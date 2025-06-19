«Два миллиона потенциальных преступников». В России готовятся принять закон о дроппинге

МВД: 2 млн человек могут стать фигурантами дел после принятия закона о дропперах

В МВД спрогнозировали, что после принятия закона о дропперах обвиняемыми станут около 2 млн россиян. Замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов отметил, что пока еще есть время «отказаться от этой преступной деятельности». Центробанк уже предоставил правоохранителям списки предполагаемых дропперов, в них пока 30 тыс. фамилий.

Когда закон о дропперах вступит в силу, фигурантами соответствующих уголовных дел могут стать 2 млн человек, заявил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем.

Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — сказал он на сессии ПМЭФ «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой».

По словам Филиппова, Банк России уже предоставил МВД списки с именами и фамилиями 30 тыс. дропперов.

Кто такие дропперы

Дропперы — это люди, которые предоставляют свои личные данные (чаще всего за вознаграждение) для открытия банковских счетов, оформления SIM-карт или регистрации учетных записей на различных онлайн-сервисах, которые затем используются для обналичивания или перевода средств. Термин происходит от английского слова drop («подставной адрес», «промежуточный пункт»).

Часто дропперов используют в схемах финансового мошенничества. Преступники, взломавшие чужие аккаунты или получившие доступ к банковским картам, переводят деньги на счета, оформленные на дропперов, а после выводят их наличкой.

В результате правоохранительным органам сложнее отследить реальных организаторов схем.

Нередко дропперы не осознают, что фактически участвуют в уголовно наказуемых деяниях. Некоторые считают, что просто «дают паспорт за деньги» или «выполняют услугу». Часто речь идет о студентах или безработных. В конце февраля член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил, что мошенники стали под предлогом «раскрутки» приобретать аккаунты школьников в соцсетях.

По оценкам компании «Информзащита», в подобных схемах с 2023 года участвовали 8–12 млн жителей России. Компания Kaspersky подсчитала, что по итогам 2023–2024 годов 2,3 млн банковских карт утеряны и выставлены в даркнете.

Законодательство в РФ

Накануне Совет Федерации утвердил закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов. Поправки внесут в статью 187 Уголовного кодекса РФ.

Документ предполагает, что дропперы могут быть приговорены к штрафу в размере от 100 до 300 тысяч рублей, исправительным работам или лишению свободы, а организаторы преступных схем – к штрафу от 300 тысяч до миллиона или лишению свободы до шести лет.

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Осенью 2024 года в правительство был направлен разработанный МВД законопроект о наказании для дропперов. Передачу третьим лицам зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним в документе предлагалось квалифицировать как преступление средней степени тяжести, то же самое в составе организованной группы — как тяжкое преступление.

Ранее действия дропперов могли быть квалифицированы либо как мошенничество по ст. 159 УК РФ, либо как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).