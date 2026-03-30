Стало известно, во сколько обойдутся сборы школьников на выпускной в 2026 году

В 2026 году сборы школьника на выпускной могут обойтись родителям дороже 120 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» заявила персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова.

По ее словам, костюм и обувь мальчикам можно купить на маркетплейсе за 20-30 тыс. рублей, в мидл-сегменте — за 65-70 тыс. В бюджетном сегменте масс-маркета образ для девочки обойдется в 11,5-20 тыс. рублей. Туда войдут платье (комбинация или юбки), босоножки или туфли из искусственной кожи, клатч или небольшая сумка, бижутерия.

«В сегменте мидл можно найти сложные лекала, корсетные формы, перья или бахрому, которая является трендом сезона. Ткани более плотные, изделия сложнее и лучше по посадке. Платье (миди, корсетное или сложного кроя) обойдется в 12–22 тыс. рублей, босоножки (кожа или качественный текстиль) – 7–14 тыс., сумка – 4–8 тыс., акцентные украшения – 4–7 тыс. Итого: примерно 27–51 тыс. рублей за образ», – отметила Болохнова.

В премиальном сегменте собрать ребенка можно на сумму от 58 до 118 тыс. рублей. Эксперт также призвала учесть «скрытые расходы», например, корректирующее или бесшовное белье, ателье (подгон, фиксация деталей), макияж и укладку.

Минпросвещения России до этого определило единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. В этом учебном году последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. Министерство направило рекомендации во все субъекты РФ.

