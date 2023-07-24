«Я поседею, умру, но своего показания не изменю». За что арестовали Чернышевского

Писатель Николай Чернышевский провел в заключении треть жизни. Его обвинили в написании прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», созданной с целью разжигания революционных настроений среди крестьян. Сам писатель свое авторство отрицал, но был приговорен к многолетней каторге и пожизненному поселению в Сибири. Подробнее об аресте Чернышевского, следствии по его делу, гражданской казни и ссылке — в материале «Газеты.Ru».

Прокламация и арест

В первой половине 1861 года писатель и переводчик Всеволод Костомаров напечатал в своей нелегальной типографии прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Она была написана сразу после публикации Манифеста 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права. Листовки отличались просторечным языком и распространялись с целью разжечь революционные настроения среди крестьян.

В августе 1861 года Костомарова, которого впоследствии назовут провокатором, арестовали за распространение листовок. Во время допроса он заявил, что печатать прокламацию ему поручил Николай Чернышевский. Следствие использовало как доказательство его слов записку, в которой литератор якобы просит Костомарова заменить выражение «срочно обязанные крестьяне» на «временно обязанные крестьяне». Сам Чернышевский, которого арестовали летом 1962 года, причастность к прокламации категорически отрицал.

«Предъявленная мне записка не моего почерка, я не признаю ее своею и потому остаюсь при прежнем ответе», — сказал писатель.

Во время очной ставки он добавил: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».

Следствие

Почти четыре месяца Чернышевский провел в одиночной камере Петропавловской крепости без предъявления обвинения — по закону его следовало выдвинуть в течение суток. На допрос писателя пригласили только 30 октября 1862 года. Об этом сам Чернышевский сообщил Александру II в написанном спустя месяц послании: «Если бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его».

Положение публициста ухудшало письмо Александра Герцена к революционеру Николаю Серно-Соловьевичу о готовности издавать журнал «Современник» в Лондоне — в нем упоминался Чернышевский. На допросе, продлившемся около 10 минут, его спросили об отношениях с «русскими изгнанниками [Николаем] Огаревым и Герценом». Он заявил о неприязни к литераторам и назвал это «всем известным фактом». Через две недели Чернышевский сам поинтересовался, хочет ли следственная комиссия спросить его о чем-то еще, — но приглашения на допрос не получил.

«Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет», — заключил Чернышевский.

close 100% Николай Гаврилович Чернышевский. Фотография Вильгельма-Якоба Лауфферта, точная дата съемки не установлена ТАСС

Следствие продолжалось более полутора лет. В течение этого времени Чернышевский вел упорную борьбу со следствием и в качестве протеста объявил голодовку (первую в истории России) — она продлилась девять дней. За 678 суток заключения он написал не менее 200 листов материалов — незаконченные повесть «Алферьев» и роман «Повести в повести», несколько мелких рассказов и автобиографию, а также исторические и литературные переводы.

Самым масштабным произведением, написанным Чернышевским во время следствия, стал роман «Что делать?». Писатель работал над ним с 14 декабря 1862 года по 4 апреля 1863-го. Перед публикацией в «Современнике» роман прошел двойную цензуру: сначала его прочитали члены следственной комиссии, а затем — цензоры журнала. Увидев в произведении только любовную линию, его допустили к печати.

Приговор

7 февраля 1864 года сенатор Матвей Карниолин-Пинский огласил приговор Чернышевскму — 14 лет каторжных работ и пожизненное поселение в Сибири.

«Отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда», — говорилось в приговоре.

Позднее Александр II уменьшил срок каторжных работ Чернышевского до семи лет. В общей сложности писатель провел в несвободе более 20 лет.

Гражданская казнь

19 мая 1864 года на Мытнинской площади Петербурга состоялась гражданская казнь Чернышевского. Она представляла собой публичное унижение литератора с преломлением шпаги над его головой в знак лишения всех прав. Не обращая внимания на жандармский конвой, который охранял место «церемонии», студенты открыто приветствовали Чернышевского и бросали в его сторону цветы. Очевидцем этого действа стал писатель Владимир Короленко:

«Это пасмурное утро с мелким петербургским дождиком, черный помост с цепями на позорном столбе, фигура бледного человека, протирающего очки, чтобы взглянуть глазами философа на мир, как он представляется с эшафота. Затем узкое кольцо интеллигентных единомышленников, сжатое между цепью жандармов и полиции с одной стороны и враждебно настроенным народом — с другой, и букеты, невинные символы сочувственного исповедничества. Да, это настоящий символ судеб и роли русской интеллигенции в тот период нашей общественности».

После окончания гражданской казни толпа прорвала линию охранников и побежала за экипажем, увозившим Чернышевского на каторгу.

Каторга

В начале июля 1864 года Чернышевского доставили в Иркутск, а затем увезли на Усольский солеваренный завод для каторжной работы. Там он познакомился с представителем московского революционного подполья Петром Заичневским и будущим действительным статским советником Яковом Ушаковым. Местные власти переживали, что их общение может иметь «вредные последствия для остальных политических преступников». Поэтому Чернышевского и Ушакова решили «не держать вместе с прочими», а отправить на Нерчинские рудники.

В это время Чернышевский написал роман «Старина» о предреформенной России — но его двоюродный брат Владимир Пыпин сжег рукопись, опасаясь обысков.

22 июля 1864 года Чернышевского переместили на Нерчинскую каторгу в Кадаинскую тюрьму, а в 1866 году — на Александровский завод. Там литератор пробыл до 1871 года, написал вторую часть романа «Пролог», после чего умолял Пыпина издать произведение, но тот отказался. Роман сохранился и был опубликован благодаря революционеру Митрофану Муравскому, который переписал текст и отправил его писателю Глебу Успенскому. А тот в свою очередь передал рукопись за границу, где эмигрант Герман Лопатин поспособствовал ее публикации в 1877 году.

После окончания официального срока каторги в 1871 году Чернышевского должны были отправить на поселение и разрешить ему воссоединение с семьей, но не стали этого делать из-за «важности совершенных им преступлений и ввиду его неблагонадежности».

Литератора перевели в Вилюйск, где он работал над книгой «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» и повестью «Вечера у княгини Старобельской».

Попытки освободить Чернышевского предпринимали тот же Лопатин и революционер Ипполит Мышкин — но безуспешно. В 1871 году Лопатин приехал в Иркутск для организации побега литератора, но был арестован. Через два года он сумел сбежать от конвоя, добраться до Петербурга и выехать за границу. В 1875 году Мышкин раздобыл для Чернышевского казенные бумаги с печатью и мундир жандарма, но его также арестовали.

close 100% Памятник Николаю Чернышевскому (1828-1889) на площади Покровских ворот, 1988 год. Скульптор Нерода Ю.Г. РИА Новости

Последние годы

В 1883 году сыновья литератора Михаил и Александр Чернышевские отправили государю прошение о переводе отца на его родину в Саратов:

«Вот уже более 20 лет, как отец наш, Николай Гаврилович Чернышевский, несет тяжелую постигшую его кару. Два года одиночного заключения в крепости, годы работ в рудниках и долгие, долгие годы в самой суровой, пустынной местности, вдали от семьи. С каждым днем силы его падают все более и более. И кара его не облегчается, а становится все тяжелее. Припадая к стопам Вашим, державнейший монарх, мы молим Вас о смягчении тяжелой участи нашего отца, о возвращении его на родину».

В Саратов Чернышевского не пустили, но разрешили переехать в Астрахань. Там он прожил более пяти лет под надзором полиции и спустя долгое время смог воссоединиться с женой Ольгой. Писатель с трудом добился разрешения печататься: под фамилией Андреев он перевел с немецкого языка многотомную «Всеобщую историю» Вебера и опубликовал статью «Характер человеческого знания» в газете «Русские ведомости». Подписавшись «Старым трансформистом», в 1888 году Чернышевский также напечатал статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)» в журнале «Русская мысль».

Благодаря новому прошению сына Михаила литератору позволили переехать в Саратов, куда он прибыл 24 июня 1889 года. В августе к Чернышевскому приехали сыновья и были удивлены бодростью отца: он выглядел словно на 10 лет моложе и почти не имел седых волос. Но за фасадом моложавости скрывалось подорванное каторгой здоровье. В октябре 1889 года Чернышевский заболел малярией и умер в возрасте 61 года от кровоизлияния в мозг.