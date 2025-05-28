28 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 мая в России — один из самых широко отмечаемых профессиональных праздников, День пограничника. В мире вспоминают о проблеме голода и о важности профилактики женского здоровья. Православная церковь чтит память благоверного царевича Димитрия Угличского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 мая

День пограничника в России

28 мая в России отмечают День пограничника — праздник людей, которые первыми встречают въезжающих в страну и следят за тем, чтобы государственная граница не превратилась в походной двор. Дата отсылает к 1918 году, когда декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР. С тех пор зеленая фуражка и строгий взгляд стали символами защитников границы. В разные годы пограничные подразделения относились к ВЧК, НКВД и КГБ. В современной России Федеральная пограничная служба некоторое время была самостоятельным ведомством, сегодня она является частью ФСБ.

День пограничника в 2025 году: история и традиции праздника День пограничника в России отмечается ежегодно. Это профессиональный праздник защитников государственной... 27 мая 17:14

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День SEO-оптимизатора в России

Если вы это читаете, значит, кто-то хорошо поработал с ключевыми словами. 28 мая отмечают День SEO-оптимизатора — неофициальный праздник специалистов по продвижению сайтов в поисковой выдаче. Дата выбрана не случайно — считается, что 28 мая появился первый крупный поисковик с системой ранжирования сайтов. С тех пор жизнь пользователей стала легче, а работа SEO-специалистов — сложнее: борьба за позиции, метатеги, поведенческие факторы и коварные алгоритмы Google и Яндекса не дают расслабиться ни на день.

Всемирный день борьбы с голодом

28 мая в мире вспоминают о проблеме, в реальность которой в XXI веке среднестатистическому жителю развитой страны может быть сложно поверить. Тем не менее она все еще остается актуальной — это проблема голода. Дата была учреждена по инициативе международных гуманитарных организаций, чтобы привлечь внимание к бедности, неравенству и отсутствию продовольственной безопасности в ряде стран. По данным ООН, в 2024 году с катастрофической нехваткой еды в мире сталкивались 1,9 млн человек. Этот день — напоминание о том, что голод не всегда выглядит как глава из учебника истории, и сегодня на планете остается много людей, для которых недоедание — каждодневная реальность.

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Международный день защиты женского здоровья

Эта дата была учреждена в 1987 году активистками из Латинской Америки и быстро получила поддержку по всему миру. Ее цель — не только напомнить о важности медицинской профилактики, но и о праве женщин на информированность, ведь тема интимного здоровья в некоторых обществах до сих пор считается стыдной или даже табуированной. В этот день проводятся просветительские акции и лекции, а также бесплатные медобследования.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 мая в других странах

День американского журавля — США. Эти белоснежные птицы с черными перьями на голове и крыльях когда-то находились на грани исчезновения. Праздник появился как часть природоохранной кампании — сегодня численность американских журавлей постепенно восстанавливается благодаря усилиям орнитологов, волонтеров и работников заповедников.

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День величия — Пакистан. Праздник, связанный с важным событием в истории страны: в 1998 году Пакистан провел первые успешные ядерные испытания и вошел в «ядерный клуб», продемонстрировав свою силу на мировой арене.

Религиозные праздники 28 мая

День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

28 мая Русская православная церковь чтит память благоверного царевича Димитрия — младшего сына Ивана Грозного, трагически погибшего в 1591 году при загадочных обстоятельствах в Угличе. По одной версии, он случайно погиб во время эпилептического припадка, по другой — стал жертвой политического заговора. Его смерть стала началом Смутного времени в России.

Почитание царевича началось вскоре после его гибели: в 1606 году церковь канонизировала его как благоверного Димитрия Угличского, его мощи были перенесены в Архангельский собор Московского Кремля, где находится усыпальница российских монархов.

28 мая Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Пахомия Великого;

• святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца;

• преподобного Исаии Печерского;

• преподобного Пахомия Нерехтского.



Католическая церковь 28 мая вспоминает:



• святого Германа Парижского;

• святого Вильяма из Гелоны;

• святого Иулиана Тулузского;

• святого Эмилия Картахенского;

• святого Павла Хики и блаженного Иоанна Стоуна, мучеников.

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Народные праздники и приметы 28 мая

Пахом Теплый

В народном календаре 28 мая — день Пахома Теплого. Считалось, что с этого времени начинается по-настоящему летняя погода: воздух становится сухим, земля — теплой. Была поговорка: «На Пахома — тепло на дома». С этим днем связано множество примет, особенно касающихся огородных дел. Начинали высаживать тыкву, кабачки и фасоль — все, что любит хорошо прогретую землю. А еще в этот день было принято мыться в бане — для «прогрева костей». Считалось также, что если на Пахома жарко и тихо — будет сухое лето, а если пасмурно и сыро — наоборот, жди дождей.

Приметы

Теплая и сухая погода 28 мая — к жаркому и засушливому лету.

Если с утра роса — день будет ясным и теплым.

Гром на Пахома — к хорошему урожаю орехов и грибов.

Много мошек и комаров — к теплой и долгой осени.

Ранний восход солнца без облаков — к удачному сбору урожая.

Какие исторические события произошли 28 мая

585 год до н. э. — во время битвы на Галисе произошло солнечное затмение, предсказанное Фалесом; сражение прекратили, посчитав это знаком богов.

1722 год — синод при Петре I разрешил нарушать тайну исповеди в интересах государства — одно из первых ограничений церковной тайны в России.

1744 год — Елизавета Петровна подписала указ о временной отмене смертной казни в Российской империи.

1812 год — Россия и Османская империя заключили Бухарестский мир; завершилась шестилетняя русско-турецкая война, Россия получила Бессарабию.

1830 год — президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев — начало насильственного изгнания племен с их земель.

1858 год — Россия и Китай подписали Айгунский договор: Амурская область перешла к России, Уссурийский край признан совместной территорией.

1871 год — кровавый разгром Парижской коммуны — первого в истории примера диктатуры пролетариата.

1905 год — русский флот потерпел сокрушительное поражение в Цусимском сражении — одно из ключевых событий Русско-японской войны.

1918 год — Армения и Азербайджан объявили о независимости на фоне краха Российской империи.

1921 год — X конференция РКП(б) утвердила курс на НЭП — переход к частичной рыночной экономике в Советской России.

1928 год — писатель Максим Горький вернулся из Италии в Советский Союз.

1935 год — состоялся первый полет прототипа немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового самолета Второй мировой.

1940 год — Бельгия капитулировала во Второй мировой войне — одно из самых тяжелых поражений союзников.

1957 год — в США основана Национальная академия грамзаписи — учредитель премии «Грэмми».

1958 год — в СССР принято решение о создании ВДНХ.

1961 год — опубликован манифест о правах человека, положивший начало организации «Международная амнистия» (19 мая 2025 года Генпрокуратура объявила организацию нежелательной в России).

1976 год — фильм «Таксист» Мартина Скорсезе получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

1987 год — немец Матиас Руст приземлился на Красной площади на самолете, обойдя систему ПВО СССР.

1995 год — землетрясение в Нефтегорске: погибли более 2000 человек — одна из крупнейших трагедий в современной истории России.

Дни рождения и юбилеи 28 мая

В 1738 году родился Жозеф Гильотен — французский врач и политик, в честь которого названа гильотина.

В 1759 году родился Уильям Питт-младший — самый молодой премьер-министр в истории Великобритании, получивший эту должность в 24 года.

В 1877 году родился Максимилиан Волошин — русский поэт, переводчик, и литературный критик.

В 1886 году родился Владислав Ходасевич — русский поэт, критик и мемуарист.

В 1908 году родился Ян Флеминг — английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.

В 1962 году родился Андрей Панин — российский актер («Мама, не горюй», «24 часа», «Граница. Таежный роман»).

Кто отмечает день рождения

94 года исполняется Кэрролл Бейкер — американской актрисе, секс-символу 1960-х.

81 год исполняется Жан-Пьеру Лео — французскому киноактеру («400 ударов», «Мужское — женское»).

57 лет исполняется Кайли Миноуг — австралийской поп-певице.

54 года исполняется Екатерине Гордеевой — российской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке.

52 года исполняется Марии Мироновой — российской актрисе, заслуженной артистке России.

49 лет исполняется Алексею Немову — российскому гимнасту, четырехкратному олимпийскому чемпиону.