11 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 мая в мире отмечают День матери, в ДНР — День Республики, а в Таиланде — один из главных буддийских праздников. По народным приметам сегодня нужно начинать собирать березовый сок. Какие памятные даты и праздники отмечают 11 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 мая

Международный день матери

Поздравить любимых мам можно несколько раз в году. В России праздник выпадает на последнее воскресенье ноября, а по всему миру матерей чествуют во второе воскресенье мая в 2025 году выпадает на 11 мая. Идея празднования Дня матери в начале мая принадлежит американке Анне Джарвис. В 1914 году президент США Вудро Вильсон утвердил праздник как национальный, затем его начали отмечать по всему миру. Сегодня в этот день матерям дарят цветы, открытки, подарки, устраивают семейные обеды и ужины.

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День Республики в ДНР

Праздник в Донецкой народной республике приурочен к годовщине референдума 2014 года, когда большинство жителей Донецкой области Украины поддержали независимость региона. В День Республики проводят торжественные митинги и концерты, а жители выходят на улицы и возлагают цветы к памятникам.

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День любви к природе

Неофициальный праздник посвящен бережному отношению к окружающей среде, заботе о флоре и фауне и популяризации экологичного образа жизни. В этот день принято очищать от мусора природные территории, сажать деревья или уезжать за город, чтобы просто погулять.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 мая в других странах

Висакха Буча — Таиланд. Один из самых важных буддийских праздников в Таиланде отмечают в день полнолуния шестого лунного месяца. В этот день вспоминают рождение Будды, просветление и его уход в нирвану. Буддисты по всей стране проводят очень красивую церемонию Вьен-Тиен. Они обходят зал храма три раза по часовой стрелке, держа в руках зажженные свечи, цветы и благовония. Жители страны украшают дома бумажными фонариками и гирляндами. Ночью тайцы выходят на массовые шествия с фонарями.

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Религиозные праздники 11 мая

Дeнь пaмяти cвятыx aпocтoлoв oт 70-ти Иacoнa и Cocипaтpa

Святые апостолы Иасон и Сосипатр учились у апостола Павла и входили в число 70 апостолов — тех, кого Христос избрал для проповеди своего учения в разных уголках света. По преданию, Иасон стал епископом острова Корфу, а Сосипатр — епископом Иконии (территория современной Турции). Оба они смогли обратить в христианство многих язычников. Церковь чтит Иасона и Сосипатра как миссионеров веры. 11 мая в храмах во время богослужений воспоминают их подвиги.

*День памяти мученицы Анны Шашкиной

Анна Шашкина родилась в 1888 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. С юных лет она стремилась к духовной жизни и посещала Павло-Обнорский монастырь. В 1937 году во время гонений на церковь Анна была арестована по обвинению в антисоветской деятельности из-за сбора подписей за возвращение храмов сторонникам патриарха Тихона. Она не стала давать показания против духовных наставников и была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 2000 году Анна Шашикина была причислена к лику святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

11 мая Русская православная церковь также чтит память: • Святителя Кирилла, епископа Туровского;

• мучеников Дады, Максима, Квинтилиана;

• мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.

Народные праздники и приметы 11 мая

Максимов день, или Березосок

11 мая на Руси начинали собирать березовый сок. Считалось, что в этот день он приобретает особо целебные свойства. Березу благодарили за щедрость: собиратели сока прикасались к стволам и шептали дереву добрые слова. Также по дереву строили прогнозы: если листья на березе распустились, то лето будет теплым и урожайным, а если береза к маю осталась «лысой», то готовились к позднему посеву.

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Приметы

Ясный восход солнца в Березосок — к ясному лету.

Если ночь теплая и звездная, урожай будет богатым.

Если бабочки спрятались в доме, погода ухудшится.

Как береза сок отдает, так земля готовится к урожаю.

Какие исторические события произошли 11 мая

868 год — китайский монах Ван Цзе отпечатал «Алмазную сутру», самый древний из точно датированных печатных документов, дошедших до текущих дней.

1818 год — в составе Российской империи появилась Бессарабская область.

1881 год — император Александр III издал Манифест о незыблемости самодержавия, начав эпоху жестких контрреформ после убийства его отца.

1912 год — в Туле, к 200-летию оружейного завода, установили памятник Петру I.

1920 год — Совет Оксфордского университета официально разрешил женщинам получать образование.

1927 год — в Лос-Анджелесе основана Американская академия киноискусств, которая сейчас определяет лауреатов премии «Оскар».

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1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1937 год — маршал Михаил Тухачевский был снят с должности. Это стало началом масштабных чисток в Красной армии.

1937 год — Северная военная флотилия официально преобразована в Северный флот.

1949 год — в Нью-Йорке был продан первый в истории фотоаппарат Polaroid за $89,95.

1949 год — Королевство Сиам сменило имя и официально стало Таиландом.

1955 год — в Варшаве социалистические страны подписали договор о дружбе и взаимопомощи, оформив создание военного блока — Варшавского договора.

1964 год — в СССР учреждена фирма грамзаписи «Мелодия», ставшая единственным официальным звукозаписывающим лейблом в стране.

1981 год — в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера.

1997 год — Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) проиграл шахматную партию суперкомпьютеру IBM «Deep Blue».

2000 год — в Индии родилась миллиардная жительница страны. Девочку назвали Аста Арора.

2003 год — Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, выступившим с концертом на арене древнеримского Колизея.

2004 год — на канале ТНТ стартовал «Дом-2», самое долгое реалити-шоу в истории российского телевидения.

Дни рождения и юбилеи 11 мая

В 1720 году родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

В 1854 году родился Отмар Мергенталер — немецко-американский изобретатель, создатель линотипа.

В 1888 году родился Ирвинг Берлин — американский композитор, автор сотен песен и один из самых влиятельных музыкантов XX века.

В 1902 году родился Кирилл Москаленко — советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

В 1904 году родился Сальвадор Дали — испанский художник-сюрреалист, скульптор, писатель и один из самых узнаваемых мастеров XX века.

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В 1918 году родился Ричард Фейнман — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии и один из основателей квантовой электродинамики.

В 1963 году родилась Наташа Ричардсон — английская актриса театра, кино и телевидения. Она известна по ролям в фильмах «Госпожа горничная» и «Ловушка для родителей».

В 1982 году родился Кори Монтейт — канадский актер и музыкант, звезда сериала «Хор».

Кто отмечает день рождения

93 года исполняется Валентино Гаравани — итальянскому модельеру и основателю модного дома Valentino.

84 года исполняется Эрику Бердону — английскому певцу и автору песен, фронтмену группы The Animals.

78 лет исполняется Юрию Семину — советскому футболисту и бывшему тренеру московского футбольного клуба «Локомотив».

73 года исполняется Фрэнсис Фишер — американской актрисе кино, звезде картины Клинта Иствуда «Непрощенный» и исполнительнице роли матери Роуз в фильме «Титаник».

59 лет исполняется Кристофу Шнайдеру — барабанщику немецкой группы Rammstein.

48 лет исполняется Изольде Ишханишвили — российской певице, бывшей солистке группы «Лицей».

47 лет исполняется Летиции Каста — французской супермодели и актрисе.

41 год исполняется Андресу Иньесте — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы в составе сборной Испании и звезде «Барселоны».