Оформил карту «для знакомого» — сел на два года: кто такие дропперы и чем они занимаются

Иногда на сайтах с вакансиями попадаются странные предложения: «курьер без опыта», «помощь с переводами», «легкий заработок на дому». На первый взгляд ничего подозрительного. Однако за безобидными формулировками часто прячется дропперство, когда человека втягивают в мошенническую схему. Обещают подработку, а заканчивается все уголовным делом. Кто такие дропперы и почему их «работа» оборачивается реальным сроком — разбиралась «Газета.Ru».

Кто такие дропперы

На жаргоне мошенников «дроппер» — это не про музыку и не про компьютерные вирусы. Так называют людей, которые становятся ширмой для чужих мошеннических схем. Их счета, документы или даже личное присутствие используют, чтобы проворачивать операции с украденными деньгами или запрещенными товарами.

По сути, дроппер — подставное лицо, объяснил «Газете.Ru» экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Через его карту могут прогонять переводы, на него могут оформить несколько банковских счетов, а затем передать их «работодателю». Нередко дропперу поручают снимать наличные и отдавать их организаторам. Бывает и курьерская версия: человек принимает посылку и переправляет ее дальше.

Чаще всего в этой роли оказываются молодые люди до 30 лет: студенты или безработные, с чистой кредитной историей и без судимостей. У некоторых на руках несколько банковских карт, они активны в соцсетях и охотно откликаются на объявления о «подработке». Одни соглашаются осознанно, соблазнившись быстрым доходом, другие втягиваются обманом — под видом «разового задания», которое кажется безвредным.

В обыденной жизни такой человек ничем не отличается от соседа по лестничной площадке или однокурсника. Но стоит ему согласиться на сомнительную «подработку», он превращается в ключевое звено преступной цепочки. В отличие от тех, кто руководит схемой, именно дропперы чаще всего становятся первыми фигурантами уголовного дела.

Дропперы думают, что оказывают мелкую услугу — помогают людям снять деньги или передают карту за небольшое вознаграждение. На самом деле они становятся частью преступной схемы, где настоящие организаторы зарабатывают миллионы. А дропперу остаются копейки и гарантированный тюремный срок. С недавних пор это прямо квалифицируется как уголовное преступление, и наказание может быть очень серьезным. Валерий Корнеев экономист, доктор бизнес-администрирования

Чем занимаются дропперы

Их задачи кажутся простыми и даже скучными: снять деньги в банкомате, перевести средства другому человеку, получить посылку или открыть счет в банке. Никаких острых ощущений или опасных встреч в темных дворах. Но именно в этой простоте и кроется подвох.

Внутри преступных схем дропперов делят на несколько типов.

Обнальщики. Цель — вывести в кэш поступившие на карту средства и передать их дальше по цепочке. Это самый распространенный вариант, поэтому их чаще всего задерживают на месте преступления с мешком денег.

Транзитники. Они принимают украденное на счет и тут же переводят следующему участнику. Так выстраивается цепочка транзакций, усложняющая работу следователей и банковских служб.

Заливщики. В их руках схема работает наоборот: они получают физические деньги и «заливают» их на карту или счет, после чего предоставляют средства организаторам.

Почтовые дропперы. Эти исполнители занимаются пересылкой отправлений. Им передают посылки, содержимое которых может быть самым разным — от техники, купленной по украденным картам, до запрещенных веществ.

Отдельно выделяют и «разводных» — тех, кто сам не осознает, что уже подписал себе приговор. Чаще всего это индивидуумы, которых втянули в историю под видом «разовой помощи» или «подработки»: перевести деньги для «коллеги», отдать маленькую посылку «для знакомого».

«Явным признаком мошенничества является любое предложение работы, связанное со снятием денег, передачей банковских карт или своих персональных данных. Вербовка чаще всего идет через соцсети и мессенджеры — там обещают легкий заработок курьером или помощником. Человеку предлагают открыть несколько карт или принять перевод, не уточняя, что речь идет о краденых средствах. Но любая подобная «подработка» заканчивается одинаково — уголовным делом и реальным сроком», — предупредил экономист.

Какой бы ни была роль дроппера, смысл один: он нужен для маскировки. Его руками действуют настоящие организаторы криминальной схемы.

Как люди становятся дропперами и почему это опасно

Почти каждая история дроппера начинается одинаково — с жажды легких денег. Интернет и мессенджеры завалены «вакансиями»: курьер для переводов, помощь с обналичкой, «зарплата за пару часов в день». Иногда обещают еще больше — оформить карты, оплатить билеты и гостиницу, нужно лишь принести паспорт. Для студента или безработного такие условия звучат как халява, но на деле это путевка в СИЗО.

Дроппером можно стать и ненамеренно. Например:

на карту «случайно» переводят крупную сумму и просят вернуть часть, обещая оставить немного за беспокойство;

у банкомата незнакомец предлагает вывести деньги через ваш счет, потому что «забыл карту»;

вы откликаетесь на вакансию с переводами и курьерскими поручениями, не зная, что речь идет об украденных средствах.

В каждом из этих случаев человек думает, что помогает, а по факту становится звеном в преступной цепочке.

Самое опасное — то, что дроппер часто уверен: он здесь лишь исполнитель, его вины нет. На деле же Уголовный кодекс смотрит на это иначе. Незнание деталей схемы не освобождает от ответственности.

В зависимости от роли и обстоятельств дроппер может попасть под разные статьи УК РФ:

ст. 187 — незаконный оборот средств платежа (банковские карты, реквизиты, электронные кошельки);

ст. 172.1 — незаконные банковские операции, если через счет проходят сомнительные переводы;

ст. 174 и 174.1 — легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем;

ст. 159 — мошенничество, если дроппер действует в связке с организаторами;

ст. 210 — участие в организованном преступном сообществе.

Наказание за обналичивание преступных денег становится все суровее. Летом 2025 года вступил в силу новый закон (Федеральный закон от 24.06.2025 № 176-ФЗ), который ужесточил ответственность для дропперов. Теперь им грозит:

до трех лет колонии и штраф от 100 до 300 тыс. руб. — за добровольную передачу данных своего банковского счета;

до трех лет колонии и штраф от 100 до 300 тыс. руб. — за проведение операций по указанию третьих лиц;

до шести лет колонии и штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. (плюс возможный дополнительный штраф до 500 тыс. руб.) — за торговлю чужими банковскими реквизитами.

Около 2 млн человек могут стать фигурантами уголовных дел после принятия закона о дропперах.

Какое именно наказание получит дроппер, решает суд. Но даже за «мелкую помощь» вроде снятия чужих денег в банкомате штраф может составить не менее 100 тыс. рублей. А бывает и иначе: в июне 2025 года суд в Чите обязал дроппера вернуть пенсионеру 400 тысяч рублей, которые мошенники прогнали через его счет. Формально он был лишь «посредником», но именно на него легла вся ответственность.

Банк России тоже подключился к борьбе с дропперами. 3 июня 2025 года он выпустил методические рекомендации № 7-МР. Регулятор советует банкам внимательнее отслеживать переводы между картами физлиц и корпоративными счетами «технических» компаний, внедрять онлайн-мониторинг операций и оперативно блокировать подозрительные транзакции. Отдельный акцент сделан на проверке связей клиентов с контрагентами, которые уже попадались на подобных схемах.

Как не попасть в ловушку

Главная проблема дропперских схем в том, что они маскируются под нормальные предложения подработки. Поэтому важно уметь отличать опасные «вакансии» от честной работы.

Первый тревожный сигнал — размытые обязанности. Если в объявлении значится «помогать с переводами» или «давать свой счет для приема платежей», стоит сразу насторожиться. Ни одна уважающая себя компания не строит бизнес на чужих картах и реквизитах.

Второй признак — подозрительная щедрость. Когда обещают 50–100 тыс. руб. за пару часов «работы» и вдобавок готовы оплатить билеты, проживание и питание, это уже не предложение, а приманка. Настоящий рынок труда устроен иначе: там, где платят серьезные деньги, нужны опыт и компетенции, а не только паспорт.

Третий момент — уклончивость. Если «работодатель» не объясняет, зачем ему ваши счет, карта или документы, и ограничивается фразами «так удобнее» или «все законно, не переживай», это прямой сигнал остановиться. Чем меньше конкретики в начале, тем выше риск оказаться за решеткой в конце.

Никто не станет раздавать крупные суммы за работу, не требующую навыков. Если вам навязчиво предлагают легкий заработок, не верьте — чаще всего это не удача, а ловушка, из которой выйти без последствий почти невозможно.

Чтобы не оказаться в роли дроппера, достаточно держать ухо востро: проверять компании, читать отзывы, не соглашаться на сомнительные переводы и никогда не передавать свои документы или карты посторонним. В противном случае может оказаться, что вместо зарплаты вы получите уголовное дело.

«Мошенники специально охотятся на студентов, безработных и тех, кто ищет быстрый доход. Им обещают легкие деньги, не требующие опыта и усилий. Но за этим скрывается только одно: ваши данные, ваши карты и ваши руки нужны для того, чтобы скрыть следы преступлений. А значит, именно вы окажетесь на скамье подсудимых первыми. Ни один честный работодатель не будет просить вас снимать деньги с чужих карт или передавать свои реквизиты», — заключил Валерий Корнеев.