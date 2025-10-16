17 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 октября в мире отмечают День борьбы за ликвидацию нищеты и задумываются о том, как предотвращать травмы и увечья. В России поздравляют участковых-терапевтов с профессиональным праздником и вспоминают погибших в море камчатских рыбаков и моряков. Православная церковь отмечает сегодня Собор Казанских святых. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

История Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты началась в 1987 году, когда более 100 тыс. человек собрались в Париже, на площади Трокадеро, чтобы выступить против крайней нищеты, насилия и голода во всем мире. Спустя несколько лет, в 1992-м, Генеральная Ассамблея ООН официально учредила эту дату. Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам людей, живущих в бедности. С тех пор по всему миру проводятся различные мероприятия, чтобы помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и напомнить всем о необходимости проявлять солидарность и бороться за более справедливое общество.

Всемирный день травм

Травмы — одна из основных причин смертности и инвалидности по всему миру, особенно среди людей моложе 45 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих случаях смерти от травм можно было бы избежать, если бы помощь была оказана своевременно и квалифицированно. Всемирный день травм, который с 2011 года отмечают по инициативе Индии при поддержке ВОЗ, призван повысить осведомленность о мерах предосторожности и способах предотвращения травматических инцидентов, будь то дорожно-транспортные происшествия, бытовые несчастные случаи или производственные травмы.

День участкового терапевта в России

Этот российский профессиональный праздник, хоть и не имеет официального государственного статуса, получил широкую известность во многих регионах страны. Терапевт — это зачастую первый врач, к которому люди обращаются за помощью. Он выясняет причины недуга, определяет характер болезни, решает, какие анализы сдать и консультация какого специалиста потребуется пациенту. За каждым таким врачом закреплен определенный территориальный участок, за что терапевта и называют «участковым». Свой профессиональный праздник эти врачи, как правило, встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег, пациентов и близких.

День памяти погибших моряков и рыбаков в Камчатском крае

Ежегодно 17 октября Камчатский край отдает дань памяти и уважения морякам и рыбакам, не вернувшимся из морских походов. Региональные власти официально учредили этот день в 2012 году, выбрав для него символичную дату — день основания Петропавловска-Камчатского, чтобы подчеркнуть глубокую связь истории города и всего края с морской стихией. Традиционно в этот день проходят памятные митинги у мемориалов, заупокойные молебны в храмах, а также торжественный спуск венков на воду Авачинской бухты под прощальный гудок кораблей.

Какие праздники и памятные даты отмечают 17 октября в других странах

День верности — Аргентина. В этот день в 1945 году в Буэнос-Айресе прошла массовая акция за освобождение Хуана Перона, который был арестован с подачи своих политических противников — они опасались растущего влияния политика, выступавшего за права рабочих. Демонстрация «дескамисадос» («безрубашечников») заставила власти уступить, и Перон вышел на свободу. Всего через несколько месяцев он был избран президентом страны.

День памяти Дессалина — Гаити. День памяти и скорби, посвященный Жан-Жаку Дессалину, основателю независимого гаитянского государства и национальному герою. В 1804 году он провозгласил независимость Гаити, создав первую в мире республику, основанную бывшими рабами. Позже он провозгласил себя императором.

День второго шанса, День Маллигана — США. Национальный день Маллигана посвящен философии второго шанса. Название пришло из гольфа. По одной из версий, в 1930-х годах канадский игрок по имени Дэвид Бернард Маллиган во время игры неудачно сделал первый удар и, сославшись на нервозность, попросил повторить попытку. Игроки согласились, и с тех пор в любительском гольфе «взять маллигана» значит получить право переиграть плохой удар без штрафа. Создатели праздника хотели, чтобы появился день, когда можно без стыда все начать сначала, ведь каждый заслуживает права исправить ошибку.

Церковные праздники 17 октября

Собор Казанских святых

Русская православная церковь вспоминает целый сонм подвижников, чьи жизни и судьбы переплелись с казанской землей. История этого праздника уходит корнями в XVI век, когда после покорения Казанского ханства началось великое миссионерское служение. Центром его стала явленная в 1579 году Казанская икона Божией Матери — одна из самых чтимых святынь на Руси.

Церковь прославляет в этот день не только тех, кто нес свет веры в Поволжье, но и всех, кто просиял в этой земле как исповедник и мученик. В собор входят и первые святители Казани, такие как Гурий, Варсонофий и Герман, и известный всей России патриарх Гермоген, и простые миряне, пострадавшие за веру в годы гонений. Традиционно в этот день в храмах Татарстана и по всей России проходят торжественные богослужения. Верующие чтят память святых, в молитвах прося у них заступничества и укрепления в своей вере, обращаясь к ним как к небесным покровителям этого края.

День памяти священномученика Иерофея Афинского

Иерофей Афинский — один из апостолов от семидесяти. Предание гласит, что этот знатный афинянин входил в состав верховного суда — Ареопага. Однажды он оказался на проповеди апостола Павла в Афинах. Слова о Воскресении и о неведомом Боге нашли глубокий отклик в душе Иерофея, и он стал христианином. Апостол Павел, видя его ревность и мудрость, рукоположил его во епископы города Афины. По преданию, он присутствовал при успении Пресвятой Богородицы, а позднее принял мученический венец за свою проповедь.

17 октября Русская православная церковь также чтит память • обретения мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского;

• священномученика Димитрия Вознесенского, пресвитера;

• священномучеников Николая Верещагина, Михаила Твердовского, Иакова Бобырева и Тихона Архангельского, пресвитеров, преподобномученика Василия (Цветкова);

• святой Хионии Архангельской, исповедницы;

• благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца;

• преподобных Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах;

• преподобного Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона;

• священномученика Петра Капитолийского;

• мучениц Домнины и дочерей её Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки);

• преподобного Аммона (Аммуна) Нитрийского;

• преподобного Павла Препростого;

• мучеников Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении;

• святого Стефана Щиляновича (Серб.).

Народные праздники и приметы 17 октября

Ерофеев день

Ерофей приходил с колким ветром и слякотью. А народ шутливо добавлял ему прозвище Лешегон: мол, такой ветер гнал лесного духа прочь из чащоб.

В этот день мужики стягивали дрова под навес, чинили калитки и ворота, занимались работами во дворе. В избе наводили порядок: выметали сор из углов, сушили валенки у печи, перестилали постели. Хозяйка ставила в печь ржаной пирог, томила капусту, заваривала чабрец или мяту — согреть дом и людей. На порог клали веточку можжевельника, на лавку — горсть соли: так отваживали тревогу и стужу.

Приметы

Ветер с севера весь день — к ранней и сухой зиме.

С юга потеплело и моросит — жди мягкой зимы и частых оттепелей.

Рано схватило лужи корочкой — первые крепкие морозы не за горами.

Какие исторические события произошли 17 октября

1604 год — немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер начал наблюдать новую звезду в Змееносце; сверхновая сияла ярче Юпитера, а ученый вел дневник почти год и издал труд De Stella Nova в 1606-м.

1740 год — участники Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. Поселение было заложено у Петропавловской гавани, которую назвали в честь кораблей экспедиции — «Святой Петр» и «Святой Павел».

1825 год — в Париже прошла премьера одноактной оперы Ференца Листа «Дон Санчо, или Замок любви». На момент премьеры композитору еще не исполнилось 14 лет.

1896 год — в Александринском театре провалилась пьеса Чехова «Чайка»: зрители свистели, актриса Вера Комиссаржевская потеряла голос от волнения, а автор обещал бросить драматургию после провала. Спустя два года МХТ вернул пьесе успех.

1897 год — российский и советский ученый-самоучка Константин Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы и начал измерять сопротивление форм. Его установка работала с центробежным нагнетателем.

1918 год — в Москве основали первый в мире государственный Музей игрушки. Художник, коллекционер и деятель искусств Николай Бартрам собрал основу фонда из собственных коллекций.

1933 год — Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец от нацистов.

1961 год — в нью-йоркском Музее современного искусства впервые выставили картину Анри Матисса «Лодка». Спустя 47 дней кто-то из посетителей обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

1979 год — Нобелевский комитет присудил Матери Терезе Премию мира «за труд по помощи страждущему человечеству».

1994 год — в редакции «Московского комсомольца» взорвалась бомба. Погиб 27-летний репортер Дмитрий Холодов, который расследовал коррупцию в армии.

2018 год — в Керченском политехническом колледже студент устроил массовый расстрел и подрыв. Погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Дни рождения и юбилеи 17 октября

В 1734 году родился светлейший князь Григорий Орлов — фаворит Екатерины II и лидер дворцового переворота 1762 года.

В 1878 году родился Андрей Римский-Корсаков — русский и советский музыковед и критик, основатель журнала «Музыкальный современник», автор трудов о творчестве отца — композитора Николая Римского-Корсакова.

В 1900 году родилась Джин Артур — американская киноактриса, звезда фильмов Капры и Хоукса («Мистер Смит едет в Вашингтон», «Только ангелы имеют крылья»), обладательница звезды на Аллее славы.

В 1911 году родилась Зинаида Нарышкина — советская и российская актриса театра и кино («Песня табунщика», «Фантазер», «Шальная баба»).

В 1915 году родился Артур Миллер — американский драматург и прозаик, автор «Смерти коммивояжера», лауреат Пулитцеровской премии, третий муж Мерилин Монро.

В 1918 году родилась Рита Хейворт — американо-испанская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов, звезда фильма «Гильда».

В 1921 году родилась Мария Гороховская — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Хельсинки-1952 и рекордсменка по числу медалей на одних Играх (7 наград).

В 1948 году родился Джордж Вендт — американский актер и комик, многократно номинировавшийся на «Эмми» за роль Норма в ситкоме «Веселая компания». Умер в 2025 году в Лос-Анджелесе во сне.

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Виктору Третьякову — российскому скрипачу, дирижеру и педагогу, народному артисту СССР, лауреату конкурса им. Чайковского.

70 лет исполняется Никите Прозоровскому — советскому и российскому актеру театра, кино и дубляжа, диктору, барду и певцу.

53 года исполняется Таркану — турецкому певцу, автору-исполнителю и продюсеру, звезде турецкой поп-сцены (хиты Simarik, Kuzu Kuzu).

