Последний звонок 2025: какого числа он состоится и как проходит главный школьный праздник

Последний звонок считают одним из главных школьных праздников. В этот день выпускники прощаются с родной школой и вступают во взрослую жизнь. Традиция отмечать последний звонок зародилась в 1940-е годы, с тех пор праздник приобрел государственный масштаб. Когда и как отметят последний звонок в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Дата проведения последнего звонка в 2025 году

В 2025 году последний звонок прозвенит в школах 24 мая, в субботу. Такие рекомендации дали в министерстве просвещения России всем регионам страны. Этот школьный праздник чаще проходит 25 мая, но в 2025 году дата выпала на воскресенье, поэтому торжество перенесли на день раньше. Проведение выпускных, согласно рекомендациям министерства, намечено на 28 июня. Однако окончательное решение по датам остается за школами, которые могут, исходя из конкретных обстоятельств, скорректировать даты.

24 мая пройдут последние звонки в России в 2025 году

close Максим Богодвид/РИА Новости

Последний звонок считается праздником прежде всего для учащихся 9-х и 11-х классов, так как впереди их ждут выпускные экзамены и получение аттестата. Для остальных школьников он символизирует долгожданное окончание учебного года и начало летних каникул.

История появления последнего звонка

Считается, что традиция отмечать последний звонок зародилась благодаря заслуженному учителю РСФСР, краснодарскому педагогу Федору Брюховецкому. В годы Великой Отечественной войны он работал учителем, а в 1943-м был назначен директором школы. В то время многие ученики остались сиротами, школа находилась в упадке. Для сплочения ребят Брюховецкий работал над созданием школьного сообщества.

В январе 1944 года в школу пришло письмо о том, что ее выпускник Александр Мироненко стал Героем Советского Союза. Брюховецкий решил организовать по этому поводу школьный праздник, и именно это событие стало поворотным моментом в истории последнего звонка. Тот праздник получил название «За честь школы», детям он понравился, и директор понял, что такие традиции очень нужны. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

По другой версии, последний звонок провели в московской школе №182 (ныне №1388) 25 мая 1948 года.

Как бы то ни было, традиция отмечать праздник «Последний звонок» постепенно распространилась по всему Советскому Союзу. В 1970-х его включили в обязательный календарь школьных мероприятий.

Традицию проведения последнего звонка в школах поддержали и в массовой культуре. Советские режиссеры все чаще стали показывать праздник в своих фильмах, а композиторы сочиняли песни о нем. Один из ярких примеров — прозвучавшая в фильме «Розыгрыш» песня «Когда уйдем со школьного двора» Александра Флярковского. Она ассоциируется с последними школьными деньками и по сей день сопровождает праздники выпускников.

Последний звонок: главные традиции

В школах России последние звонки — это обязательно торжественная линейка с поднятием российского флага и исполнением гимна страны.

Среди других распространенных традиций — шествие выпускников. Одетые в парадную форму ребята проходят по коридорам школы под музыку и аплодисменты младших учеников. Они собираются в зале или во дворе школы на торжественное мероприятие с участием директора, завучей, педагогов, родителей.

Директор школы произносит приветственное слово и напутствие выпускникам. Младшие ученики читают стихи, показывают танцевальные и песенные номера.

Во многих школах важной частью последнего звонка стал вальс выпускников. Его начинают репетировать за несколько месяцев до торжественной линейки. Поэтому танец выглядит красиво и трогательно.

Ни один последний звонок не проходит без чествования педагогов. На праздник приходят учителя начальных классов, которые много лет назад встретили ребят на пороге школы, когда те были первоклашками. Выпускники преподносят букеты цветов каждому учителю, кто вел у них предметы в разные годы обучения.

В школах на торжественной линейке также выступают родители с поздравлениями ребят и благодарностями педагогам. Иногда они готовят к последнему звонку творческий номер — песню или танец, ведь для мам и пап это тоже большой праздник.

Кульминация праздника — сам последний звонок. Выпускник с нарядной первоклассницей, сидящей у него на плече, торжественно проходит по школьному двору или залу, в то время как девочка звонит в колокольчик. В этот трогательный момент у выпускников и родителей нередко наворачиваются слезы на глаза. В конце церемонии выпускников провожают аплодисментами.

Иногда в финале ребята выпускают в небо белых голубей — как символ мира, радости, начала новой взрослой жизни. В некоторых школах после линейки выпускники отправляются на свой последний урок или собираются в классах на чаепитие.

close Артем Кулекин/РИА Новости

Сейчас появляются новые атрибуты праздника, например, выпускники высаживают деревья, сочиняют и исполняют песни про школьную жизнь. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

На этом официальная часть праздника заканчивается, и ребята переходят к неформальной части. После торжественной линейки они идут гулять в парки, на набережные, фотографироваться, кататься на теплоходе и иным образом праздновать окончание учебы.

Подготовка к последнему звонку

Подготовка к проведению последнего звонка в школе начинается заранее. В процесс организации вовлечены не только директор, завуч и классные руководители, но и родители выпускников.

Администрация школы вместе с учителями составляет и согласовывает сценарий мероприятия, назначает ответственных за оформление помещения и техническое сопровождение праздника. В то же время педагоги вместе с детьми и родителями готовят праздничную часть: музыкальные, танцевальные и поэтические номера.

Родительскому комитету поручают украшение школы к празднику шарами, гирляндами и фотографиями выпускников, приобретение цветов, поздравление педагогов, организацию чаепитий и фотозон. Некоторые классы делают видео о школьных годах со словами благодарности учителям и школе.

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Атрибуты последнего звонка

Главным атрибутом праздника стала лента выпускника. По традиции, ее выбирают красного цвета. Но в некоторых школах можно встретить школьников с лентами синего, белого или серебристого цветов. Ленту надевают через правое плечо и крепят булавками на левом бедре.

На последнем звонке принято выглядеть нарядно и торжественно. Парни-выпускники часто выбирают белую рубашку, серый, синий или черный костюм и галстук в тон. Девушки надевают белые нарядные блузки, банты, гольфы, а многие соблюдают советскую традицию и выбирают для последнего звонка коричневые платья с белыми фартуками.

Многие девушки-выпускницы после перестройки, когда во многих школах была отменена обязательная форма, надевали 25 мая советскую коричневую форму с белыми фартуками и украшали голову бантами. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

Белый школьный фартук в советские времена считался парадным. Вопреки образам в фильмах и сериалах, в СССР ученицы носили с коричневым платьем черный фартук в качестве повседневной школьной формы.

Как проходит выпускной вечер

Меньше чем через месяц у выпускников состоится финальное прощание со школой — выпускной вечер. Для этого события мальчики, как правило, традиционно выбирают белую рубашку и костюм. А девочки собираются как на бал: надевают самые нарядные платья и делают сложные прически.

Торжественная часть праздника чаще всего проходит в актовом зале школы или на школьном дворе. После приветственного слова директора начинается чествование выпускников. Отличившихся ребят награждают золотыми и серебряными медалями, грамотами и благодарственными письмами. Также на празднике вручают аттестаты об образовании.

Выпускники показывают подготовленные песенные и танцевальные номера, говорят слова благодарности педагогам. Учителям дарят цветы и подарки. В некоторых школах принято делиться своими планами на дальнейшее образование для фотоальбома или памятного видео с выпускного вечера. В конце официальной части выпускники покидают родные школьные стены под бурные аплодисменты. В красивых нарядах они отправляются на праздничный банкет, организованный для них родителями.

close Артем Кулекин/РИА Новости

В ряде регионов для школьников проводят общегородские выпускные балы и праздничные концерты. Например, в Москве мероприятие проходило в Парке Горького, где для выпускников выступали звезды российской и зарубежной эстрады.

В Санкт-Петербурге выпускников приглашают на бал «Алые паруса». В 2025 году он пройдет 28 июня. Праздник открывается концертом на Дворцовой площади, где звезды поздравляют ребят со сцены и желают удачи во взрослой жизни. Мероприятие продолжается проходом брига с алыми парусами по Неве и праздничным салютом, который можно увидеть с набережных города.