8 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

В России 8 июля празднуют День семьи, любви и верности. Православные верующие чтут память святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Медицинское сообщество отмечает Всемирный день борьбы с аллергией, чтобы повысить осведомленность людей о профилактике и лечении аллергических заболеваний. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 июля

День семьи, любви и верности

Праздник отмечается в России 8 июля в честь православных святых Петра и Февронии Муромских, живших в XII веке. Их брак стал символом верности и семейного благополучия. Идею возродить память о них в светском формате выдвинули в Муроме в 2006 году, а в 2008-м праздник впервые прошел при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. По всей стране его стали широко отмечать три года назад после выхода указа президента.

Главная традиция праздника — чествование семей. В этот день проходят семейные парады и творческие конкурсы, концерты и благотворительные акции, фестивали и мастер-классы. Молодожены обмениваются ромашками, символом любви, а заслуженным парам, прожившим вместе не менее 25 лет, вручают памятные медали и подарки.

День семьи, любви и верности 2025: как появился праздник и при чем тут Петр и Феврония День семьи, любви и верности — праздник, посвященный крепким узам брака и истории двух русских святых... 07 июля 17:41

Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day)

Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация аллергии учредили эту дату, чтобы обратить внимание на глобальную эпидемию гиперчувствительности. По оценкам медиков, от аллергических заболеваний страдает от 10 до 40% населения планеты, причем в развитых странах около 20% людей сталкиваются с аллергическим ринитом и 10% взрослых и 8% детей — с пищевой аллергией (например, на орехи, сою, молочные продукты, яйца, цитрусовые).

Самой распространенной считается сенная лихорадка (сезонная аллергия на пыльцу), а среди самых необычных — аллергия на воду, когда при контакте с H₂O на коже появляются волдыри, и холодовая крапивница, при которой лед и холодный воздух вызывают отеки и зуд.

День БАМовца

Памятная дата приурочена к выходу 8 июля 1974 года постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о начале строительства Байкало-Амурской магистрали. Инициаторами праздника стали Народный Хурал Бурятии (2017 год) и региональные власти Иркутской области (2021 год): они утвердили 8 июля как День участников грандиозной стройки, объединившей более двух миллионов человек со всех уголков Союза.

4287 км составляет общая длина Байкало-Амурской магистрали

Включая ответвления и соединительные линии, общая протяженность дороги достигает 5,6 тыс. км.

В крупных городах вдоль магистрали в праздник проходят митинги, открываются экспозиции в краеведческих музеях и выставки фотографий.

close Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Станислав Красильников/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 8 июля в других странах

Праздник святой Суннивы — Норвегия. Легенда гласит, что ирландская принцесса Суннива, жившая в конце IX — начале Х века, бежала от принуждения к браку. Вместе с братом и приближенными она высадилась на необитаемом острове Селья, где укрылась в пещерах и погибла под обвалом камней, вызванным ее молитвами. Ее нетленные мощи в конце X века нашли крестьяне. Останки перенесли в Берген и там воздвигли алтарь во имя святой. Ежегодно 8 июля на Селье и в Бергене служат «Сельюмпаннамессу» — торжественную литургию, после чего паломники совершают пешие крестные ходы к святыням.

День инвалидов и пожилых людей — Таджикистан. С 2004-го в Душанбе и регионах ежегодно проводят 8 июля праздник, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями и старшего поколения. В столице устраивают выставку-ярмарку изделий инвалидов, где мастера демонстрируют картины, сувениры и текстиль. В культурных центрах проходят акции и концерты с участием известных артистов и студентов, круглые столы, где выступают представители органов власти и общественных организаций.

В США 8 июля превратился в настоящий гастрономический фестиваль. В этот день американцы с удовольствием отмечают сразу несколько «вкусных» дат: День черники, День шоколада с миндалем, День фруктового льда и День десертного мороженого. Хотя эти праздники не имеют официального статуса, они прочно вошли в американскую культуру. Кафе предлагают специальное меню, а любители сладкого устраивают домашние дегустации. Особой популярностью пользуются мороженое и охлаждающие фруктовые десерты — ведь июль в Штатах жаркий.

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Церковные праздники 8 июля

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

Святые Петр и Феврония прославлены Русской православной церковью за свой кроткий труд и пример брачного союза. Они жили в XII веке в Муроме, где Петр правил княжеством, а крестьянка Феврония, по преданию, была врачевательницей. Когда Петр заболел, Феврония согласилась вылечить его, но с условием, что после выздоровления он женится на ней.

Однако князь нарушил обещание, болезнь вернулась. И он, осознав свою ошибку, исполнил уговор. Их брак стал образцом христианской любви, верности и взаимопонимания, несмотря на разное социальное положение.

В преклонном возрасте Петр и Феврония приняли монашеский постриг. Они молили Бога, чтобы он даровал им смерть в один день. И даже заготовили одну на двоих гробницу. Так и произошло: князь и княгиня скончались одновременно. Но вопреки завещанию святых, их тела положили отдельно. Однако наутро обнаружили их вместе. В XVI веке митрополит Макарий внес память об этом событии в общий церковный календарь, установив 8 июля днем памяти святых.

В этот день верующие стремятся посетить Муром, где в Свято-Троицком женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, и приложиться к единому саркофагу. По народному обычаю пары обмениваются символическими кольцами и ромашками, которые стали эмблемой праздника, и просят у святых заступничества. Во многих храмах после божественной литургии совершают молебен «О благополучии семьи» и воспевают кротость и любовь подвижников.

8 июля Русская православная церковь также чтит память • преподобномученицы Февронии девы (ок. 304);

• преподобного Далмата Исетского, Пермского, основателя Далматовского Свято-Успенского монастыря (1697);

• священномученика Василия Милицына, пресвитера (1918);

• преподобноисповедника Никона Оптинского (Беляева), иеромонаха (1931);

• священномученика Василия Протопопова, пресвитера (1940).

Народные праздники и приметы 8 июля

День Петра и Февронии, Феврония Русальница

День Петра и Февронии в народном календаре связан с церковным торжеством благоверных муромских князей. В народной традиции 8 июля также называли Февронией Русальницей. Считалось, что именно в этот день русалки, которые до этого свободно резвились в водоемах, уходят на глубину рек и озер, чтобы погрузиться в долгий сон до следующей весны. Это поверье делало день особенным для всех, кто опасался водяной нечисти.

Если на Аграфену Купальницу (6 июля) и Ивана Купалу (7 июля) в воду заходили с осторожностью, боясь, что русалки могут утащить на дно, то после Февронии Русальницы купание считалось безопасным. Даже самые робкие смело окунались в этот день, не испытывая страха перед водными духами.

Утром народ собирал траву под ивановской росой, которую считали особенно благодатной для здоровья и семейного счастья.

В праздник устраивали гулянья с хороводами, игры с венками из полевых цветов и гадания на любовь: по воде пускали ромашковый венок и толковали его путь как знак будущей судьбы.

В этот день особо почитали икону Петра и Февронии, к которым прикладывались молодожены и супружеские пары, прося у святых заступничества в житейских невзгодах.

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Согласно народным поверьям, в праздник под запретом было рукоделие — считалось, что шитье и вязание путают жизненные нити и приносят неудачу.

Наши предки в этот день также избегали садово-огородных работ, кроме полива, так как посадка или прополка сулили неурожай. Хозяйки не пекли хлеб и мучные изделия, чтобы не навредить семейному благополучию. Особое внимание уделялось гармонии в отношениях — ссоры и конфликты могли разрушить семейное единство. Также в этот день избегали серьезных перемен: переездов, увольнений и важных решений, считая, что такие начинания обернутся неудачами.

Приметы

Ясная погода сулит еще сорок теплых дней лета и легкий сенокос.

Если мыши и свиньи быстро поедают сено, покос будет неурожайным.

Северный ветер предвещает солнечную погоду, а жара — скудный грибной урожай.

Обильный дождь сулит хороший мед и пчелиные приплоды в ближайшие месяцы.

Какие исторические события произошли 8 июля

52 год до н. э. — принятая дата основания Парижа (Лютеции). Римская колония на месте оппидума племени паризиев получила статус civitas (в переводе с латинского языка — гражданское сообщество, государство или город-государство) по инициативе Тита Лабиена, легата Юлия Цезаря, который восстановил укрепления и заложил первые улицы будущего города.

1709 год — Полтавская битва. Армия Петра I разгромила шведский корпус Карла XII, окончательно лишив Швецию статуса великой державы. Интересный факт: русские артиллеристы впервые применили мортиру (артиллерийское орудие с коротким стволом, обычно менее 15 калибров) для разрушения укреплений противника.

1796 год — Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданину Соединенных Штатов Америки. После закона конгресса о выдаче «средиземноморских паспортов» в июне того же года этот документ стал прототипом современных паспортов — он представлял собой письмо-рекомендацию от секретаря Госдепа.

1819 год — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту Огюста Монферрана. Чтобы укрепить основание на болотистых почвах, на начальном этапе строительства вбили более 25 тыс. железных свай, а сам Монферран впоследствии спорил с коллегами о расчетах опор. Открытие собора произошло только через 39 лет — в июне (по новому стилю) 1858 года.

1944 год — указом Президиума ВС СССР введено звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль материнства. Первые награжденные семьи получили за десять и более детей надбавки к пенсии.

1997 год — в России принято положение о паспорте, обязательном для всех граждан с 14 лет. Постановление правительства от 8 июля утвердило образцы и порядок выдачи внутренних паспортов, заменив советские бланки и введя унифицированные правила регистрации по месту жительства.

close Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Дни рождения и юбилеи 8 июля

В 1621 году родился Жан де Лафонтен — французский поэт-баснописец, прославившийся своими «Баснями» и ироничным взглядом на человеческие слабости. Он получил пожизненную пенсию за службу при дворе и в 1684 году стал членом Французской Академии.

В 1831 году родился Джон Стит Пембертон — американский фармацевт и офтальмолог, ветеран Конфедерации, изобретатель напитка Coca-Cola в 1886 году. Во время Гражданской войны он получил сабельную рану, что привело к морфиновой зависимости, и его эксперименты с обезболивающими породили оригинальный рецепт напитка.

В 1894 году родился Петр Капица — советский физик и инженер, чьи исследования в области низкотемпературной физики принесли ему Нобелевскую премию 1978 года. Он основал Институт физических проблем АН СССР, где впервые получил сверхтекучий гелий II.

В 1917 году родился Михаил Девятаев — советский летчик-истребитель, известный дерзким побегом из немецкого концлагеря, во время которого он угнал бомбардировщик Heinkel He 111. За личное мужество и важные разведданные он получил Орден Ленина и звание Героя Советского Союза в 1957 году.

В 1938 году родился Андрей Мягков — актер театра и кино, народный артист РСФСР, прославившийся главными ролями в любимых всеми фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и других.

В 1961 году родился Энди Флетчер — британский музыкант, один из основателей группы Depeche Mode, внесший значительный вклад в развитие электронной музыки. В 2020 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла.

В 1974 году родилась Жанна Фриске — российская певица и актриса, начавшая карьеру в группе «Блестящие» и ставшая лицом фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2013 году у нее выявили глиобластому, певица скончалась от осложнений этого заболевания в 2015 году в возрасте 40 лет.

Кто отмечает дни рождения

75 лет исполняется Константину Райкину — актеру театра и кино, театральному педагогу и режиссеру, народному артисту РФ, художественному руководителю театра «Сатирикон».

73 года исполняется Карену Шахназарову — советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, общественному деятелю и народному артисту РФ. С 1998 года он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».

62 года исполняется Дмитрию Певцову — актеру театра, кино и телевидения, певцу, музыканту, театральному педагогу и телеведущему, народному артисту РФ.

61 год исполняется Алексею Гусарову — советскому и российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону 1988 года, многократному чемпиону мира и Европы и члену «Тройного золотого клуба».

60 лет исполняется Юлии Рутберг — актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

51 год исполняется Диане Арбениной — российской певице, музыканту и лидеру рок-группы «Ночные снайперы».

42 года исполняется Анне Матисон — кинорежиссеру, сценаристу и драматургу.