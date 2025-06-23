Выпускной — 2025: когда и как пройдет главный праздник вчерашних школьников

Шампанское в пластиковых стаканчиках, слезы классной руководительницы, туфли, в которых невозможно идти, — все это выпускной. Его ждут, его боятся, к нему готовятся. Это не просто последняя школьная дискотека, а прощание с привычной жизнью. Где-то внутри это маленький конец света, а снаружи — фейерверк и танцы. И, как ни странно, почти все потом вспоминают этот вечер с теплотой. Подробнее о том, когда пройдут выпускные в российских школах в 2025 году и какие традиции связаны с этим праздником — в материале «Газеты.Ru».

Когда школьный выпускной в 2025 году

Точной единой даты выпускного для всех российских школ нет — все зависит от региона и решения местных властей. В 2025 году в большинстве учебных заведений праздник запланирован на последние выходные июня, чаще всего — на субботу.

28 июня пройдут выпускные в большинстве школ в 2025 году

Эта дата традиционно приурочена к окончанию экзаменационной кампании. Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году завершится 1 июля, но уже с конца июня начинается время, когда большинство одиннадцатиклассников свободны от экзаменов — остаются только резервные дни. Поэтому на последний уикенд июня большинство школ планируют именно тот самый вечер в банкетных залах, ресторанах и на речных теплоходах — с тортами, лентами и медляками.

close Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Для девятиклассников выпускные чаще проходят чуть раньше — примерно в середине июня, после окончания ОГЭ.

Как появилась традиция отмечать выпускной

Выпускные вечера — не современное изобретение. Еще в дореволюционной России устраивали балы в честь окончания учебы, и это были настоящие светские события. Учебные заведения тогда были раздельными — мужскими и женскими, и выпускной был одним из немногих событий, где могли пообщаться юноши и девушки из «приличных семей».

В Институтах благородных девиц, например, все было по этикету: никаких украшений, только перчатки до локтя и белоснежные платья. В качестве партнеров на танцах допускались исключительно проверенные юнкера — отличники, с безупречным поведением и нужной фамилией. Девушек сопровождали гувернантки, но ближе к рассвету бдительность взрослых слабела, и именно тогда случались признания, клятвы и даже предложения руки и сердца.

С приходом советской власти выпускные вычеркнули из жизни как «буржуазный пережиток». Они исчезли вместе с елками, масленицами и прочими «непролетарскими радостями».

Но в 1930-х настроение сменилось: в школах начали проводить торжественные вечера с вручением аттестатов, без романтики, но со смыслом. Речи, портреты, коллективные фото — такие выпускные были строгими, почти армейскими. А потом пришла война — и для многих торжественный вечер стал последним мирным днем перед уходом на фронт.

После Победы стало понятно: людям нужно праздновать. И в конце 1940-х — начале 50-х выпускные вернулись. Постепенно стали появляться платья, танцы, прогулки и традиция встречать рассвет — как символ начала новой жизни. Этот ритуал прижился настолько, что до сих пор считается самой важной частью школьного прощания. Без него выпускной — не выпускной.

close Выпускной в Ленинграде, 15-30 июня 1984 г. СССР Юрий Белинский/Игорь Зотин/ТАСС

Топ главных символов выпускного вечера

Каждый выпускной — это микс сентиментальности и глянца, и у него есть свой неписаный дресс-код. В первую очередь — лента с надписью «Выпускник — 2025». В идеале — атласная, с золотым шрифтом. У некоторых — с блестками, у других — в цвет школьной формы.

Стало известно, во сколько россиянам обойдется выпускной школьника в 2025 году В этом году собрать на выпускной школьника россиянам обойдется недешево, причем для мальчиков... 19 июня 09:16

Следом — букет для классного руководителя. Как правило, огромный. Иногда — собранный в последний момент на ближайшем рынке. Это всегда немного неловко, но очень трогательно. Тот самый момент, когда «спасибо» выражается в хризантемах и розах.

Сам выпускной — это, конечно, речи. Директор с благодарностью родителям, классный руководитель со слезами в голосе, самые смелые одноклассники с импровизированными стендапами.

close Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Дальше — наряды. Платья девочек — от пышных до минималистичных, от алых до белоснежных. Костюмы мальчиков — классика, реже — эксперимент: кто-то может прийти в total white или даже с бабочкой.

Обувь почти всегда жмет, особенно к утру. Но никто не жалуется — ради фото можно потерпеть.

Еще один символ — фотозона. Арки с шарами, баннеры с годом выпуска, гирлянды, зеркала, кольцевые лампы — теперь без них выпускной считается неофициальным. В телефоне после выпускного остается тысяча одинаковых снимков, но выкинуть ни один рука не поднимается.

А в финале — торт. С фейерверками или скромный, с кремом и надписью «11Б, мы вас не забудем». Хотя все и так уже в слезах. Потому что праздник заканчивается, а впереди — взрослая жизнь без репетиторов и школьных звонков.

Есть и еще одна негласная традиция: встречать рассвет. Кто-то идет гулять пешком по пустым улицам города, кто-то устраивается на лавочке у школы, кто-то поет под гитару.

Как проходит выпускной: мероприятия в 2025 году

Несмотря на разные бюджеты, выпускные по всей России устроены примерно по одному и тому же сценарию — с поправкой на регион, амбиции родителей и фантазию организаторов, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков. Обычно все начинается с официальной части — вручения аттестатов. Тут и торжественная музыка, и фото у флага, и фраза «награда вручается…». Родители аплодируют, дети стесняются, учителя улыбаются с грустью.

В Москве и других мегаполисах все чаще стремятся сделать выпускной похожим на светское событие — с артистами, декорациями, светом и шумом. В регионах же все проще: актовый зал школы, скромный торт, максимум — кафе. Но, как ни странно, именно в таких вечерах часто больше душевности. Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех»

Потом — речи. Иногда искренние, иногда зачитанные с бумажки, но всегда с комом в горле. Кто-то вспоминает первый класс, кто-то благодарит за вторые шансы.

Затем — вечерняя часть, которая в последние годы стала напоминать полноценный фестиваль. Так, например, в Москве для выпускников подготовлена масштабная программа — сценарий праздника продуман так, чтобы каждый нашел себе занятие по вкусу.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Главные торжества для выпускников 2025 года стартуют в ночь с 27 на 28 июня — с масштабного праздника на ВДНХ. Именно там развернется главный выпускной столицы: концерты, перформансы, ночные экскурсии и более 15 тематических зон.

ВДНХ в эту ночь превратится в город молодых. В программе — креативная студия для записи собственного трека, танцевальные баттлы, геймерская зона, сайкл-тренировка под DJ-сет, караоке на открытой сцене, иммерсивное шоу с поиском «кода поколения» и музыкальный оазис для любителей живой инструментальной музыки. С 22:00 до 03:00 будут открыты ночные маршруты по павильонам ВДНХ — с музеями, выставками и спецпрограммой.

Центром притяжения станет главная сцена, рассчитанная на более чем 9 тыс. зрителей. По результатам голосования выпускников здесь выступят Shaman, The Hatters, Amirchik, Mona и Gayazov$ Brother$. Завершит ночь дискотека под открытым небом, которая продлится до рассвета.

Днем 28 июня эстафету празднования примет Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце — один из самых торжественных выпускных в стране. В этом году на мероприятии впервые жители Москвы и Подмосковья окажутся в меньшинстве: участие подтвердили выпускники из десятков регионов России — от Мурманска и Ямала до Алтая, Коми, Тывы и республик Донбасса.

close Александр Авилов/Агентство «Москва»

Программа бала — это 14 часов культурных, концертных и праздничных событий. Все начнется с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, продолжится викторинами, флешмобом «Бальные традиции» и большим концертом в Кремлевском дворце. Выпускники пройдут по закрытой территории Кремля, сделают фото на фоне Спасской башни, а кульминацией вечера станут танцы под живую музыку на Красной площади и ночная дискотека в Гостином дворе.

А в ночь с 28 на 29 июня праздник продолжится в Санкт-Петербурге: «Алые паруса» на Неве вновь соберут тысячи выпускников на грандиозном светомузыкальном шоу с кораблем, фейерверками и живым концертом.

Сегодня выпускной вечер — это, по сути, формальность. Многие ребята уже задолго до него получают результаты ЕГЭ и свои документы, и сам праздник для них теряет ту сакральность, которая была раньше. Раньше это был момент истины — получаешь аттестат зрелости, и ты действительно чувствуешь: детство закончилось. Сейчас же главный документ — это сертификат ЕГЭ. Его выдают в другое время, и смысл вечера размыт. Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех»

При всем разнообразии современных форматов, подчеркнул Сергей Комков, смысл выпускного не должен растворяться в декорациях и спецэффектах. Все-таки это не концерт и не модное мероприятие, а момент, когда человек прощается со школой. Именно поэтому важно сохранять атмосферу тепла и личного участия, ту самую душевность, которую часто теряют за шоу-программами.

По его мнению, выпускной вечер стоит возвращать в родные школьные стены. Именно там, где прошли 11 лет жизни, этот день приобретает настоящий вес. Не в арендованных ресторанах и пафосных залах, а среди своих — с учителями, родителями, друзьями, которые вели тебя все эти годы. Тогда вечер становится не просто красивым, а настоящим — с эмоциями, которыми дорожишь всю жизнь.