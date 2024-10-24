День Казанской иконы Божьей Матери: история и значение православного праздника Когда отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери и как он связан с Днем народного единства

День Казанской иконы Божьей Матери отмечается Русской православной церковью как один из важных религиозных праздников. Эта икона считается чудотворной, у нее просят и об исцелении, и о защите в бою. Одна из дат, когда ее принято почитать, не случайно совпадает со светским Днем народного единства. Об истории, значении и традициях праздника Казанской иконы Богородицы «Газете.Ru» рассказала религиовед Наталия Фоминых.

Когда отмечается День Казанской иконы Божьей Матери

День Казанской иконы Божьей Матери отмечается дважды в год, в середине лета и осенью.

21 июля — в этот день отмечается обретение иконы в Казани в 1579 году.

4 ноября — в этот день в 1612 году произошло освобождение Москвы от польских войск, что, по поверьям, стало возможным благодаря молитвам к этой иконе. Предание гласит, что решающему сражению предшествовал строгий трехдневный пост и молитва Богородице.

Вторая дата совпадает со светским праздником, который отмечают в России 4 ноября — Днем народного единства. Он также посвящен освобождению Москвы от интервентов в XVII веке.

Значение праздника для верующих

close Максим Богодвид/РИА Новости

День Казанской иконы Божьей Матери имеет глубокое духовное значение для православных христиан. Эта икона считается символом защиты, утешения и помощи в трудные времена. Многие века люди обращаются к этой иконе с молитвами о защите от недугов, бедствий, врагов и при трудностях в жизни, отметила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Пресвятая Богородица — это верная помощница и заступница православных верующих перед престолом Божьим. Поэтому в большинстве верующих семей можно встретить икону Чистой Девы. Существует много иконографических изображений Богородицы — некоторые из них малоизвестны, а другие знакомы практически каждому православному христианину. В числе таких святынь, знакомым каждому, как раз Казанская икона Божьей Матери», — рассказала религиовед.

Верующие считают, что этот образ оберегает дом и семью, дарует мир и согласие, а тем, кто обращается к ней с искренней верой, она помогает в исцелении от болезней и решении других серьезных проблем.

История явления чудотворной Казанской иконы Божьей Матери

Казанская икона Божьей Матери была найдена в 1579 году в Казани после масштабного пожара, который уничтожил большинство домов и построек.

«При этом сгорела и церковь, в которой была святыня. И многие на тот момент усомнились в своей вере. Пожар, уничтоживший большинство домов и церковь, принес настолько большие беды в Казани, что православные люди часто стали молиться Божьей Матери и просить помощи», — рассказала Наталия Фоминых.

По преданию, святыню обнаружила девочка Матрона, которая увидела во сне указание Богородицы на место, где находилась икона. Во сне Божья Матерь велела девочке раскопать землю на месте ее сгоревшего дома, чтобы достать икону, которая там лежала. Матрона рассказала родителям о своем видении, однако они не придали этому значения. Тогда Богородица вновь явилась девочке во сне. После второго сновидения Матрона вместе с матерью вернулись к месту, где находился их дом, и обнаружили икону, завернутую в ткань. Хотя ткань почти полностью истлела, сама икона осталась целой и нетронутой — более того, она выглядела так, словно ее только что завершил иконописец.

После обнаружения иконы радость мгновенно облетела весь город, а сама святыня сразу явила свои чудеса. Так, в одном из храмов находилось несколько незрячих людей, которые после молитвы обрели зрение — отсюда сейчас существует поверье о том, что икону Божьей Матери нужно просить об излечении именно от болезней зрения. Наталия Фоминых религиовед

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, что на месте явления иконы при Иване Грозном построили Богородицкий девичий монастырь, где первой монахиней стала девочка Матрона, обнаружившая святыню после пожара. Там она приняла имя Мавра.

Чудеса и знамения

Считается, что после обретения эта икона начала совершать чудеса. С каждым годом появлялось все больше рассказов об исцелениях и ответах на молитвы верующих, и количество людей, обращающихся к ней, только увеличивалось.

Казанская икона стала одной из самых почитаемых святынь в России.

Одним из самых значительных исторических событий, связанных с Казанской иконой, стала борьба с польскими интервентами в начале XVII века. В 1612 году, когда русские войска, возглавляемые Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освобождали Москву, они молились именно перед этой иконой.

close Сергей Карпухин/РИА Новости

Известные списки

С XVII века было сделано много списков святого образа, некоторые из них считаются чудотворными. По словам религиоведа, наиболее почитаемыми и значимыми в русской истории считаются три Казанские иконы.

«Первая — та, которая явилась Матроне, а также два списка — достаточно известных, которые играли серьезную роль в российской истории. Один из списков находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, а второй — тоже в Казанском соборе, но уже в Санкт-Петербурге», — уточнила Фоминых.

Кража Казанской иконы Богородицы и возвращение спустя 119 лет

Когда и кто ее украл

Кража Казанской иконы Божьей Матери произошла в ночь на 29 июля 1904 года. На тот момент оригинал святого образа находился в Казанском Богородицком монастыре, расположенном в Казани. Похитил святыню некий 28-летний крестьянин Федор Чайкин вместе со своими сообщниками. Известно, что группа злоумышленников проникла в монастырь и украла икону, которая была закрыта в специальной витрине и украшена ризой с драгоценными камнями.

Воров поймали, но они постоянно меняли свои показания, что усложняло расследование. Следствие предположило, что они уничтожили икону — сожгли ее, чтобы скрыть следы преступления. Однако вскоре появились слухи о том, что икона могла быть продана старообрядцам.

Что случилось после кражи

Следствие продлилось несколько месяцев, но, несмотря на все усилия, икона так и не была найдена. В результате расследование пришло к выводу, что похищенный образ все же был сожжен. Однако многие верующие, а также монахини Казанского Богородицкого монастыря были уверены, что злоумышленники похитили не оригинал, а копию. Игуменья монастыря, по слухам, держала подлинные иконы в тайне, заменяя их репликами.

Возвращение Казанской иконы Божьей Матери в 2023 году

Спустя 119 лет после кражи, в 2023 году произошло событие, которое можно описать как чудо. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что икона, незадолго до этого переданная резиденции патриарха в подмосковном Переделкино, оказалась именно той самой — украденной Казанской иконой Божьей Матери.

После подтверждения подлинности иконы ее возвращение в Казанский Богородицкий монастырь стало важным событием для православных верующих. В нем увидели знак Божией милости и напоминание о значении сохранения духовного наследия.

Церемония возвращения иконы в монастырь состоялась с возложением почестей и торжественными молитвами. Она собрала множество верующих, священнослужителей и представителей власти.

Почитание иконы Казанской Богородицы

В XVII веке многочисленные копии Казанской иконы были установлены в различных храмах и монастырях, а в 1904 году в Казани был построен отдельный храм, посвященный этой святыни.

Для русского народа святыня прежде всего напоминает о бесконечной милостыне Богородицы. Существуют многочисленные предания и доказательства, что перед этой иконой молились полководцы перед началом боев. Есть свидетельства, что ополченцы Минин и Пожарский, Кутузов, Петр I перед Казанским собором взывали к Богородице и обретали силу благодаря обращению к Казанской Божьей Матери. Наталия Фоминых религиовед

В 1812 году во время Отечественной войны полководец Михаил Кутузов молился иконе сразу после того, как его назначили главнокомандующим. А в день празднования Казанской иконы Богоматери русские войска одержали первую победу над французами во главе с Наполеоном Бонапартом.

В XX веке, после Октябрьской революции, многие храмы и монастыри были закрыты или разрушены, однако в народе Казанскую икону продолжали почитать. Ей молились в годы Великой Отечественной войны и верующие приписывают образу Богородицы помощь в победе.

Спустя два года после распада Советского Союза, в 1993 году благословением патриарха Алексия II была официально возобновлена традиция празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери, укрепившая ее значение в современном православии. А с 2005 года 4 ноября в России отмечается еще и светский государственный праздник — День народного единства, совпадающий с церковным.

close Алексей Никольский/РИА Новости

Когда помогает Казанская икона Божьей Матери

Казанскую икону считают помощницей и заступницей в самых разных ситуациях. Верующие обращаются к ней, прося:

Защиты для семьи. Молитвы о здоровье близких, согласии в семье и защите от бед.

Исцеления от болезней. Многие обращаются с просьбами о здоровье, просят о помощи при тяжелых недугах, особенно при болезнях глаз.

Помощи для воинов в битвах. Икона считается заступницей воинов, которая помогает одерживать победы.

Люди обращаются к святыне при нашествии врагов на страну, но точно так же можно попросить у Богородицы помощи при житейских трудностях, когда «враги» нападают на самого молящегося. Таким образом Казанская икона Божьей Матери помогает как целому государству, так и отдельному человеку. Наталия Фоминых религиовед

Психологической поддержки. Икона также является символом утешения в трудные времена и помощи в преодолении душевных болей.

Как правильно молиться Казанской иконе Богородицы?

При обращении к Казанской иконе верующие читают специальные молитвы, просят о помощи, прощении и благословении. Важно прийти с чистым сердцем и искренними намерениями.

«Каждый православный верующий может обратиться к Пречистой Деве перед Казанской святыней, и Богородица безусловно слышит всех молящихся. Тысячи людей из разных стран спустя века продолжают обретать исцеление перед оригиналом иконы и даже перед ее чудотворными списками. Обращаться нужно только с благими делами и просить не только заступничества, но и благодарить за ходатайство», — отметила Наталия Фоминых.

Традиции праздника

В День Казанской иконы Божьей Матери верующие стараются соблюдать определенные традиции, основанные на вере и уважении к святыне.

Посещение церквей. В этот день верующие стремятся посетить церковь, где проходят богослужения в честь иконы. Это помогает укрепить веру и единство с общиной.



В этот день верующие стремятся посетить церковь, где проходят богослужения в честь иконы. Это помогает укрепить веру и единство с общиной. Молитвы и акафисты (традиционные хвалебные песнопения) . В храмах читаются молитвы к Казанской иконе, проводятся службы, воспевающие ее чудеса.



. В храмах читаются молитвы к Казанской иконе, проводятся службы, воспевающие ее чудеса. Благотворительность. Те, у кого есть возможность, могут поддержать нуждающихся и сделать пожертвования.

В народе праздник Казанской иконы Божьей Матери считается особенно значимым для женщин, ведь Богородица считается именно женской заступницей. К этому дню раньше старались приурочить поздние свадьбы, поскольку существовало старинное поверье, что браки, заключенные в этот праздник, будут счастливыми и крепкими.

По старой традиции, родители или другие старшие родственники обязательно благословляют молодых на вступление в брак. Это событие зачастую становится неким венчальным образом. Именно Казанская икона Божьей Матери является самой популярной венчальной иконой в России, поэтому эта икона зачастую становится первой святыней молодой семьи. Наталия Фоминых религиовед

Что можно и нельзя делать в день памяти иконы Богоматери Казанской

Что можно делать

Молиться . Это основной аспект праздника, обращаться с молитвами к Казанской иконе и читать акафисты.



. Это основной аспект праздника, обращаться с молитвами к Казанской иконе и читать акафисты. Помогать другим . Рекомендуется делать добрые дела и помогать тем, кто в нужде.



. Рекомендуется делать добрые дела и помогать тем, кто в нужде. Посещать церковь. Важно побывать на службе, участвовать в общественных молитвах и обрядах.

Что нельзя делать