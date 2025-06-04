Дроппер из Читы вернет пенсионеру переведенные мошенникам деньги

Прокуратура Сретенского района обязала дроппера из Читы возместить пенсионеру переведенные мошенникам 400 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.

Дроппер из Читы возместит пенсионеру деньги, переведенные телефонным мошенникам.

«Первоначально деньги поступили на счет дроппера из Читы, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него суммы необоснованного обогащения. Черновский районный суд г. Читы удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

27 мая Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности для дропперов.

За собственно передачу банковских карт другим лицам из корыстной заинтересованности будет накладываться наказание от штрафа на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет или трех лет принудительных работ. Совершение «неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка» максимальным наказанием станет лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов.