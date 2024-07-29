Ильин день: история и традиции православного праздника, народные приметы Как отмечают Ильин день и почему считается, что в этот праздник нельзя купаться

В начале августа православные верующие отмечают большой церковный праздник — Ильин день, или День пророка Илии. Это один из самых почитаемых ветхозаветных святых, которого, согласно Библии, Господь забрал на небо живым. В народной традиции его образ часто связан с громом и молниями. Об истории и традициях праздника, о его значении в православии и о том, почему по приметам в этот день нельзя купаться — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечается Ильин день в 2024 году

Русская православная церковь отмечает Ильин день 2 августа (20 июля по старому стилю). Католики же вспоминают пророка Илию 16 февраля.

Ильин день — непереходящий праздник в церковном календаре, поэтому он каждый год отмечается в одно и то же время.

История праздника: сказание о пророке Илие

В славянской народной традиции образ пророка Илии переплетался с образом бога-громовержца, который считался повелителем дождей, молний и ассоциируется с плодородием.

В христианстве Илия — самый почитаемый ветхозаветный святой. Согласно Писанию, он родился в Фесвии селение в исторической области Галаад, ныне на северо-западе Иордании в IX веке до Рождества Христова и жил он в Израильском царстве, рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«О пророке Илие есть повествование в Ветхом Завете, в книгах Царств. Пророк Илия проповедовал в дни царя Ахава около 870-850 гг. до н.э. и царицы Иезавели, когда тот отступил от Бога вместе с большинством народа и стал поклоняться языческим богам», — отметил священник.

close 100% Фрагмент иконы «Илья Пророк в пустыне с житием» РИА Новости

Согласно преданию, пророк обладал властью над силами природы, был ревностным служителем бога Яхве (Иегова) и проповедовал в том числе и в Израиле. В те времена государством правил царь Ахав, который под влиянием своей жены Иезавель (дочери сидонского царя) установил в стране культ языческого божества Баала (Ваала). Народ Израиля повиновался воле правителя, тех, кто поклонялся единому Богу, начали преследовать.

Илия попытался вразумить царя и его супругу, однако те его не послушали.

Тогда, согласно легенде, пророк наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху, а сам скрылся у потока Хораф ручей, впадающий в Иордан, куда птицы каждый день приносили ему пищу.

Пророк Илия много обличал Ахава, а затем стал участником состязания с 800 языческими жрецами. В ходе этого соревнования пророк Илия победил и велел заколоть языческих жрецов. Николай Савченко священник

Для состязания соорудили два жертвенника на горе Кармил: один — для Ваала, другой — для Яхве. Было решено, что тот из них, кто ниспошлет на свой алтарь небесный огонь и будет считаться истинным богом. Языческие жрецы весь день усердно молились, плясали и кололи себя ножами у жертвенника Ваала, но огонь так и не появился.

Илия же воздвиг свой алтарь для Яхве только к вечеру, а после прочитал молитву, в которой попросил Господа ниспослать с неба огонь «для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к себе», и жертва, уложенная на камнях, немедленно загорелась. После этого пророк велел убить всех жрецов Ваала, а затем молитвой вызвал долгожданный дождь.

Казнь жрецов очень разозлила Иезавиль и Ахава. Царица поклялась извести пророка, из-за чего Илие пришлось скрыться в пустыне. Спустя некоторое время он все же вернулся в Израиль и обзавелся учеником Елисеем, который продолжил его дело.

«В повествовании Ветхого Завета пророк Илья призвал своего ученика пророка Елисея, а затем был вознесен Богом на небо в своем теле», — уточнил священник.

Согласно Писанию, мир людей Илия покинул живым: «вдруг явились колесница огненная и кони огненные, которые и увезли пророка на небо». Благодаря этому образу святой получил в народе прозвище Илья Громовержец. В старину верили, что именно он, проносясь по небу в огненной колеснице, пускает громы и молнии.

Праздник в честь пророка Илии начали отмечать еще в дохристианские времена — в основном его праздновали иудеи, проживавшие у подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе современного Израиля. Именно там по преданию были убиты жрецы языческого бога Ваала.

Традиции и обычаи в Ильин день: что можно и нельзя делать

В старину на Руси на Ильин день устраивали большие трапезы: готовили мясные блюда и выпекали в печах хлеб. Застолья нередко перерастали в народные гулянья, устраивались и ярмарки. Праздник был связан с завершением покоса сена и началом жатвы — считалось, что в Ильин день заканчивается лето.

Что принято делать в Ильин день

В день пророка Илии принято подавать бездомным, малоимущим и помогать нуждающимся.



Также в Ильин день было принято заготавливать целебные травы. Их собирали рано утром, а затем сушили и использовали в течение всего года. Занимались этим обычно женщины.



В православных храмах в Ильин день проходят божественные литургии, сопровождающиеся крестным ходом.

close 100% Александр Кряжев/РИА Новости

«Праздник Ильи пророка был очень почитаемым. В честь пророка называли мальчиков, родившихся в близкие дни к этому празднику. По возможности надо было идти в церковь в этот день, так как с ревности т.е. рвения пророка Ильи надо брать пример», — рассказал Савченко.

О чем просят в молитвах у пророка Илии

Поскольку Илию считали на Руси повелителем дождей и молний, который приносит плодородие, девушки и женщины просили у пророка удачного замужества и пополнения в семействе, а мужчины — нужной погоды и хорошего урожая. Сегодня к пророку обычно обращаются за помощью в хозяйственных и семейных делах.

Что нельзя делать в Ильин день

В народе пророк Илия считается строгим, но справедливым святым. Если разгневать Илию в день праздника 2 августа, то можно накликать много бед. В этот день, согласно приметам, нужно стараться не смотреть в зеркало, остерегаться молний и находится подальше от полей и высоких деревьев.

В день пророка Ильи существуют и другие запреты — как религиозные, так и связанные с суевериями.

Не предаваться чревоугодию. В Ильин день часто устраивали большие трапезы, но во время них предписывается соблюдать умеренность.



В Ильин день часто устраивали большие трапезы, но во время них предписывается соблюдать умеренность. Не предаваться разврату.



Не ругаться с родными и близкими и не сквернословить.



Не купаться в озерах и водоемах. По поверьям, вода смоет счастье и здоровье, а пророк Илия нашлет гром на тех, кто полезет в водоем в праздник. Кроме того, считалось, что купаться не стоит не только в сам Ильин день, но и после него.



По поверьям, вода смоет счастье и здоровье, а пророк Илия нашлет гром на тех, кто полезет в водоем в праздник. Кроме того, считалось, что купаться не стоит не только в сам Ильин день, но и после него. Не рыбачить. Считается, что улов в этот день может привлечь нечисть.

В этот день раньше люди старались не работать. Сейчас, конечно же, такого запрета нет. Раньше существовали народные запреты на купание в воде в этот день, но это были чисто народные, а не церковные запреты. Считается, что многие народные обычаи в этот день шли издревле еще из языческих времен. Николай Савченко священник

Приметы на Ильин день

Большинство примет, поверий в Ильин день связаны с грозой, молниями и громом, уточнил собеседник «Газеты.Ru».

«Повествование Ветхого Завета о том, как пророк Илья был забран на небо на колеснице, давало некоторые оправдания таким поверьям и традициям. Они не принимались Церковью, но постепенно дополнялись христианскими ассоциациями», — рассказал Савченко.

close 100% Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве Кристина Кормилицына/РИА Новости

На праздник раньше в народе также определяли, какой будет предстоящая осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными.

Народ собрал множество примет, наблюдая в этот день за погодой:

До Ильи тучи ходят по ветру, а после Ильина дня — против ветра.



С Ильи работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна.



Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.



До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.



На Ильин день и камень прозябнет.



После Ильина дня комары перестают кусаться.



До Ильи грачи поодиночке, а после Ильи большими стаями.

Другая примета гласит, что если умыться летним дождем в этот день, то можно избавиться от сглаза.

Также есть известная поговорка: «На Илью до обеда лето, а после обеда осень», которая и раскрывает основное значение этой даты в народном календаре — что лето после праздника заканчивается.