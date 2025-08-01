С Днем ВДВ! Открытки и поздравления

Картинки ко Дню ВДВ: что пожелать и как поздравить «голубых беретов»

День Воздушно-десантных войск — праздник смелых сердец и настоящего боевого братства, проверенного в небе и на земле. За историю ВДВ, которая насчитывает 95 лет, голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Почему День десантника отмечают 2 августа

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие.

Кроме того, 2 августа православная церковь чтит память пророка Илии, который считается покровителем десантников.

Картинки ко Дню ВДВ

«Газета.Ru» подготовила подборку картинок, посвященных ВДВ. Скачивайте их бесплатно, делитесь в социальных сетях и мессенджерах — пусть друзья и близкие почувствуют атмосферу праздника вместе с вами!

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

close ChatGPT/«Газета.Ru»

Поздравления своими словами

Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю уверенности в каждом прыжке!

Пусть в сердце всегда живет отвага! С Днем Воздушно-десантных войск!

В этот день желаю тебе стоять рядом с настоящими братьями — и знать, что никто не останется один! С Днем ВДВ!

С Днем ВДВ! Голубые береты — символ силы, мы несем их высоко: пусть и твои мечты будут подняты на самую вершину!

С праздником! Здоровья крепче парашютной стропы, удачи выше облаков и поддержки в любой ситуации! С Днем ВДВ!

С праздником! Пусть за каждым шагом в жизни стоит надежная тыловая поддержка! С Днем воздушно-десантных войск!

С Днем ВДВ! Пусть сила, отвага и выдержка будут вашими верными спутниками!

С Днем ВДВ! Пусть любые препятствия преодолеваются быстрее, чем раскрывается парашют.

Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! Желаю точных приземлений — как на службе, так и в жизни.

Пусть каждый день будет столько же поводов для радости, сколько строп у парашюта! С Днем ВДВ!

Желаю приземляться мягко, но никогда не терять высоты амбиций! С праздником Воздушно-десантных войск!

С Днем ВДВ! Пусть небо дарит тебе свободу, а друзья будут такими же надежными, как стропы твоего парашюта!

Пускай сила и отвага, что живут в сердце десантника, ведут тебя к новым вершинам и заслуженным победам. С Днем ВДВ!

Пусть твои мечты с легкостью раскрываются, как парашют над головой, а удача всегда остается на высоте. Поздравляю!

История Дня ВДВ: от первых прыжков до наших дней

История ВДВ берет свое начало в 1930 году, когда в СССР провели первые экспериментальные десантирования. Уже к середине 1930-х эти подразделения сформировались в отдельный род войск, получивший неформальное название «крылатая пехота».

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Официальный статус праздник десантников обрел в 1967 году, когда закрепили дату 2 августа. Этот день уже более полувека объединяет действующих военнослужащих, ветеранов и многочисленных поклонников этого элитного рода войск.

За десятилетия существования ВДВ менялись формы празднования: от парадов на Красной площади до гуляний с купанием в парковых фонтанах. Но главное — непоколебимый дух братства, отваги и взаимовыручки — остается неизменной визитной карточкой «голубых беретов».