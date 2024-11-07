День матери в России: история и традиции праздника, как отмечать и что подарить

День матери уже более четверти века официально отмечают в России. Откуда пришел этот праздник, на какое число он выпадает в 2024 году, как его провести и какими подарками лучше всего порадовать мам — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День матери в России

День матери в России был официально учрежден в 1998 году в целях повышения социальной значимости материнства. Отмечать этот праздник предложил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, и инициатива была поддержана главой государства.

Согласно указу президента, праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

24 ноября отмечается День матери в России в 2024 году

Значение праздника День матери

Цель праздника — отдать дань уважения материнскому труду и неоценимому вкладу мам в будущее своих детей. Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что День матери — праздник семейный.

Мама — та, без которой никого и ничего не будет. Ни гениального ученого, ни героя войны, ни великого художника. И День матери — это тот праздник, когда люди и государство с признательностью говорят «спасибо» всем мамам за их подвиг, труд, любовь и заботу. Александр Толмачев депутат Госдумы

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, мама восьмерых детей Марина Кондратович рассказала, что в ее детстве День матери отдельно не праздновался.

«Его отмечали 8 марта. Девочки готовили подарки мамам и бабушкам. А потом постепенно стали поздравлять всех женщин, и вот этот момент материнства ушел из праздника. И было очень жаль», – пояснила она.

Когда в 1998 году для Дня матери в России выделили отдельную дату, это, по словам Кандратович, стало большим подарком всем мамам страны.

«Я невероятно счастлива, что у меня много детей. Что Господь одарил меня ими. И для меня как для женщины, нет ничего более сокровенного и в то же время более ответственного, чем материнство», – добавила она.

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Как отмечают День матери в разных странах

Великобритания

В XVII веке в Великобритании зародилась традиция отмечать Материнское воскресенье. Праздновали его во второе воскресенье Великого поста вплоть до XIX века. Сегодня праздник в этой стране ежегодно отмечают в четвертое воскресенье Великого поста. В 2024 году он выпал на 10 марта. В Великобритании принято дарить мамам букеты из хризантем, роз или гвоздик. В этот день вся семья собирается на торжественный ужин, на десерт подают миндальный пирог.

США

Впервые о Дне матери заговорили в США в 1872 году. Пацифистка Джулия Уорд Хоув предложила учредить День единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако эта концепция не нашла поддержки в стране. В 1907 году с инициативой выделить дату для Дня матери выступила Анна Джарвис из Филадельфии. Однако официальным этот праздник стал лишь три года спустя в штате Виргиния. И, наконец, в 1914 году президент США сделал дату официальной. С тех пор День матери отмечают в США во второе воскресенье мая. Мамам принято дарить гвоздики, открытки и приятные впечатления.

Япония

В Японии день матери отмечают во второе воскресенье мая очень пышно, с массовыми гуляниями. Виновницам торжества дарят цветы, шоколад, нарядные фартуки и дорогие блузки.

Германия

В Германии, где праздник также отмечают во второе воскресенье мая, мамам предпочитают дарить практичные презенты. Популярностью пользуются кухонные гаджеты и красивая посуда. А еще мамам принято дарить красивые открытки и рисунки. В честь праздника обязателен семейный ужин. Примечательно, что готовит его не мама — ее принято освобождать от семейной работы.

Финляндия

Здесь тоже отмечают День матери во второе воскресенье мая. Заслуженным мамам, а также тем, кто воспитывает детей-сирот, глава государства вручает орден Белой розы. В честь праздника дети читают мамам стихи и дарят подарки, созданные своими руками.

Австрия

Здесь в честь праздника принято радовать мам букетами и вкусными пирогами, которые кондитерские пекут специально к важному событию.

Грузия

В этой стране День матери ежегодно празднуют 3 марта. К матерям в Грузии относятся с особым почтением: в этой стране с давних времен существует культ женщины-матери. На праздник принято собираться всей семьей, петь песни, поздравлять матерей и отдавать им дань признательности и уважения.

Что подарить маме на День матери

Подарки, которые согреют душу:

Целый день вместе. Самый ценный подарок для матери — время и внимание ее ребенка. Проведите с мамой день вместе: сходите в кино, театр, музей, на прогулку в парк, приготовьте ужин или просто посидите за чашкой чая.



Самый ценный подарок для матери — время и внимание ее ребенка. Проведите с мамой день вместе: сходите в кино, театр, музей, на прогулку в парк, приготовьте ужин или просто посидите за чашкой чая. Подарок, сделанный своими руками. Подарки, созданные лично — всегда вне конкуренции. Нарисуйте картину или выложите полотно из алмазной мозаики, смастерите украшение, вышейте подушку или самостоятельно испеките торт. Даже если подарок получится внешне не идеальным, осознание того, что вы сделали его своими руками, очень порадует маму.



Подарки, созданные лично — всегда вне конкуренции. Нарисуйте картину или выложите полотно из алмазной мозаики, смастерите украшение, вышейте подушку или самостоятельно испеките торт. Даже если подарок получится внешне не идеальным, осознание того, что вы сделали его своими руками, очень порадует маму. Фотоальбом или фотокнига. Соберите самые яркие и трогательные фотографии с мамой, оформите их в красивый альбом или сделайте фотокнигу с теплой надписью.



Соберите самые яркие и трогательные фотографии с мамой, оформите их в красивый альбом или сделайте фотокнигу с теплой надписью. Билеты на мероприятие. Подарите маме билеты на концерт, театральную постановку, выставку, мастер-класс или другое мероприятие, которое ей нравится.



Подарите маме билеты на концерт, театральную постановку, выставку, мастер-класс или другое мероприятие, которое ей нравится. Сертификат на массаж или SPA-процедуры. Каждая мама оценит заботу о ее здоровье и красоте. Подарите ей сертификат на массаж, SPA-процедуры или косметические услуги. Так она сможет расслабиться и почувствовать себя особенной.

Практичные подарки:

Подарочный набор косметики или парфюмерии. Отличный вариант на все времена. Но есть один нюанс: важно знать, что именно любит ваша мама.



Отличный вариант на все времена. Но есть один нюанс: важно знать, что именно любит ваша мама. Красивый набор чая или кофе. Хорошо сочетается с коробкой шоколадных конфет.



Хорошо сочетается с коробкой шоколадных конфет. Книга. Знаете литературные вкусы вашей матери? Тогда смело выбирайте книгу, которая придется ей по душе! Если финансы позволяют, можно приобрести издание подарочного формата.



Знаете литературные вкусы вашей матери? Тогда смело выбирайте книгу, которая придется ей по душе! Если финансы позволяют, можно приобрести издание подарочного формата. Бытовая техника. День матери – отличный повод порадовать маму нужной бытовой техникой. Это может быть новый чайник, тостер, микроволновка, пылесос или другой полезный прибор.



День матери – отличный повод порадовать маму нужной бытовой техникой. Это может быть новый чайник, тостер, микроволновка, пылесос или другой полезный прибор. Сертификат в ее любимый магазин. Если вы не уверены, что подарить маме, смело выбирайте сертификат в ее любимый магазин. Так она сможет порадовать себя покупкой по своему вкусу.

Подарки, которые напоминают о вас: