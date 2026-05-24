Названа максимальная стоимость подарка школьному учителю

Минпросвещения: подарок учителю на выпускной не должен превышать 3 тыс. рублей
Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По его словам, законодательство разрешает дарить педагогам подарки, в том числе к государственным праздникам, однако стоимость каждого из них ограничена суммой в 3 тыс. рублей.

Авдеенко пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость.

Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений.

При этом ограничение касается только ситуаций, связанных с исполнением учителем служебных обязанностей в рабочее время. Вне трудовой деятельности законодательство не устанавливает лимитов на стоимость подарков.

В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, а выпускные — 27 июня.

Ранее россиян предупредили, когда благодарность врачу или учителю считается взяткой.

 
