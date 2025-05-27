День пограничника в 2025 году: история и традиции праздника

Когда будет День пограничника в 2025 году и как его принято отмечать

День пограничника в России отмечается ежегодно. Это профессиональный праздник защитников государственной границы — сотрудников и ветеранов погранвойск. Пограничники несут службу на разных участках российской границы: и в оживленных аэропортах крупных городов, и в труднодоступных районах с суровым климатом. Когда отмечается этот праздник и какие традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечается День пограничника в России

День пограничника в России отмечают 28 мая . В 2025 году дата выпадает на среду, но день будет рабочим, как и любой другой профессиональный праздник.

Современная история Дня пограничника начинается в 1994 году: указ об его официальном учреждении для возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск подписал президент Борис Ельцин. Но сам праздник отмечался и до этого — и в Российской империи, и в СССР.

История праздника

В царской России существовал похожий праздник, который отмечали неофициально 5 августа — в этот день в 1827 году император Николай I утвердил «Положение об образовании в России пограничной таможенной стражи». Изначально стража была создана для борьбы с контрабандой на западной границе, но уже к концу 1830-х годов она стала обеспечивать защиту государственной границы империи.

Вскоре после прихода к власти большевиков руководство страны озаботилось обеспечением безопасности государственной границы для борьбы с контрабандой и шпионажем. 28 мая 1918 года Совет Народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об учреждении пограничной охраны», тогда же было создано Главное управление пограничной охраны.

Этот документ положил начало формированию пограничный войск в Советском Союзе. Декрет определял порядок охраны государственной границы, структуру пограничных частей и их центральных органов управления.

День пограничника стал отмечаться в официальном порядке с 1958 года, когда Совет Министров СССР утвердил 28 мая как профессиональный праздник.

После распада СССР традицию чествовать стражей государственной границы возобновили: в 1994 году Борис Ельцин подписал соответствующий указ.

Пограничные войска всегда считались элитой вооруженных сил. В советское время они входили в структуру НКВД, а затем КГБ. В наше время функции пограничной службы переданы ФСБ России.

Традиции праздника

День пограничника имеет свои традиции и обычаи. В этот день не только чествуют действующих служащих и ветеранов пограничных подразделений, но и вспоминают тех, кто отдал свою жизнь, исполняя долг по защите государственных рубежей.

Возложение цветов и венков к мемориалам павших бойцов — обязательная часть проходящих в этот день мероприятий.

По традиции в этот день собираются на торжественные смотры и марши различные подразделения пограничных войск. В честь праздника президент страны и чиновники высокого ранга вручают отличившимся бойцам государственные награды и почетные грамоты, дают внеочередные звания и повышают в должности.

Многие из тех, кто проходил службу в погранвойсках, отдают дань традиции и отмечают праздник, надевая зеленые фуражки — главный атрибут пограничника. Сослуживцы вспоминают былые времена, посещают городские парки и праздничные концерты. Неофициальным гимном не только танкистов, но и пограничников считается советская песня «Три танкиста», которая начинается словами: «На границе тучи ходят хмуро…».

close Российский пограничник со служебной собакой у заграждения, возведенного в Крыму на границе с Украиной, 28 декабря 2018 года Александр Полегенько/РИА «Новости»

28 мая также чествуют служебных собак, которые помогают пограничникам в службе. Представить пограничный наряд без служебной собаки сегодня невозможно. Четвероногие защитники границы подразделяются на поисковых и специальных. Главные задачи поисковых собак — розыск и задержание преступников. А вот боевые задачи собакам не ставятся, поскольку их главным достоинством является тонкий нюх. Каждая собака имеет свою специализацию: одна натаскана на поиск наркотиков, другая — взрывчатых веществ.

Собаки с кинологами-пограничниками работают на контрольно-пропускных пунктах, осматривают камеры хранения, багаж, людей и различные транспортные средства, пересекающие границу. История пограничной кинологии в России началась в 1894 году, когда был издан циркуляр «О заведении на постах собак для службы пограничного надзора».

Какие места посетить в День пограничника

Центральный пограничный музей ФСБ России в Москве. Экспозиция музея отображает историю пограничной охраны, развития и совершенствования пограничных войск и пограничной службы. Коллекция музея насчитывает около 70 тысяч экспонатов. Среди них — обмундирование, оружие, ценные трофеи при задержании нарушителей границы, фото и видеоматериалы.

Памятник «Пограничникам Отечества» в Москве, установленный в Устьинском сквере у площади Яузских ворот. Монумент представляет собой старинный пограничный столб из красного гранита, установленный на постамент с боковыми гранями и барельефами из бронзы. На навершии обелиска находится позолоченный двуглавый орел с императорской короной и гербом Москвы.