24 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 июля в России поздравляют с профессиональным праздником кадастровых инженеров и флористов. В мире в этот день празднуют День заботы о себе. Русская православная церковь вспоминает княгиню Ольгу — первую правительницу на Руси, принявшую христианство. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 24 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 июля

День кадастрового инженера в России

Праздник был учрежден в 2008 году, когда был подписан Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». В этот день поздравляют специалистов, которые занимаются определением границ земельных участков, регистрацией объектов недвижимости, подготовкой технических планов зданий. Без кадастровых инженеров невозможно оформить недвижимость — их работа требуется для любых сделок, строительства и разрешения споров о границах земельных участков.

День флориста в России

Флористы составляют композиции из цветов и собирают их в букеты, а также ухаживают за домашними растениями. Профессия зародилась в Индии, где еще в древности было принято преподносить цветочные композиции в качестве подарков. На Руси тем временем плели венки, а в Японии собирали икебану. Сегодня букет цветов — практически универсальный способ проявить внимание, особенно в отношении женщины. В России профессия флориста считается недавней: ее стандарты и критерии утвердил в 2009 году Флористический союз России. Тогда же выбрали и дату празднования.

Международный день заботы о себе

Дата выбрана неслучайно: 24.07 можно записать как 24/7. Это напоминание о том, что заботиться о себе необходимо все время. В этот день завершается Месяц заботы о себе, который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот праздник ВОЗ советует обратить внимание на самочувствие и вспомнить о важности профилактики болезней и общего укрепления организма. Кроме того, не забывать об эмоциональном здоровье, которое не менее важно, чем физическое.

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Международный день БДСМ

Термином БДСМ описывают широкий круг сексуальных практик, в которых так или иначе присутствуют элементы доминирования одного партнера над другим. Однако участники БДСМ-сообщества подчеркивают, что все это должно происходить строго по взаимному согласию и желанию. Цель праздника — развенчать стереотипы о том, что люди без психических отклонений подобным не занимаются. Ну и приятно провести время в кругу единомышленников. По понятным причинам День БДСМ имеет сугубо неформальный статус и широко не отмечается.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 июля в других странах

День Симона Боливара — Эквадор. Симон Боливар почитается как национальный герой и символ борьбы с испанскими колонизаторами во многих странах Южной Америки. Благодаря ему Эквадор и соседние страны стали независимыми государствами. Имя Боливара носят многие улицы и площади эквадорских городов, а также провинция в центре страны.

День кузенов — США. Широко известный и популярный в Америке семейный праздник. Это повод позвонить и узнать, как дела у двоюродных братьев или сестер, с которыми многие общаются не слишком часто.

День текилы — США. Этот крепкий алкоголь ассоциируется в первую очередь с Южной Америкой. Однако в США его любят не меньше. В стране давно налажено массовое производство текилы, а выпить стопку можно практически в любом баре.

Религиозные праздники 24 июля

День памяти равноапостольной Ольги

Княгиня Ольга была супругой киевского князя Игоря и стала регентшей при своем малолетнем сыне после убийства мужа древлянами. Она активно занималась и внутренней, и внешней политикой и проявляла особенный интерес к Византии. Тогда там процветало христианство, а на Руси еще исповедовали язычество.

Во время визита в Константинополь в 954 году (по другим источникам, в 957 году) Ольга приняла крещение под именем Елена, став первым христианским правителем в истории Руси.

Однако сын княгини Святослав предпочел не менять веры и оставался до конца дней язычником. Большее влияние княгиня имела на внуков: после ее смерти князь Владимир Святославович крестил Русь. В его правление Ольгу начали почитать как святую.

Княгиня также известна по истории о страшной мести древлянам за убийство мужа, которая произошла еще до принятия ею христианства. Ольга хитростью заманила в Киев два их посольства. Первую группу она велела похоронить заживо на княжеском дворе, а вторую — сжечь в бане. В 946 году княгиня выдвинулась в поход к древлянским землям. Ее армия осадила город Искоростень, и Ольга отправила послов с предложением помириться, а в ответ попросила прислать ей по три голубя от каждой семьи. Древляне согласились и послали ей птиц. Княгиня приказала привязать к ногам голубей по сухой веточке и поджечь их. Птиц отпустили, и они полетели обратно в город — так Искоростень был сожжен. Оставшихся в живых Ольга пленила и продала в рабство.

24 июля Русская православная церковь также чтит память: • чуда святой Евфимии Всехвальной;

• священномученика Илариона, архиепископа Верейского;

• священномученика Киндея Сидского (Памфилийскиого), пресвитера.



В этот день особо почитаются:

• Оковецкая (Ржевская) Икона Божией Матери;

• Борколабовская (Барколабовская) Икона Божией Матери.

Народные праздники и приметы 24 июля

Ольга Страдница

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины приходились на разгар работ в поле. Взрослые занимались жатвой и заготовкой сена, а дети ходили в лес по грибы и ягоды. Труд в этот день особо почитался: крестьяне говорили «дряхлым старикам не пора кряхтеть, а надо о хлебе радеть». Люди молились святой Ольге о хорошей погоде, чтобы закончить работу раньше — иначе рожь могла загнить от обилия воды. В это время часто шли дожди, поэтому переживали еще и за сено. Грозы могли продолжаться несколько дней, поэтому пору называли страдно-грозовой.

Также день святой Ольги называли Стожарами в честь звездного скопления в созвездии Тельца. Считалось, что ясные ночи без облаков предвещали богатый урожай. А охотники надеялись на большое количество дичи и окуривали оружие мандрагорой. Перед выходом на охоту читали специальный заговор, который уберег бы от опасных животных и лесных духов.

Приметы

На Ольгу нельзя купаться и идти в баню — иначе смоешь здоровье и счастье.

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Не стоит заниматься уборкой и стиркой, чтобы не разгневать домового.

Нельзя давать деньги в долг, чтобы у самого не было финансовых проблем.

Если в этот день сделать предложение, супружеская жизнь принесет несчастья.

Мошкара в воздухе на Ольгу — к обилию грибов.

Какие исторические события произошли 24 июля

1790 год — Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».



— Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву». 1790 год — во Франции впервые в истории зафиксировано падение на Землю метеорита.



— во Франции впервые в истории зафиксировано падение на Землю метеорита. 1883 год — в России произошло первое состязание велогонщиков.



— в России произошло первое состязание велогонщиков. 1911 год — археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» империи инков Мачу-Пикчу.



— археолог Хайрам Бингем открыл в Перу «потерянный город» империи инков Мачу-Пикчу. 1925 год — Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино, председателем которого стал Феликс Дзержинский.



— Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино, председателем которого стал Феликс Дзержинский. 1938 год — компания Nestlе выпустила первую партию растворимого кофе бренда Nescafе.



— компания Nestlе выпустила первую партию растворимого кофе бренда Nescafе. 1942 год — немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, началась битва за Кавказ.



— немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, началась битва за Кавказ. 1948 год — СССР прекратил автомобильное и железнодорожное сообщение с Западным Берлином, что спровоцировало Берлинский кризис.



— СССР прекратил автомобильное и железнодорожное сообщение с Западным Берлином, что спровоцировало Берлинский кризис. 1956 год — основан подмосковный город Дубна, который стал одним из главных научных центров ядерной физики в СССР.



— основан подмосковный город Дубна, который стал одним из главных научных центров ядерной физики в СССР. 1959 год — вице-президент США Ричард Никсон и Никита Хрущев провели публичную дискуссию на открытии выставки в Москве. Их «кухонный спор» стал символом идеологического соперничества стран.



— вице-президент США Ричард Никсон и Никита Хрущев провели публичную дискуссию на открытии выставки в Москве. Их «кухонный спор» стал символом идеологического соперничества стран. 1981 год — в Италии запретили деятельность всех масонских лож и тайных обществ.



— в Италии запретили деятельность всех масонских лож и тайных обществ. 1990 год — в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные в 1985 году. Так закончилась антиалкогольная кампания Михаила Горбачева.



— в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные в 1985 году. Так закончилась антиалкогольная кампания Михаила Горбачева. 1990 год — у здания Киевской городской администрации впервые поднят сине-желтый флаг, который стал символом Украины.



— у здания Киевской городской администрации впервые поднят сине-желтый флаг, который стал символом Украины. 1993 год — Центробанк России сообщил о прекращении оборота советских денежных купюр.



— Центробанк России сообщил о прекращении оборота советских денежных купюр. 2019 год — Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Он сменил Терезу Мэй и ускорил процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

close Борис Джонсон Matt Dunham/AP

Дни рождения и юбилеи 24 июля

В 1775 году родился Франсуа Эжен Видок — легендарный преступник по прозвищу «Король риска», который бежал из тюрем несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире.



— легендарный преступник по прозвищу «Король риска», который бежал из тюрем несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире. В 1802 году родился Александр Дюма-отец — французский писатель и драматург, автор романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».



— французский писатель и драматург, автор романов «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера». В 1828 году родился Николай Чернышевский — писатель, литературный критик, философ-материалист.



— писатель, литературный критик, философ-материалист. В 1901 году родился Игорь Ильинский — актер театра и кино, народный артист СССР.



— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1942 году родилась Ирина Мирошниченко — актриса, дебютировавшая в фильме «Я шагаю по Москве», сыгравшая в «Андрее Рублеве», «Вам и не снилось»... и других советских картинах.

close Актриса Ирина Мирошниченко (1942-2023) Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В 1958 году родилась Анастасия Иванова — советская и российская актриса, известная по главной роли в фильме «Не могу сказать «прощай».

«Я поседею, умру, но своего показания не изменю». За что арестовали Чернышевского Писатель Николай Чернышевский провел в заключении треть жизни. Его обвинили в написании прокламации... 24 июля 16:29

Кто отмечает день рождения

73 года исполняется Гасу ван Сенту — американскому режиссеру фильмов «Умница Уилл Хантинг» и «Париж, я люблю тебя».



— американскому режиссеру фильмов «Умница Уилл Хантинг» и «Париж, я люблю тебя». 68 лет исполняется Шавкату Мирзиееву — действующему президенту Узбекистана.



— действующему президенту Узбекистана. 65 лет исполняется Вячеславу Быкову — двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному хоккейному тренеру.



— двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному хоккейному тренеру. 56 лет исполняется Дженнифер Лопес — американской певице и актрисе.

close Актриса и певица Дженнифер Лопес, 2025 год Ronda Churchill/Reuters