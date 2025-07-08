Кто такие пикми-герл и куда может завести стремление быть «не такой, как все»

Почему некоторые девушки ведут себя как пикми и почему это плохо с точки зрения психологии

Вы когда-нибудь встречали девушку, которая всем видом показывает, что она «не такая, как другие»? Сегодня в молодежном сленге для этого явления есть специальное название — «пикми» (от англ. pick me – «выбери меня»). Этот термин уже стал популярным у зумеров и распространился по всем соцсетям. Что же значит быть пикми и как понять, что перед вами именно такой человек? «Газета.Ru» разобралась, кто эти персонажи, как они себя ведут, говорят и одеваются и могут ли парни тоже быть «пикми».

Что означает «пикми»

Пикми называют девушек, которые делают все, чтобы привлечь внимание мужчин и добиться их одобрения. Проще говоря, такой человек отчаянно старается понравиться противоположному полу, подстраиваясь под его ожидания, вкусы и взгляды.

Само слово возникло от английской фразы «pick me!» («выбери меня!») — и это отлично передает суть поведения. По сути, каждая пикми как бы говорит окружающим: «Посмотри, какая я особенная, не такая, как все. Выбери меня!».

Термин «пикми» чаще всего используют иронично — это своеобразный ярлык для людей (особенно девушек, которых называют «пикми-герл»), которые нарочито стремятся выделиться, подчеркивая свою исключительность за счет «отречения» от собственной гендерной группы. Но за этим явлением стоит куда более глубокая и тревожная проблема — мизогиния, то есть ненависть, презрение или предвзятое отношение к женщинам. Она проявляется не только в откровенной агрессии, но и в повседневных вещах: сексистских «шутках», обесценивании женских успехов, обвинении жертв насилия и системном ограничении возможностей.

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Пикми-герл (от pick-me girl) — сленговое обозначение именно такой девушки, которая стремится быть избранной мужчинами любой ценой. Она убеждает всех, что «не такая, как другие девушки», и даже может уничижительно отзываться о других женщинах, подчеркивая свою уникальность.

Цель пикми — стать той самой девушкой, которую мужчина выберет среди остальных, и ради этого она порой притворяется совсем другим человеком, полностью соответствующим мужским ожиданиям.

Откуда появилось определение «пикми»

Несмотря на то что говорить о pick-me girl в интернете начали относительно недавно, само это выражение возникло 20 лет назад. Фраза «выбери меня» прозвучала еще в 2005 году — в культовом американском сериале «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy). В одном из эпизодов главная героиня Мередит Грей (ее играет актриса Эллен Помпео) эмоционально умоляет возлюбленного: «Pick me. Choose me. Love me» («Выбери меня. Люби меня»), пытаясь убедить его оставить жену ради нее.

Сцена была драматичной и трогательной, и тогда никто не подозревал, что эти слова через годы лягут в основу интернет-мема и даже целого поведенческого феномена.

Спустя какое-то время выражение «pick me» обрело ироничный оттенок. Примерно с 2016 года в социальных сетях начали высмеивать особый тип поведения девушек, которые оправдывают любой поступок мужчин и отчаянно конкурируют с другими женщинами за мужское внимание.

В X (ранее Twitter) тогда набирал популярность хештег #TweetLikeAPickMe, под которым публиковались шуточные посты от лица типичной пикми. Например, пользовательницы писали: «Девушки всегда бросают парня после его первой измены? Да дайте же ему совершить свои ошибки и посмотрите, как он растет!» — пародируя тех самых девушек, которые во всем потакают мужчинам.

Подобные твиты высмеивали стереотип: мол, правильная девушка должна терпеть все, лишь бы удержать мужское внимание.

Еще большей популярности феномен pick-me girl достиг в 2020-х годах благодаря коротким видео. В конце 2023 и особенно в 2024 году вирусными стали ролики в TikTok с хештегом #PickMeGirl, собравшие миллиарды просмотров. Блогеры по всему миру (и в России тоже) снимали скетчи-пародии, изображая утрированный образ пикми-девушки.

Девушки в таких видео демонстративно соревновались за одобрение парней и принижали других женщин — разумеется, в комическом ключе. В русскоязычном интернете слово «пикми» тоже стало одним из самых модных неологизмов: летом 2024 года оно резко вошло в сленг подростков. В речи зумеров «пикми» часто фигурирует наравне с другими новомодными прозвищами (например, альтушка, скуф, краш и так далее), которые взрослым порой вовсе непонятны. Так термин из давнего сериала превратился в интернет-мем и прочно закрепился в молодежной культуре.

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Поведение и речь пикми: «я не такая, как другие»

Как ведут себя пикми

Поведение пикми легко узнать по характерным чертам.

Такая девушка демонстративно отстраивается от «типичных» девушек и женских интересов. Она может заявлять, что не дружит с другими женщинами, потому что «они вечно разыгрывают драму», в то время как сама «проста и крута». Пикми постоянно подчеркивает свою непохожесть на «обычных» девушек: например, с гордостью рассказывает, что любит машины, рок-музыку или видеоигры, а не косметику и фильмы о любви.

Она может посмеиваться над типично «девчачьими» увлечениями подруг и говорить, что «женская дружба — миф» или что другие девушки слишком меркантильны и самовлюбленны. Все это нужно, чтобы выглядеть выгодно в глазах мужчин, показать себя «своей в доску» и завоевать мужское внимание за счет противопоставления себя другим женщинам.

Например, Белла Свон… из романтического фэнтези «Сумерки» выделяется своим непритязательным стилем и сдержанностью, противопоставляя себя «типичным девушкам» старшей школы, что привлекает к ней взгляд вампира Эдварда. Ее «скучный» образ и эмоциональное отчуждение служат способом показать себя «другой» и заслужить особое внимание мужского персонажа.

Некоторые пикми идут по прямо противоположному пути — они создают культ гиперженственности, доводя все до карикатурных крайностей. Их мир состоит исключительно из розового цвета, плюшевых мишек, кружевных бантиков и гламурных безделушек. Они намеренно подчеркивают свою «хрупкость» и «воздушность», словно сошли со страниц сказки про принцесс.

Еще одна характерная модель поведения пикми — нарочито инфантильное подражание детям. Такие люди специально подчеркивают свою «детскость»: делают акцент на любви к конфетам и печенью, кокетливо просятся «на ручки». Это сопровождается утрированно-детскими фразами вроде «я такая маленькая» или «у меня крошечные ручки», часто намеренно искаженными под манеру детской речи — «хотю кушать», «рутьки», «ням-ням».

Подобное поведение — не просто странная причуда, а осознанная стратегия. Она сочетает в себе попытку вызвать умиление (и тем самым получить внимание) с демонстративным отказом от «взрослых» обязанностей.

Часто у такой девушки вообще нет близких подруг — ведь она принципиально предпочитает дружить с парнями. В мужской компании пикми старается выглядеть своей, легко поддерживает мужские шутки, даже если они высмеивают женщин, и во всем соглашается с мнением парней.

В отношениях с мужчинами пикми-герл стремится всеми силами угождать партнеру, быть удобной. Она может изображать из себя идеальную жену: заботливую, покладистую, всегда поддерживающую мужчину. Например, нередко пикми хвастается: «Я каждый день готовлю своему мужчине и называю его королем» — думая, что этим заслужит особую похвалу от противоположного пола.

Если мужчина высказывает какое-то мнение, пикми поспешит с ним согласиться, даже если сама думает иначе — лишь бы добиться мужского одобрения. Фактически она старается стать воплощением женских качеств, которые ценятся адептами патриархальных стереотипов: или подчеркнуто женственной домашней хозяйкой, или наоборот «пацанкой», разделяющей мужские интересы — лишь бы не быть «как другие девушки». Получается некая позиция хамелеона.

Как пикми разговаривают

Речь пикми зачастую пестрит шаблонными фразами, по которым ее легко вычислить. Несколько характерных высказываний, которые «девушка-пикми» может употреблять в общении:

«Я не дружу с девчонками — они сплошная драма, а я всегда была пацанкой»

«Мне не нужны подарки и свидания — я не такая меркантильная, как остальные»

«Я ем бургеры и пью пиво, а не эти ваши смузи и салатики»

«Я вообще не крашусь, мне нравится натуральность — не то что другим»

«Женщины слишком эмоциональные, а я терпеливая и все понимаю»

«Эта шоколадка мне? Ой, как приятно! Ребенок счастлив!»

Все эти фразы объединяет одно: принизить «типичных» представительниц своего пола и подчеркнуть, что сама пикми не такая, как все. Таким образом она пытается получить одобрение мужчин, показать какая она особенная.

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К этому поведенческому комплексу часто добавляется особая манера речи — намеренно завышенный тембр голоса, иногда граничащий с писком. Этим девушкам кажется, что если они будут говорить тоненьким голоском, как маленькие дети, окружающие сразу захотят их опекать. «Сюсюкающий» тон, слова вроде «ням-ням» и «хотю» — все это часть игры в «вечную малышку». Они искренне верят, что так выглядят милее и беззащитнее.

Но на деле… такой фальшивый инфантилизм чаще раздражает, чем вызывает умиление. Взрослые люди подсознательно чувствуют подвох — за этим «детским» голосом скрывается обычная девушка со взрослыми запросами. Получается неловкий диссонанс.

Внешний вид: как одевается пикми

Интересно, что пикми-поведение может отражаться и во внешнем облике девушек. Здесь прослеживаются два противоположных подхода.

Одни пикми-герл выбирают максимально простой, неброский стиль — стремятся выглядеть «своим парнем». Они намеренно подчеркивают, что не следят за модой и не любят женственную одежду. Такая пикми с гордостью скажет, что ходит только в джинсах и футболках, толстовках оверсайз, не носит платья и каблуки, почти не красится. Ей важно показать: «Я своя, удобная, мне не нужны все эти девчачьи штучки».

Другие, напротив, могут одеваться подчеркнуто ярко и женственно, иногда инфантильно, но при этом старательно дистанцируются от других женщин. Такой тип пикми старается подчеркнуть, что только ее стиль и старания нравятся мужчинам, а все остальные девушки якобы одеваются «ни то, ни се». Например, она может носить сексуальные платья и туфли, но при этом говорить что-то вроде: «Да, я всегда при полном параде — парням же нравятся ухоженные девушки, не то что эти в растянутых свитерах». Другая пикми может надеть туфли с носками, белую блузку, а волосы собрать в две косички и завязать бантиком, ведь она «маленькая девочка и очень милая».

В обоих случаях посыл одинаков: я лучше других женщин, меня и выбрать приятнее! И первый, и второй образ призван понравиться противоположному полу — просто разными способами.

Могут ли парни быть пикми?

Раз уж явление «пикми» построено вокруг желания понравиться противоположному полу, логично спросить: а бывает ли парень-пикми? Оказывается, да — хотя к мужчинам это применяется реже, в соцсетях уже появился образ так называемого pick-me boy.

Пикми-бой тоже жаждет внимания и любви, только действует он иначе. Если девушка-пикми превозносит себя, унижает других женщин или ведет себя, как ребенок, то парень-пикми, наоборот, часто принижает самого себя, чтобы вызвать жалость, выпрашивая комплименты.

Представьте типичного «хорошего парня», который пишет в чате знакомой: «Меня все бросают, наверное, я уродливый…». Девушка отвечает из вежливости: «Да нет, что ты, ты хороший…», а он драматично возражает: «Знал, что ты мне не веришь. Все, можешь не отвечать, я привык, что хорошие парни всегда остаются ни с чем».

В таких сценках (не случайно ставших популярными в TikTok) парни-пикми разыгрывают спектакль беспомощности и обиды. Сначала такой мужчина прикидывается робким, «понимающим», даже демонстрирует феминистичные взгляды — лишь бы понравиться девушке. Но если он не получает желаемого внимания, образ быстро меняется: обиженный пикми-бой начинает обвинять окружающих, злиться и говорить, что «девушкам нужны только плохие парни, а хорошие никому не сдались». В итоге pick-me boy тоже манипулирует чувствами, пытаясь вызвать симпатию и особое отношение к себе.

Интересно, что для обозначения мужчин, отчаянно добивающихся женского внимания, раньше закрепился другой интернет-термин — «симп» (simp). Так называют парня, который униженно бегает за девушкой, выполняет любые ее прихоти в надежде на благосклонность. В каком-то смысле пикми-герл — это женская версия «симпа».

Однако pick-me boy — образ немного иной: он скорее жалуется на свою судьбу слишком хорошего парня, чем открыто превозносит девушку. Тем не менее, и парни, и девушки типа «пикми» обладают общей чертой: оба готовы поступаться собой и даже унижать других (или себя) ради внимания противоположного пола.

Антипикми: что за феномен

В интернете набирает силу и обратная тенденция — «антипикми», когда девушки демонстративно отвергают любые попытки понравиться кому-либо и громко заявляют: «Мне не нужно мужское одобрение!». Казалось бы, противоположная позиция, но и она строится на сравнении себя с другими и желании доказать свою правильность.

Получается замкнутый круг: стремление получить внимание сменяется стремлением высмеять тех, кто этого внимания ищет. В любом случае акцент снова смещается с саморазвития личности на оценку окружающими.

Так кто же виноват в появлении феномена пикми — сами девушки или общественные установки? Вопрос остается открытым. Но одно можно сказать точно: вместо того чтобы соревноваться за чье-либо внимание, всегда лучше оставаться собой и ценить себя без оглядки на чужое мнение. Ведь настоящая уверенность в себе гораздо привлекательнее, чем любые попытки казаться «не такой, как все».

Почему появляются пикми: взгляд психолога

Что заставляет молодых людей вести себя подобным образом? В основе пикми-поведения лежат социальные стереотипы и личные комплексы, отметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анна Закаидзе.

«Психологи связывают такое поведение с двумя противоположными причинами. Первая — низкая самооценка и неуверенность в себе. Человек чувствует себя недостойным любви и признания, поэтому пытается заслужить внимание через гиперкомпенсацию. Например, заявляет: «Я не такая, как все девушки», — или самоутверждается за счет унижения других», — объяснила психолог.

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Со временем стремление «быть не такой, как все» превращается для пикми в стратегию выживания: «Если я стану самой удобной и особенной, меня точно полюбят».

Вторая причина, по словам Анны Закаидзе, — нарциссические черты. Некоторые пикми искренне убеждены в своей исключительности и требуют особого отношения. Парадокс в том, что, даже добившись внимания, они редко чувствуют себя счастливыми, потому что их поведение основано не на искреннем самовыражении, а на попытке заполнить внутреннюю пустоту.

Корни такого поведения часто уходят в детство. Если ребенок не получал достаточно любви и признания в семье, он мог усвоить, что любое внимание нужно заслужить. Недостаток безусловной любви, когда родители хвалили ребенка только за достижения, приводит к тому, что во взрослой жизни человек продолжает доказывать свою ценность. Гиперопека или эмоциональная холодность в семье формируют зависимость от внешней оценки. А соперничество между братьями и сестрами создает привычку конкурировать за внимание, которая переносится во взрослую жизнь. Анна Закаидзе психолог

Как пикми-поведение может разрушить отношения

Психолог подчеркнула, что пикми-поведение приводит к нескольким серьезным проблемам в отношениях.

Во-первых, это неискренность — окружающие чувствуют, что человек играет роль и ведет себя неестественно.

Во-вторых, токсичная конкуренция — такие люди часто обесценивают других, чтобы выглядеть лучше, что разрушает доверие.

В-третьих, эмоциональное выгорание — постоянные попытки доказать свою ценность утомляют как самого пикми, так и его окружение.

И наконец, одиночество — даже получив внимание, пикми остаются неудовлетворенными, потому что их любят не такими, какие они есть, а за созданный образ.

Причина этой неудовлетворенности в том, что их поведение — это маска, за которой скрывается страх: «А если я перестану стараться, меня разлюбят?», «Что, если кто-то окажется лучше меня?», «Я все равно недостаточно хорош(а)?» Анна Закаидзе психолог

Однако настоящее счастье, по словам психолога, приходит не от доказательств исключительности, а от принятия себя со всеми достоинствами и недостатками.

«Пикми-поведение — это крик о помощи, замаскированный под самодостаточность. Тем, кто узнает себя в этом описании, стоит задуматься: кому вы пытаетесь доказать свою ценность? Почему до сих пор не верите, что достойны любви просто так? Работа с самооценкой, терапия и честный разговор с собой помогут выйти из этого замкнутого круга и построить здоровые, искренние отношения — сначала с самим собой, а потом и с окружающими», — заключила психолог.