С Днем народного единства! Открытки и поздравления

Как поздравить близких и друзей с Днем народного единства

4 ноября в России отмечают День народного единства — праздник с не слишком долгой историей, но связанный с событиями, уходящими корнями в начало XVII века. Этот день символизирует силу народного духа, способного преодолеть любые преграды и сложности. Чтобы поздравить родных и близких с праздником, «Газета.Ru» приготовила подборку открыток и варианты текстовых поздравлений.

Открытки ко Дню народного единства

Чтобы ваши поздравления стали ярче, «Газета.Ru» подготовила открытки, посвященные Дню народного единства. Их можно скачать и поделиться ими в социальных сетях или отправить друзьям и родным через мессенджер.

Поздравления с Днем народного единства своими словами

Выберите подходящее для своих близких, коллег или друзей и по необходимости добавьте к нему личные пожелания.

Поздравляю с Днем народного единства! Желаю ощутить мощь нашего духа и нерушимую связь поколений. Пусть гордость за общую историю наполняет каждое сердце!

С праздником народного единства! Пусть взаимное уважение и добрые дела делают мир вокруг теплее и спокойнее.

От всего сердца поздравляю с Днем народного единства! Желаю нашей стране процветания, а каждому из нас — стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Желаю, чтобы единство нашей страны, несмотря на многообразие культур и традиций, становилась только крепче. С праздником!

Пусть наши фундаментальные ценности — сплоченность, верность и патриотизм — всегда будут нашей путеводной звездой. С Днем народного единства!

С Днем народного единства! Желаю в этот праздник мира в каждом доме, процветания нашей Родине и веры в светлое будущее, которое мы строим вместе.

С Днем народного единства! Пусть сила сплоченности нашего народа вдохновляет на великие дела и добрые свершения. Поздравляю!

Поздравляю с праздником! Желаю личного счастья, неиссякаемой энергии и уверенности в том, что вместе мы способны преодолеть любые трудности. Ура!

С Днем народного единства! Желаю, чтобы каждый чувствовал себя частью великой и дружной семьи нашей страны. С праздником нашей необъятной Родины!

С Днем народного единства! Пусть этот день напомнит нам о силе, которая рождается из взаимопонимания и поддержки. С праздником!

Поздравляю с Днем народного единства! Желаю, чтобы гордость за нашу историю и культуру наполняла сердце каждого.

С праздником! Пусть дух единства направляет и вдохновляет нас на новые свершения во благо страны. С Днем народного единства!

С Днем народного единства! Желаю в этот день крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и процветания всем народам нашей великой земли.

С Днем народного единства! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, миром и уверенностью в завтрашнем дне. Сердечно поздравляю!

Поздравляю с праздником! Сила России — в единстве ее многонационального народа. Желаю благополучия и добра каждой семье.

С Днем народного единства! Пусть в вашем доме царят уют и достаток, а в сердце — гордость за нашу страну. Поздравляю!

С Днем народного единства! Желаю, чтобы согласие и взаимоуважение стали нашей главной ценностью. С праздником!

Поздравляю с Днем народного единства! Пусть торжество добра и уважения к ближнему станет символом этого дня. С праздником!

С праздником! Желаю, чтобы мы всегда помнили о великом наследии, которое объединяет нас сквозь годы и расстояния. С Днем народного единства!

Поздравляю с Днем народного единства! Желаю сил для новых достижений, мудрости и неизменной поддержки близких.

История Дня народного единства

День народного единства 4 ноября — государственный праздник, который был учрежден в России в 2004 году и введен как официальный выходной. В 2025 году он выпадает на вторник, и у россиян будут длинные выходные (с 2 по 4 ноября).

close «Газета.Ru»

История праздника переносит нас в одну из самых тяжелых эпох российского государства — Смутное время начала XVII века.

После смерти царя Федора Иоанновича, последнего из династии Рюриковичей, в стране прервалась законная царская власть. Началась ожесточенная борьба за престол, появились самозванцы, а внутренние распри ослабили государство. Ситуацией воспользовались внешние враги — польско-литовские интервенты захватили значительную часть территории, включая Москву. Страна оказалась на грани потери независимости.

В этот критический момент патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Отечества. Его призыв услышали в Нижнем Новгороде. Осенью 1611 года земский староста Кузьма Минин обратился к согражданам с пламенной речью, призвав не жалеть ни жизни, ни имущества для освобождения Родины. Для руководства военными операциями был приглашен опытный воевода князь Дмитрий Пожарский. Так было сформировано народное ополчение.

Собравшееся под знаменами ополчения войско было поистине народным: в него вошли представители разных сословий и народностей . Оно выдвинулось к Москве и в конце октября 1612 года штурмом взяло Китай-город, что предрешило судьбу засевшего в Кремле польского гарнизона. Считается, что в войске находилась Казанская икона Божией Матери, которая стала духовным символом освободительного движения.

Освобождение Москвы позволило восстановить российскую государственность. В 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова, положив конец Смуте, и дал начало новой царской династии.

Традиции празднования

За годы своего существования в современной России День народного единства обрел свои традиции. Этот праздник олицетворяет уважение к истории и патриотизм.

Официальные церемонии. Центральным событием становится возложение цветов к памятникам Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Главная церемония проходит в Москве, на Красной площади.

Праздничные мероприятия. По всей стране проводятся концерты, тематические выставки, ярмарки, спортивные соревнования и просветительские акции, рассказывающие об истории праздника.

Религиозные службы. Поскольку 4 ноября — также день почитания Казанской иконы Божией Матери, в православных храмах проходят торжественные богослужения и крестные ходы.