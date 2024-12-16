Россиянам рассказали, как снизить затраты на электроэнергию

Установка энергоэффективных окон и теплоотражающих пленок помогут сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал генеральный директор Центра энергоэффективности «21 век» Игорь Башмаков, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие действия позволят снизить потребность в обогревателях. Для сокращения затрат на электроэнергию эксперт также советует перейти на энергоэффективное освещение и установить в квартире светодиодные лампы, а также выбирать бытовую технику меньшей мощности.

При выборе нового оборудования Башмаков рекомендует учитывать энергоэффективность.

«Модель класса A+++ потребляет на полкиловатта в сутки меньше электроэнергии, что может сэкономить десятки тысяч рублей в год», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стоит также избегать режима Standby и отключать приборы от розетки или использовать пилотные выключатели, чтобы снизить потребление энергии.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права. По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их.

Ранее экономист оценил долги россиян за коммуналку.