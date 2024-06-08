проект

>

Россиянам рассказали о признаках раздвоения личности

Психиатр Бойко: при раздвоении личности может наблюдаться транс

close
100%
Freepik.com

Диссоциативное расстройство личности (его также называют раздвоением личности) встречается у 1-5% населения. Его часто путают с шизофренией и пограничным расстройством личности. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Анастасия Бойко.

При диссоциативном расстройстве у человека есть несколько независимых друг от друга идентичностей. При переходе от одной личности к другой могут отмечаться закатывание глаз, частое моргание, смена позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс.

«Словосочетание «раздвоение личности» не совсем корректно, ведь в человеке могут «жить» и две, и пять, и десять разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения», — рассказала врач.

Заболевание встречается редко, чаще у женщин. Его сложно диагностировать из-за сходства с шизофренией и пограничным расстройством личности. По некоторым данным, на постановку диагноза может требоваться от пяти до 12,5 лет, — пока пациент не попадет к опытному психиатру.

Ранее ученые выяснили, как людям с гипертонией защититься от деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами