло в обиход любителей астрономии из Северной Америки. Это означало полнолуние в ноябре, когда охотники ставили капканы на бобров перед зимой.

