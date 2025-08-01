С Днем ВДВ! Открытки и поздравления

Почему День десантника отмечают 2 августа
День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие.
Кроме того, 2 августа православная церковь чтит память пророка Илии, который считается покровителем десантников.
Картинки ко Дню ВДВ
«Газета.Ru» подготовила подборку картинок, посвященных ВДВ. Скачивайте их бесплатно, делитесь в социальных сетях и мессенджерах — пусть друзья и близкие почувствуют атмосферу праздника вместе с вами!
Поздравления своими словами
- Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю уверенности в каждом прыжке!
- Пусть в сердце всегда живет отвага! С Днем Воздушно-десантных войск!
- В этот день желаю тебе стоять рядом с настоящими братьями — и знать, что никто не останется один! С Днем ВДВ!
- С Днем ВДВ! Голубые береты — символ силы, мы несем их высоко: пусть и твои мечты будут подняты на самую вершину!
- С праздником! Здоровья крепче парашютной стропы, удачи выше облаков и поддержки в любой ситуации! С Днем ВДВ!
- С праздником! Пусть за каждым шагом в жизни стоит надежная тыловая поддержка! С Днем воздушно-десантных войск!
- С Днем ВДВ! Пусть сила, отвага и выдержка будут вашими верными спутниками!
- С Днем ВДВ! Пусть любые препятствия преодолеваются быстрее, чем раскрывается парашют.
- Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! Желаю точных приземлений — как на службе, так и в жизни.
- Пусть каждый день будет столько же поводов для радости, сколько строп у парашюта! С Днем ВДВ!
- Желаю приземляться мягко, но никогда не терять высоты амбиций! С праздником Воздушно-десантных войск!
- С Днем ВДВ! Пусть небо дарит тебе свободу, а друзья будут такими же надежными, как стропы твоего парашюта!
- Пускай сила и отвага, что живут в сердце десантника, ведут тебя к новым вершинам и заслуженным победам. С Днем ВДВ!
- Пусть твои мечты с легкостью раскрываются, как парашют над головой, а удача всегда остается на высоте. Поздравляю!
История Дня ВДВ: от первых прыжков до наших дней
История ВДВ берет свое начало в 1930 году, когда в СССР провели первые экспериментальные десантирования. Уже к середине 1930-х эти подразделения сформировались в отдельный род войск, получивший неформальное название «крылатая пехота».
Официальный статус праздник десантников обрел в 1967 году, когда закрепили дату 2 августа. Этот день уже более полувека объединяет действующих военнослужащих, ветеранов и многочисленных поклонников этого элитного рода войск.
За десятилетия существования ВДВ менялись формы празднования: от парадов на Красной площади до гуляний с купанием в парковых фонтанах. Но главное — непоколебимый дух братства, отваги и взаимовыручки — остается неизменной визитной карточкой «голубых беретов».