12 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 июля во всем мире чествуют бортпроводников гражданской авиации — людей, которые делают перелеты комфортными и безопасными. Скандинавия в этот день прославляет свои величественные фьорды — природные шедевры, выточенные ледниками. Всемирный день фотографа отмечают профессионалы и любители фотографии. Большой праздник у православных христиан — день первоверховных апостолов Петра и Павла. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 июля

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Профессия бортпроводника возникла в Германии в 1928 году, когда на дирижабли и самолеты впервые стали брать стюардов для встречи и рассадки пассажиров, проведения инструктажа перед вылетом. До этого обязанности по обслуживанию пассажиров выполнял второй пилот. Профессиональные стюарды чаще всего набирались из числа официантов дорогих ресторанов.

С появлением коммерческих авиаперелетов роль бортпроводников изменилась: они стали отвечать за безопасность (применение аварийного оборудования, первая медицинская помощь) и комфорт (питание, развлекательные сервисы) на протяжении всего полета.

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День разноцветных глаз

Праздник посвящен гетерохромии — состоянию, при котором один или оба радужных слоя глаза имеют зоны разного цвета, будь то полная разница радужек, секторная (участки другого цвета) или центральная (кольцо у зрачка). В природе гетерохромия встречается менее чем у 1% у людей, в некоторых исследованиях доля людей с разноцветными глазами оценивается в 0,06%.

У животных это явление распространено среди породистых кошек — турецкий ван, кхао-мани, собак — хаски, австралийская овчарка, где генетическая изоляция усиливает проявление разных цветов радужек. День разноцветных глаз отмечают, чтобы обратить внимание на уникальную красоту гетерохромии и поддержать людей с этим признаком, а также способствовать изучению генетических и медицинских аспектов феномена.

День службы авиационной безопасности России

12 июля 1973 года постановлением Совмина СССР создано управление режима — предшественник современной службы авиационной безопасности. Его задачей было предотвращение угонов и других правонарушений на борту гражданских самолетов. С тех пор сотрудники службы контролируют проход в аэропорты, досмотр салонов и багажа, ведут оперативное взаимодействие с правоохранителями.

В 1991 году в составе Минтранса РФ сформирован отдел авиационной безопасности, который ввел единые алгоритмы процедур и разработал профессиональные стандарты до вхождения службы в структуры ФСБ. Каждый год в этот день проводятся торжественные собрания с вручением ведомственных наград и показательные тренировки сотрудников службы по пресечению правонарушений.

close Евгений Епанчинцев/РИА Новости

День фотографа

Праздник связан с днем святой Вероники, покровительницы фотографов, которая, согласно преданию, подала несшему крест Иисусу Христу свой плат кусок ткани, чтобы он мог обтереть лицо. На ткани запечатлелся лик Спасителя.

Кроме того, 12 июля 1854 года родился Джордж Истмен — американский изобретатель и предприниматель, основатель компании Kodak.

В этот день чествуют мастерство и талант фотографов, способных видеть красоту в обыденном и рассказывать целые истории одним кадром. Праздник дает возможность отметить их вклад в искусство, журналистику, науку и другие сферы жизни, где фотография является неотъемлемой частью. В День фотографа проходят выставки, конкурсы и мастер-классы, вдохновляющие на творчество новые поколения фотохудожников.

Какие праздники и памятные даты отмечают 12 июля в других странах

День независимости — Кирибати. 12 июля 1979 года британская королева формально передала островам Гилберта группа островов в западной части Тихого океана, в Микронезии статус независимой республики Кирибати, завершив столетний период колониального управления. В День независимости по всей стране разворачиваются красочные парады: традиционные танцы, гонки на каноэ и запуски воздушных змеев на фоне национальных флагов. Жители Кирибати одеваются в саронги широкий отрез ткани, который носят на бедрах как мужчины, так и женщины в Юго-Восточной Азии и Океании и устраивают застолья с блюдами из свежевыловленной рыбы и кокосовой мякоти.

День фьорда — Скандинавия. Появившийся в начале 2000-х в Норвегии праздник Fjordens Dag посвящен красоте и экологии фьордов, природа которых формировалась ледником и морской водой. В разных странах региона — Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции — его проводят в середине июля, чтобы напомнить о важности сохранения уникальных экосистем. В этот день организуют бесплатные экскурсии на яхтах и каяках, акции по наблюдению за морскими птицами и по очистке береговой линии от мусора. Муниципалитеты устраивают фестивали местных морепродуктов и ремесел. Свое мастерство демонстрируют кузнецы: на глазах у зрителей они куют миниатюрные модели рыбацких лодок — символов жизни у воды.

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День адвоката — Мексика. В этот день в стране чествуют адвокатов в память о первом курсе права. Его прочитал в Королевском и папском университете Мексики профессор Бартоломе Фриас де Альборнос 12 июля 1553 года. По данным платформы Data México, сейчас в стране насчитывается около 440 тыс. активно работающих юристов, а уровень занятости в отрасли составляет 95,6%. Ежегодно в День адвоката проходят торжественные собрания адвокатских палат, конгрессы по актуальным темам судебной реформы и вручение наград за значимый вклад в защиту прав человека.

Церковные праздники 12 июля

Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля православная церковь чтит память двух учеников Христа — святых апостолов Петра и Павла, принявших мученическую смерть в I веке н.э. Апостолы Петр и Павел были казнены в Риме: Петр был распят на кресте головой вниз, а Павел — обезглавлен. Он был римским гражданином, поэтому по закону не мог быть распят.

По преданию, апостол Павел принял смерть ровно через год после казни Петра, но церковные уставы объединили память двух столпов Церкви в единый праздник.

29 июня (по новому стилю — 12 июля) 258 года нетленные мощи Петра и Павла были перенесены в храм, возведенный в честь мучеников. Это событие стало прообразом праздника чествования святых апостолов. В IV веке этот день включили в литургический календарь Восточной и Западной Церквей, после чего праздник получил широкое распространение.

Для православных этот день также знаменует окончание Апостольского (Петрова) поста, длившегося от понедельника на вторую седмицу после Пятидесятницы до канонады колоколов в честь Петра и Павла. Накануне верующие собираются на всенощное бдение: читают особые тропари, кондаки и канон святым, после чего совершают крестный ход вокруг храма под песнопения.

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День памяти Касперовской иконы Божией Матери

Касперовская икона Божией Матери считается святыней городов Херсона и Одессы. Впервые она появилась в Херсонщине в конце XVI века: икону привез серб-монах из Трансильвании, приехавший по приглашению русского правительства. В 1809 году чудотворный образ перешел во владение Иулиании Касперовой, помещицы из местечка Касперово. Долгое время икона находилась в домашнем храме рода.

Ночные молитвы Касперовой в феврале 1840 года сопровождались видением: лик Богоматери на иконе озарился, после чего произошли первые исцеления молящихся. Сначала прошел паралич руки у дворянки Веры Бурлеевой, а потом выздоровели еще три человека, страдавшие параличом и приступами падучей болезни. В 1846 году специальная комиссия официально признала Касперовскую икону чудотворной.

12 июля Русская православная церковь также чтит память • святителя Григория, митрополита Ираклийского (1925);

• память преподобного Паисия Святогорца (1994).



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• блаженную Екатерину Танаки;

• епископа Гермагора Аквилейского;

• апостола Иасона Тарсуского;

• святого Иоанна Гуальберта;

• мучеников Набора и Феликса;

• епископа Вивентиола Лионского.

Народные праздники и приметы 12 июля

Петров день, или Петры-Павлы

Праздник установлен в честь апостолов Петра и Павла. На Руси в этот день прекращался Петров пост, и наши предки, наконец, возвращались к обычной трапезе.

На Петров день крестьяне устраивали последние купания — они верили, что водяные духи «спят», и омовения дарят здоровье. Вечером разводили костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни, «караулили солнце» — наблюдали, как рассвет зарождается на небосводе. В полях молодые парни и девушки гадали: плели венки из двенадцати луговых цветов и клали их под подушку, ожидая увидеть образ «суженого» во сне. Рыбаки молили апостола Петра, покровителя ловцов рыбы, об удаче в новом сезоне — рыбацкий промысел в этот день считался особо благословенным.

На Петров день действовали свои запреты. Считалось недопустимым заниматься тяжелым трудом: убирать в доме, копать в огороде и даже шить, чтобы не навлечь на семью усталость и болезни. В церковный праздник не проводили венчаний. Ссоры и ругань в этот день также были недопустимы, они сулили серьезные испытания для семьи. Незамужним барышням не рекомендовали признаваться в любви — это могло отпугнуть женихов, а переезды и крупные покупки откладывали во имя сохранения стабильности.

Приметы

Если в этот день идет дождь, сенокос окажется мокрым и замедлит заготовку корма для скота.

Ясная погода сулит удачу в посеве озимых и обильные надои у коров.

Шелест ивы предвещает близкую грозу, а шум стрекоз — теплый денек без осадков.

Песня кукушки — к урожаю грибов и мягкой зиме.

Какие исторические события произошли 12 июля

1590 год — по указу царя Федора Ивановича основан город Саратов на высоком берегу Волги как крепость для охраны торгового пути.

1804 год — в Петербурге французские ученые Жан-Батист Биo и Жозеф Луи Гей-Люссак поднялись на воздушном шаре с телескопом и барометром, совершив первое в мире исключительно научное путешествие в атмосферу.

1862 год — президент Авраам Линкольн подписал закон об учреждении Медали Почета — высшей военной награды США, предназначенной для отличившихся солдат и унтер-офицеров за мужество в боях Гражданской войны.

1917 год — Германия впервые во время Первой мировой войны применила в бою горчичный газ кодовое обозначение «Желтый крест», боевое отравляющее вещество иприт в артиллерийских снарядах, вызвав мучительные ожоги кожи и глаз на Западном фронте.

1942 год — советский фотокорреспондент Макс Альперт сделал снимок «Комбат», запечатлев политрука Алексея Еременко, поднимающего бойцов в атаку незадолго до его гибели на Восточном фронте. Этот кадр стал одним из символов мужества советских воинов.

close «Комбат». Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку, 1942 год Макс Альперт/РИА Новости

1943 год — в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло крупнейшее в истории танковое сражение. Согласно официальным источникам, в битве участвовало около 1500 танков.

1962 год — в жаркий июльский вечер The Rolling Stones впервые вышли на сцену лондонского Marquee Jazz Club, заложив начало одной из самых долгоживущих рок-групп мира.

1998 год — в финале чемпионата мира по футболу на «Стад де Франс» сборная Франции обыграла Бразилию 3:0, впервые став чемпионом и сделав легендарным триумф Зинедина Зидана.

2021 год — в западной Европе после сильнейших ливней начались катастрофические наводнения, которые унесли более 190 жизней.

Дни рождения и юбилеи 12 июля

В 100 году до н. э. родился Гай Юлий Цезарь — древнеримский государственный и политический деятель, полководец. По итогам Галльской войны он значительно расширил границы Римской империи. По его указу ввели юлианский календарь.

Юлианский и григорианский календари: откуда взялась разница между «старым» и «новым» стилем Ровно 2070 лет назад человечество начало использовать юлианский календарь, получивший свое название... 01 января 10:33

В 1813 году родился Клод Бернар — французский физиолог, основоположник экспериментальной медицины и создатель концепции «внутренней среды» организма (milieu intérieur). Он первым установил роль поджелудочной железы в переваривании жиров. Бернар также известен благодаря разработанной им концепции гомеостаза.

В 1876 году родился Сергей Уточкин — русский спортсмен и авиатор, один из первых российских летчиков-испытателей. Он получил прозвище «академик спорта» за успехи в более чем десятке дисциплин и первым среди россиян совершил прыжок с парашютом.

В 1880 году родился Чарлз Альберт Браунинг — младший, более известный как Тод Браунинг — американский кинорежиссер, актер и сценарист, мастер фильмов ужасов («Уродцы», «Лондон после полуночи»). Его часто называли «Эдгаром По кинематографа» за мрачную атмосферу картин.

В 1884 году родился Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор, представитель экспрессионизма, воспевший красоту обнаженного женского тела. В 1910 года Модильяни познакомился с Анной Ахматовой, между ними вспыхнул короткий роман. Модильяни подарил Ахматовой 16 рисунков, из которых сохранился лишь один.

В 1894 году родился Исаак Бабель — советский писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист, автор сборников «Конармия» и «Одесские рассказы». В 1939 году был арестован по сфабрикованному делу о терроризме и шпионаже и расстрелян.

В 1916 году родилась Людмила Павличенко — самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза, известная как «Леди Смерть» за 309 подтвержденных поражений. После войны она посетила США по приглашению Рузвельта. Была историком и общественным деятелем.

В 1934 году родился Ван Клиберн — американский пианист, триумфатор I Международного конкурса им. Чайковского в 1958 году.

В 1946 году родилась Валентина Толкунова — советская и российская певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР, чья теплая манера исполнения и чистый тембр завоевали сердца миллионов. Она была лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» более 20 раз и удостоена высших государственных наград.

В 1960 году родился Евгений Дворжецкий — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ, известный ролями в фильмах «Узник замка Иф» и «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Погиб в автокатастрофе в 1999 году в возрасте 39 лет.

Кто отмечает дни рождения

76 лет исполняется Павлу Лунгину — советскому и российскому сценаристу и кинорежиссеру, народному артисту России.

73 года исполняется Лиз Митчелл — ведущей солистке группы Boney M. и соавтору многих ее хитов.

67 лет исполняется Валерию Кипелову — российскому рок-музыканту, певцу и автору песен, одному из основателей и вокалистов группы «Ария», основателю группы «Кипелов».

62 года исполняется Александру Домогарову — российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.

36 лет исполняется Фиби Тонкин — австралийской актрисе и модели, известной по сериалам «Древние» и «Волчонок».