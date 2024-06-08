Россиянам рассказали о признаках раздвоения личности

Диссоциативное расстройство личности (его также называют раздвоением личности) встречается у 1-5% населения. Его часто путают с шизофренией и пограничным расстройством личности. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Анастасия Бойко.

При диссоциативном расстройстве у человека есть несколько независимых друг от друга идентичностей. При переходе от одной личности к другой могут отмечаться закатывание глаз, частое моргание, смена позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс.

«Словосочетание «раздвоение личности» не совсем корректно, ведь в человеке могут «жить» и две, и пять, и десять разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения», — рассказала врач.

Заболевание встречается редко, чаще у женщин. Его сложно диагностировать из-за сходства с шизофренией и пограничным расстройством личности. По некоторым данным, на постановку диагноза может требоваться от пяти до 12,5 лет, — пока пациент не попадет к опытному психиатру.

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