31 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Последний день весны — отличный повод бросить курить, ведь на 31 мая приходится Всемирный день без табака. Кроме того, в этот день свой «профессиональный» праздник отмечают блондинки, а в России есть повод поздравить адвокатов и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 31 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 31 мая

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, чтобы напомнить: сигарета — это не антистресс и точно не символ свободы, а причина миллионов смертей по всему миру. По данным ВОЗ, табак убивает более 8 млн человек ежегодно. В России, несмотря на антитабачные законы, курит каждый пятый взрослый. В этот день проводят флешмобы, лекции, акции по обмену сигарет на конфеты, а кое-где — даже перформансы с надгробиями из сигаретных пачек.

Международный день блондинок

Шуточный праздник, который то ли борется со стереотипами, то ли эксплуатирует их. По одной версии, он призван подчеркнуть особое обаяние обладательниц светлых волос, по другой — напомнить, что уровень интеллекта не зависит от внешности, вопреки всем известным изъезженным шуткам. Идея праздника зародилась в США, а в Россию он пришел в 2000-х. В Москве даже проходили парады блондинок в розовых платьях с коронами и пуделями, но теперь все стало намного сдержаннее.

День российской адвокатуры

Профессиональный праздник российской адвокатуры приурочен к принятию в 2002 году закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он призван напомнить о ключевой роли адвокатов в защите прав и свобод граждан. История знает примеры, когда именно адвокаты меняли ход громких дел, успешно боролись с судебными ошибками и отстаивали права подзащитных даже в самых сложных и запутанных ситуациях.

День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел РФ

Профессиональный праздник сотрудников МВД, занимающихся профилактикой детской преступности и защитой прав несовершеннолетних. Подразделения ПДН работают с трудными подростками, предотвращают преступления среди несовершеннолетних и в их отношении, проводят профилактические беседы в школах и работают с неблагополучными семьями.

Какие праздники и памятные даты отмечают 31 мая в других странах

Праздник Тано (или Сури Нал) — Корея. Один из старейших традиционных праздников, который сегодня отмечают и в Южной, и в Северной Корее. Его история уходит корнями в глубокую древность, во времена до появления буддизма и конфуцианства. Праздник связан с культом предков, сельскохозяйственными обрядами и празднованием середины года.

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День улыбки — США. Праздник появился сравнительно недавно, в 2018 году, по инициативе Харви Болла — дизайнера, который придумал смайлик (желтое лицо с улыбкой). Научно доказано, что даже произвольная улыбка запускает в мозге выработку эндорфинов. Улыбнулись? Отлично — вы уже участвуете в празднике.

Религиозные праздники 31 мая

День памяти преподобного Макария Алтайского

31 мая в Русской православной церкви — день памяти преподобного Макария Алтайского, миссионера, просветителя и педагога. В миру он носил имя Михаил Глухарев, а в монашестве стал одним из самых известных просветителей Сибири XIX века. Макарий посвятил жизнь крещению и обучению коренных народов Алтая: он переводил на их языки Евангелие, создавал школы, обучал детей грамоте и основам христианства. Его называли «апостолом Алтая» — за мягкий подход, уважение к местной культуре и подвижнический труд. Умер он в 1847 году, а в 2000-м был канонизирован как святой.

День памяти святых отцов семи Вселенских соборов

31 мая православная церковь также вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов — богословов, архиереев и святых, сформировавших основы христианского вероучения. Эти соборы проводились с IV по VIII века, и именно на них определялись догматы веры, каноны церкви и, например, то, как понимать Троицу и природу Христа. Всего таких соборов было семь: от Никейского (325 год) до Второго Никейского (787 год). Каждый из них сыграл решающую роль в истории христианства — как, например, борьба с ересью арианства или установление иконопочитания. Отцы соборов почитаются как хранители чистоты веры и церковного единства.

31 мая Русская православная церковь также чтит память: • мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303);

• мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины (249—251);

• мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV в.);

• мучеников Ираклия, Павлина и Венедима;

• священномученика Михаила Виноградова, пресвитера (1932);

• священномученика Василия Крылова, пресвитера (1942);

• праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича) (1917).



Католическая церковь 31 мая вспоминает:

• Пресвятую Деву Марию в празднике Посещения Елисаветы;

• святых мучеников Кантиа, Кантиана, Кантианиллу и Прота;

• святого Гермия Команского;

• святую Петрониллу (дочь святого Петра — по преданию).

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 31 мая

Федот Овсяник (Семь дев)

В народном календаре 31 мая носят название Федот Овсяник. В этот день крестьяне наблюдали за природой и делали выводы о будущем урожае, особенно овса. Была поговорка: «Посеешь овес на Федота — будет скот сыт до ноября». В некоторых регионах праздник называли Семь дев, связывая день с древним культом плодородия. Считалось, что если утром умыться росой — лицо будет чистым, а судьба — легкой.

Приметы

Если овес посеять на Федота — будет урожайный год.

Утренний туман — к грибному лету.

Восточный ветер — к ненастью в начале июня.

Ясное небо на закате — лето будет теплым и без бурь.

Если на рябине много листьев — осень будет поздней.

Какие исторические события произошли 31 мая

1223 год — в битве на реке Калке монголы под командованием Субэдея разгромили объединенное русско-половецкое войско.

1578 год — английский исследователь Мартин Фробишер отправился в экспедицию, которая привела к открытию Гудзонова пролива.

1578 год — в Риме археолог Антонио Бозио открыл древние христианские катакомбы, положив начало систематическим раскопкам.

1815 год — на карте Европы появилось Нидерландское королевство.

1859 год — в Лондоне начали работать часы на башне Вестминстерского дворца — будущий символ столицы «Биг-Бен».

1891 год — во Владивостоке торжественно заложили Транссибирскую магистраль — крупнейший железнодорожный проект России.

1902 год — завершилась англо-бурская война — одно из крупнейших колониальных столкновений Британской империи.

1911 год — на воду спущен лайнер «Титаник», на тот момент крупнейшее пассажирское судно в мире.

1918 год — в США подписана Питтсбургская декларация о союзе чехов и словаков — первый шаг к созданию Чехословакии.

1942 год — несмотря на блокаду, в Ленинграде прошел футбольный матч «Динамо» — ЛМЗ, ставший символом мужества.

1952 год — открылся Волго-Донской судоходный канал, соединивший два крупнейших водных пути страны.

1970 год — в Перу произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 60 тысяч человек.

1997 год — Россия и Украина подписали Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, закрепив границы и добрососедство.

2002 год — стартовал Чемпионат мира по футболу в Японии и Южной Корее — первый турнир, прошедший сразу в двух странах.

Дни рождения и юбилеи 31 мая

В 1557 году родился Федор I Иоаннович — последний царь из династии Рюриковичей, при котором Русь окончательно потеряла централизованную власть.

В 1773 году родился Людвиг Тик — немецкий писатель, один из основателей немецкого романтизма.

В 1819 году родился Уолт Уитмен — американский поэт, новатор свободного стиха, автор «Листьев травы».

В 1852 году родился Юлиус Рихард Петри — немецкий микробиолог, изобретатель чашки Петри.

В 1862 году родился Михаил Нестеров — русский и советский живописец, автор знаковых полотен на религиозные темы.

В 1892 году родился Константин Паустовский — советский писатель и педагог, автор автобиографической прозы и рассказов.

В 1911 году родился Морис Алле — французский экономист, лауреат Нобелевской премии 1988 года.

Кто отмечает день рождения

63 года исполняется Виктории Руффо — мексиканской актрисе, звезде сериала «Просто Мария».

62 года исполняется Виктору Орбану — премьер-министру Венгрии.

60 лет исполняется Брук Шилдс — американской актрисе, модели и иконe 80-х.

52 года исполняется Наташе Королевой — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.

49 лет исполняется Колину Фарреллу — ирландскому актеру, лауреату премии «Золотой глобус».