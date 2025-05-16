Что такое фетиш: простыми словами о сложных желаниях

Кажется, нет такого слова, которое звучит одновременно загадочно, интригующе и отчасти подозрительно, как «фетиш». Услышал его — и в голове сразу возникают кадры из фильмов и сериалов с маркировкой 18+. Но если отбросить стереотипы, фетишизм — это не обязательно что-то порочное или стыдное. На самом деле это — довольно распространенное явление, которое психология изучает уже не одно десятилетие. Что такое фетиш, почему он появляется и нужно ли с ним что-то делать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое фетиш с точки зрения психологии

Фетиш — это когда какой-то предмет, часть тела или даже особая ситуация вызывает у человека устойчивое эмоциональное или сексуальное влечение, рассказала «Газете.Ru» сексолог, практикующий психолог Евгения Антонюк. Причем речь, как ни странно, не всегда идет о чем-то экстравагантном: фетишем может быть тонкая лодыжка, запах амбры на шее любимой женщины или мягкое касание бархата на коже.

По словам эксперта, важно понимать, что фетиш необязательно связан исключительно с сексуальностью.

Иногда это может быть привязанность к какому-то предмету или символу, вызывающему сильный эмоциональный отклик — как талисман или идол.

Слово «фетиш» (от португальского feitiço — «колдовство», «оберег») появилось в XVI веке. Португальские мореплаватели, исследуя западноафриканское побережье, заметили, что местные жители приписывают особые силы неодушевленным предметам — амулетам, фигуркам, украшениям. Эти объекты получили название «фетиши» и воспринимались как нечто магическое, способное влиять на реальность.

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Позже термин перекочевал в психологию и антропологию. Уже в конце XIX века Зигмунд Фрейд и его последователи начали использовать слово «фетишизм» для описания ситуаций, когда человек переносит часть своего эмоционального или сексуального интереса на конкретный объект.

С точки зрения современной психологии, фетиш — это форма направленного внимания: особый предмет или стимул становится источником удовольствия, иногда даже более важным, чем сам объект отношений. Он может выступать как своеобразный «усилитель ощущений», делая эмоции или сексуальные переживания ярче и глубже.

Важно! Сам по себе фетиш не делает человека странным или «ненормальным». Это скорее особенность восприятия и чувств, чем диагноз. Более того, фетишизм — не всегда про сексуальность. Фетишем может быть любовь к запаху дождя, особое волнение от прикосновения к чистым страницам новой книги или трепет от строгих костюмов. Главное, чтобы такой интерес приносил радость, а не мешал жить.

Какие виды фетишей бывают

Фетиши бывают настолько разнообразными, что иногда кажется: если что-то существует на свете, кто-то обязательно найдет в этом особое очарование. Но если попытаться навести порядок в этом океане влечений, можно выделить несколько популярных направлений.

Фетиш на части тела. Классика жанра. Стопы, запястья, шея, волосы, уши — да практически любая часть тела может стать объектом восхищения. Особенно распространены фетиши на ноги и стопы.

Фетиш на материалы и текстуры. Шелк, кожа, латекс, бархат — все, что приятно на ощупь, может стать триггером удовольствия. Иногда человек не столько восхищается материалом, сколько тем, какие ощущения он вызывает при контакте.

Фетиш на одежду и обувь. Костюмы, высокие каблуки, чулки, перчатки, корсеты. Здесь важна не мода, а чувственное восприятие предметов. Элементы фетишистской эстетики давно и прочно вошли в мировую моду — от латекса на подиумах Alexander McQueen до театральных коллекций Jean Paul Gaultier и Thierry Mugler.

Фетиш на роли и сценарии. Иногда объектом влечения становится не вещь, а сюжет: образ строгого преподавателя, игра в авторитет или уязвимость. Все, что включает фантазию.

Фетиш на запахи и звуки. Запах сигарет на губах у конкретного человека, старой книги, шампуня или даже звук шагов на определенной поверхности — все это может стать катализатором эмоций. Мозг любит связывать чувства с ароматами и звуками.

Экзотические фетиши. Иногда фетиши выходят за рамки привычного: страсть к типам транспортных средств, строительным материалам или к воздушным шарам. Главное правило здесь — пока никому не мешает, все в порядке.

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Почему у человека формируется фетиш

Формирование фетиша — процесс тонкий и, как правило, неосознанный. Это не история из серии «увидел — полюбил навсегда». Правильнее будет сказать, что это — сплетение множества факторов: впечатлений детства, случайных ассоциаций, эмоциональных переживаний и особенностей работы мозга.

Одна из популярных версий, о которой рассказала сексолог, связана с ранними эмоциональными переживаниями. Фетиш может зародиться в раннем возрасте, когда нервная система только учится связывать ощущения с эмоциями. Например, ребенок пережил сильный момент радости или поддержки в ситуации, где фигурировал какой-то конкретный объект — скажем, шерстяной плед или блеск лакированных туфель. Мозг, в попытке сохранить воспоминание о приятном опыте, фиксирует ассоциацию: вот он — якорь удовольствия.

Фетиш может формироваться на фоне очень сильного эмоционального или телесного возбуждения еще в детстве. Это может быть как положительный, так и отрицательный опыт — например, прикосновение к определенной ткани в момент радости или наоборот — в момент стресса. Тогда предмет или образ, который был рядом, фиксируется мозгом как якорь для будущего возбуждения. Причем речь идет необязательно о сексуальности — сначала это просто сильное телесное ощущение, которое позже может трансформироваться в сексуальную реакцию. Именно поэтому фетиши бывают такими разными и неожиданными. Евгения Антонюк сексолог

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При этом, по словам Евгении Антонюк, механизм импринтинга — запечатления ярких деталей в моменты возбуждения — остается ведущим как в детстве, так и в подростковом или взрослом возрасте. Согласно теориям сексуального импринтинга, еще в детстве человек начинает бессознательно запоминать черты и особенности, которые позже будет воспринимать как сексуально привлекательные. Если в этот период восприятие будущего «идеала» оказывается слишком узким или каким-то образом искаженным, может сформироваться фетиш. Считается, что импринтинг происходит на самых ранних этапах, когда ребенок впервые сталкивается с ощущением возбуждения или удовольствия. При этом важную роль играет то, как он на уровне эгоцентричного восприятия запоминает яркие детали и ассоциирует их с приятными чувствами — у каждого этот процесс проходит по-своему.

С точки зрения нейробиологии все еще интереснее. В нашем мозге есть система вознаграждения — сложная сеть, отвечающая за формирование удовольствия и мотивации. Ключевую роль в ней играют дофамин и серотонин. Когда определенный стимул многократно сопровождается выбросом дофамина, мозг учится связывать этот стимул с ощущением радости или возбуждения. Согласно дофаминовой гипотезе, усиление нейронных путей удовольствия в ответ на определенные стимулы приводит к закреплению фетишистских предпочтений.

Некоторые исследователи предполагают, что зеркальные нейроны — клетки мозга, отвечающие за способность к эмпатии и подражанию, могут усиливать формирование фетишей. Видя, как другой человек наслаждается определенным стимулом, мозг может бессознательно закрепить это переживание как собственное.

Иногда в формировании фетиша могут быть замешаны и чисто неврологические особенности. Так, нейробиолог Вилаянур С. Рамачандран обратил внимание, что зона мозга, отвечающая за обработку сенсорной информации от стоп, расположена буквально впритирку к области, связанной с генитальной чувствительностью. Отсюда родилась гипотеза: случайные «переплетения проводов» между этими зонами могут частично объяснять популярность фетишизации стоп.

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Впрочем, случаются и совсем необычные истории. Например, однажды у мужчины после удаления части передней височной доли мозга — операции, проведенной для лечения эпилепсии, — внезапно прошла многолетняя страсть к булавкам.

Благодаря нейропластичности мозга наши предпочтения могут меняться с возрастом: одни фетиши ослабевают, другие приобретают значение в ответ на новые жизненные впечатления и опыты.

Фетиш: норма или патология?

На слове «фетиш» общественное мнение иногда спотыкается, как на плохо уложенной плитке: то впадает в панику, то начинает шутить. Но если отбросить стереотипы, вопрос «норма это или патология?» гораздо тоньше, чем кажется.

С точки зрения современной психологии, фетиш сам по себе — абсолютно нормальное явление. Наличие фетиша не говорит ни о психологической травме, ни о каких-либо «отклонениях». Более того, фетишизм в умеренной форме входит в широкий спектр здоровой сексуальности. По данным разных исследований, те или иные элементы фетишистских предпочтений встречаются у 30–50% людей.

Фетиш сам по себе — это нормальная часть человеческой чувственности. Он становится проблемой только тогда, когда мешает человеку строить гармоничные отношения или получать удовольствие без обязательного участия объекта фетиша. Если возбуждение невозможно без какого-то конкретного предмета или детали, если это начинает ограничивать сексуальную или эмоциональную жизнь, стоит обратить на это внимание. В таком случае фетиш перестает быть просто особенностью и становится ограничивающим фактором. Но если фетиш лишь дополняет сексуальность и не мешает общению с партнером, никакой патологии здесь нет. Евгения Антонюк сексолог

Она отметила, что проблемы начинаются только тогда, когда фетиш становится единственным или обязательным условием для получения удовольствия или построения отношений . В таком случае психологи говорят о фетишизме как о расстройстве — особенно если привязанность к объекту начинает причинять человеку страдания или мешать нормальной социальной жизни.

В классификациях психических расстройств, таких как МКБ-11 и DSM-5, фетишизм рассматривается как форма парафилии — устойчивого влечения к специфическим объектам или ситуациям. Однако сам по себе фетиш не считается расстройством. Диагноз «фетишистское расстройство» ставится только тогда, когда влечение вызывает выраженный стресс, серьезно мешает человеку жить или нарушает чужие границы.

Первым, кто предложил рассматривать фетишизм как отдельную форму сексуального влечения, был французский психолог Альфред Бине в конце XIX века. Интересно, что позже Бине стал известен благодаря тесту на интеллект, а его ранние работы по фетишизму остались в тени.

Согласно критериям DSM-5, фетишизмом считается устойчивое сексуальное возбуждение в ответ на неживые объекты или определенные негенитальные части тела. Из определения исключаются предметы вроде одежды для переодевания потому что это относится к трансвеститскому расстройству и секс-игрушки, специально предназначенные для стимуляции гениталий. Чтобы поставить диагноз, симптомы должны сохраняться не менее шести месяцев и сопровождаться выраженным психосоциальным дистрессом.

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Интересно, что в более ранней версии классификации — DSM-4 — влечение именно к частям тела выделялось в отдельную категорию под названием «парциализм». Тогда его относили к парафилиям неуточненного типа. В DSM-5 парциализм официально объединили с фетишистским расстройством.

Еще один важный момент: отношение к фетишам сильно зависит от культурного контекста. То, что в одной культуре воспринимается как безобидная особенность, в другой может вызывать непонимание. Именно поэтому здесь, как и везде, главное — уважение к себе и к другим.

Фетиши в отношениях: стоит ли обсуждать

Рано или поздно в отношениях встает вечный вопрос: говорить или молчать? И если речь заходит о фетишах, внутренняя дилемма становится особенно острой. Хочется быть честным, но одновременно не отпугнуть человека мечты рассказами о чулках или запахе старого винила.

Спойлер: в большинстве случаев говорить все-таки стоит. Причем аккуратно, с уважением к себе и партнеру. Открытый разговор о своих предпочтениях может не только снять ненужное напряжение, но и укрепить близость, сделав отношения более доверительными и живыми.

Конечно, тут важно выбрать правильный момент. Признание в особой слабости к шелковым платкам в первые три дня знакомства — не лучшая стратегия. Лучше подождать, когда между вами появится эмоциональный фундамент: уважение, симпатия, элементарное взаимопонимание.

Также важно помнить: партнер не обязан разделять ваши фетиши. И это нормально. Главное — уважать границы друг друга и не превращать фетиш в единственный сценарий отношений. Ведь фетиш — это часть вашей чувственности, а не ее замена.

«Тема фетишей, как и любые сексуальные предпочтения, требует открытости и уважения в отношениях. Очень важно сначала принять свою особенность самому — тогда страх быть непонятым или отвергнутым значительно снижается. Если партнеры умеют обсуждать свои желания спокойно и без осуждения, это помогает не только снять напряжение, но и укрепить эмоциональную близость. Невозможно угадать все фантазии и потребности другого человека без разговора. Поэтому коммуникация о сексе, в том числе о фетишах, должна стать естественной частью зрелых отношений», — заключила сексолог.